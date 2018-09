Anh chưa ly dị vẫn về quê cưới tôi để hợp thức hóa cái thai

Nếu như anh không ly hôn được chẳng lẽ mẹ con tôi phải sống chui lủi với danh phận là người vợ bé không được pháp luật công nhận sao?

Tôi biết mọi sai lầm là ở bản thân vì quá mê muội trong tình yêu. Tôi quen một người, lúc mới yêu không hề biết anh đã có vợ vì cuộc sống của anh rất thoải mái, thời gian hoạt động tự do, không bị ràng buộc bởi ai và đang ở cùng nhà ba mẹ. Sau này tình cảm sâu đậm tôi mới biết anh đang sống ly thân với vợ. Tôi đề nghị chia tay nhưng lúc nào anh cũng kéo lại và nói tình yêu chỉ dành cho tôi, với vợ không còn nữa nhưng chị ấy không chịu ly hôn. Anh nói không thể nào đơn phương ly hôn vì có nỗi khổ riêng. Anh cũng giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè nhưng tôi không hy vọng gì nhiều về tương lai với anh chỉ vì anh chưa ly hôn.

Tôi nghĩ đến chuyện chia tay dứt khoát nhưng ông trời đã định. Giờ tôi lỡ mang thai được 5 tuần (ngăn ngừa nhưng vẫn dính). Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục, hai đứa cãi nhau rất nhiều, mặc dù vậy nhưng giác quan của tôi vẫn không chắc chắn gia đình anh có rạn nứt. Nhiều lúc tôi hay nghĩ mông lung rằng anh vẫn còn tình cảm cho vợ nên không muốn dứt khoát, viện hết lý do này đến lý do khác. Tôi phải làm thế nào để biết chính xác tình cảm của họ? Tôi không thể chủ động liên lạc với chị ấy để hỏi sự tình được. Thật sự tôi không muốn chen vào hạnh phúc của người khác.



Anh đã chủ động gọi điện cho ba má tôi ở quê, nói yêu tôi rất nhiều và lỡ làm tôi có thai, rồi kể hết sự tình cho ba mẹ tôi nghe. Ba mẹ rất tức giận, không chấp nhận, nhưng anh năn nỉ ba mẹ hãy cho một cơ hội. Mẹ tôi thương con thương cháu nên đồng ý để anh về quê tôi làm đám cưới che mắt thiên hạ, cho tôi tiện sinh con (chỉ tổ chức phía nhà tôi thôi, phía anh thì che giấu). Anh luôn nói dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra vẫn cùng tôi vượt qua hết, chỉ cần lòng tôi không thay đổi. Nhiều lần anh rủ tôi "cao chạy xa bay", đi đến một nơi thật xa để làm lại tất cảm tôi không đồng ý vì anh chưa ly hôn.



Hết rắc rối này đến rắc rối khác, rồi tự nhiên ba anh lại mất đột ngột nên tất cả mọi dự định hoãn hết lại. Anh còn dặn tôi đang mang bầu nên không thể qua thắp nhang, nhờ bạn qua thắp dùm, rồi nói vợ anh đã biết mặt tôi rồi nên tránh đi. Giờ tôi không biết phải giải quyết như thế nào, cái thai ngày một to ra, không còn thời gian nữa, ba anh mất mà tôi lại đi phá thai và tuyệt tình luôn, làm vậy có ác không? Nếu như tôi vẫn giữ thai, vậy là có cướp chồng người ta không? Có phải là cô gái xấu xa nhất không? Nếu như anh không ly hôn được chẳng lẽ mẹ con tôi phải sống chui lủi với danh phận là người vợ bé không được pháp luật công nhận sao? Bỏ con và bỏ anh thì cuộc đời tôi sẽ thong thả nhưng tôi sợ lương tâm sẽ ám ảnh. Giờ tôi tuyệt vọng và đau khổ quá, cảm tưởng tương lai như một dải lụa màu đen xì. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.

