Anh 'bắt cá hai tay'

Tất cả những ngày lễ anh đều ngỏ lời rủ chị đi chơi, nhiều khi tôi thấy đau lòng và tủi thân nhưng chuyện giữa chúng tôi lỡ rồi, giờ biết làm sao đây.

Anh trải qua nhiều mối tình, sâu đậm nhất chắc không phải là tôi, mà là chị ấy. Anh với chị quen và sống với nhau 6 tháng, sau đó đột ngột chị du học, có thể do đau buồn và cảm giác cô đơn nên anh tìm hiểu tôi sau 4 tháng chị ra đi. Sau khoảng thời gian 8 tháng ngắn ngủi tìm hiểu, tôi vội vã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất khi vừa biết yêu, rồi sống chung như vợ chồng gần 3 năm nay.

Ảnh minh họa: HH

Tôi cứ ngỡ tình đầu cũng là mối tình kéo dài mãi mãi, nhưng chuyện xảy ra đâu ai biết trước, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Do giấy tờ trục trặc chị không du học được nên suốt khoảng thời gian chúng tôi chung sống (tôi từng phá thai hai lần), anh vẫn liên lạc điện thoại rồi cà phê, về nhà chị chơi.



Quá đáng hơn, chị cho anh mượn xe, điện thoại để anh có phương tiện đi lại tạm thời được nửa tháng. Do tôi kiểm tra yahoo anh nên phát hiện ra hai người liên lạc, hỏi thăm nhau, anh chỉ nói là bạn bè có gì đâu mà ghen bóng gió. Sau nhiều lần cãi vã, chia tay, rồi quay lại, tôi đều là người đầu tiên nói chuyện làm lành trước. Gần đây do cương quyết bắt anh chọn lựa một trong hai, anh mới đồng ý thôi không liên lạc với chị được 3 tháng nay.

Tôi thất nghiệp, anh tự kinh doanh nhỏ nên nhiều lúc gặp khó khăn về tài chính rồi dẫn đến xung đột, gây nhau, tôi lại lôi chuyện của anh ra nói. Tôi nói anh hay so sánh có phải vì chị giàu, du học, trẻ hơn tôi nên anh không thể nào quên được và muốn quay lại? Hậu quả của mỗi lần gây nhau tôi đều bị anh đánh.

Yêu và sống với nhau hơn 3 năm, tôi chưa từng nhận từ anh món quà nhỏ, một cành hoa hay buổi hẹn đi chơi dịp lễ tết, sinh nhật. Tất cả những ngày lễ anh đều ngỏ lời rủ chị đi chơi, nhiều khi tôi thấy đau lòng và tủi thân nhưng chuyện giữa chúng tôi lỡ rồi, giờ biết làm sao đây.

Hơn tuần nay, qua mạng tôi có nói chuyện với Hưng, anh không hỏi cũng không cần nghe tôi nói mà nghi ngờ tôi cùng Hưng hẹn hò nhau, anh còn mạnh tay đuổi tôi đi và vứt đồ ra ngoài. Sau khi tôi đi, Hưng có hẹn tôi cà phê xã giao, tôi cảm thấy như tìm được người đồng cảm để có thể trút hết mọi tâm sự chất chứa trong lòng. Tôi với Hưng nói chuyện qua lại được một tuần, anh bỗng nhắn tin nói Hưng đang phá đi hạnh phúc của chúng tôi, Hưng chính là kẻ thứ ba.

Tôi gặp anh để giải thích mình còn yêu, chưa hề có tình cảm gì với Hưng. Do có nhiều tâm sự kìm nén nên chỉ gặp nói chuyện vậy thôi chứ có gì đâu mà anh ghen. Giờ anh đề nghị tạm thời xa nhau để hiểu rõ hơn về tình cảm, tôi không biết lúc này mình nên nghĩ gì, làm gì để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân để về sau không hối tiếc. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.

Phương Linh

*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.