Anh bảo nếu tôi lo được tiền thì mới chụp ảnh cưới

Tôi là cô gái 25 tuổi, bạn trai bằng tuổi, học chung từ hồi cấp 3. Tôi có công việc ổn định, đi làm thêm ngoài nữa nên thu nhập cũng khá. Anh làm việc trong công ty nước ngoài, thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm, ba mẹ hai bên thống nhất cuối năm nay sẽ tổ chức cưới. Gia đình anh khó khăn, ba mẹ làm nông. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của anh, muốn cưới nhưng anh bảo từ từ đợi vài năm nữa kiếm thêm tiền.

Tôi tuy buồn nhưng thương anh, không dám giục việc cưới xin nữa. Anh vẫn tốt với tôi như ngày đầu yêu nhau, quan tâm lo lắng hết mực. Trong suốt quá trình yêu nhau anh không kể nhiều về gia đình cho tôi nghe, chỉ bảo tôi hãy an tâm vì anh biết cần phải làm gì. Cho đến thời điểm cách đây 2 tháng gia đình anh qua dạm hỏi xong thì vài ngày sau tôi biết anh và gia đình đang nợ khoảng 100 triệu đồng, anh hứa với gia đình sẽ đứng ra lo khoản nợ đó. Thêm chi phí toàn bộ đám cưới của chúng tôi đều do anh lo liệu, ba mẹ anh không có nổi một triệu đồng để lo cho anh. Anh chỉ có được 70 triệu đồng nhờ tiền đi vay để trả dần lo cho đám cưới, nhưng phải trích ra 20-30 triệu đồng để mua sắm đồ đạc trong nhà vì nhà anh hiện tại không có gì.



Tôi hơi chạnh lòng nhưng vẫn nghĩ mọi thứ sẽ do mình làm ra nên lại không băn khoăn nữa. Gần đây, khi hỏi về việc chuẩn bị đám cưới thì anh lại cáu gắt, tôi bảo đi chụp ảnh cưới thì anh nói nếu tôi có tiền mới đi, anh không có. Anh bảo tôi tự lo khoản này, chi phí nhiều nên anh không có tiền. Chúng tôi cãi nhau suốt vì đám cưới đã cố hết sức tiết kiệm nhưng vẫn không đâu vào đâu, anh bảo lỗi là do tôi đã thúc ép cưới sớm nên giờ mới vậy.



Tôi buồn lắm, có phải tôi đã sai rồi không? Tôi có nên hoãn đám cưới rồi chờ thêm vài năm nữa?

