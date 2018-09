Anh bảo cưới tôi vì bố mẹ anh thích thế

Tự nhiên anh nói chia tay, lý do không hợp. Sau đó chúng tôi lại làm lành, nhưng anh nói sẽ lấy tôi vì bố mẹ anh rất thích tôi, bên cạnh đó anh dặn tôi đừng tin tưởng anh nữa.

Tôi và anh học chung lớp cấp 3. Ngày ấy, tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, hot girl học giỏi, xung quanh biết bao người theo đuổi, xuất sắc, tài giỏi đều có cả. Nhưng với bản tính ít nói và ít được yêu thương từ bé, tôi lại dễ dàng đổ gục bởi những cử chỉ quan tâm và cách nói chuyện hài hước từ anh. Hai đứa yêu nhau, chịu bao áp lực của học sinh cuối cấp và sự phản đối của mọi người. Năm ấy, tôi đỗ đại học điểm rất cao, còn anh trượt, rồi hai đứa cũng vượt qua và trở thành sinh viên, thành hàng xóm của nhau.

Ảnh minh họa

Đến bây giờ, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 4 năm. Người xung quanh nhìn vào ngưỡng mộ, bố mẹ hai đứa khá ưng, gia đình anh rất quý tôi, nhất là mẹ anh. Anh là người tử tế, nhiệt tình với bạn bè, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Vậy nhưng, gia đình anh có điều kiện và từ nhỏ đã được chiều chuộng, có thể vì thế nên anh hơi lười và thiếu cố gắng. Chúng tôi tranh cãi rất nhiều về chuyện này, nhưng chưa khi nào đi đến thống nhất chung, chỉ là làm hòa để mọi chuyện được lắng xuống.

Thời điểm này tôi thực tập và sắp ra trường, chịu áp lực kinh tế vì bố mẹ khó khăn và phải trả nợ nhiều. Lương hiện tại của tôi còn thấp, cộng thêm áp lực công việc, học hành nên gầy và sụt cân nhiều, ngoại hình không còn được như trước. Gần đây, anh và tôi hay cãi nhau vì những lý do vớ vẩn. Rồi cô bạn thân của tôi bị tai nạn phải nhập viện, nhà bạn ấy khó khăn, bố mẹ người thân có lý do riêng không chăm sóc được (tôi không rõ lý do gì). Anh không chơi với bạn ấy, cũng không họ hàng gì, nhưng đã vì tôi mà chăm sóc thay, ngày đêm ăn ngủ túc trực ở bệnh viện. Chi phí trong viện đắt đỏ, nhưng gia đình anh đã hỗ trợ rất nhiều. Nhiều lúc vào viện, nhìn bạn trai tôi chăm sóc và quan tâm bạn mình, cả cách hai người nói chuyện, tôi có cảm giác rất lạ.

Rồi lần đầu tiên anh nói chia tay với thái độ kiên quyết, lý do không hợp, ở cạnh nhau chỉ thấy mệt mỏi. Sau đó chúng tôi lại làm lành, nhưng anh nói sẽ lấy tôi vì bố mẹ anh rất thích tôi, bên cạnh đó anh dặn tôi đừng tin tưởng anh nữa. Tôi thấy rất buồn chán. Tôi biết anh còn nhiều tình cảm, nhưng cảm giác rõ ràng anh đã thay đổi rồi. Tôi có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này? Suy nghĩ của tôi với bạn mình có phải ích kỷ quá không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Loan

