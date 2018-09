Anh ấy gọi tên 'gái' khi đang ôm tôi

Tôi tổn thương ghê gớm khi chồng ôm mình mà nói lời yêu người khác. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, bảo say nắng đồng nghiệp.

Mình và chồng là sinh viên hai trường đại học lớn tại Hà Nội. Hai đứa yêu nhau từ hồi sinh viên và mơ ước một tương lai tươi sáng trên thủ đô. Chồng xuất thân từ gia đình làm ruộng nên luôn cố gắng và mong muốn có người bạn đời giỏi giang, kiếm được tiền. 4 năm yêu nhau hai đứa cùng phấn đấu và vô cùng hạnh phúc vì có nhau bên cạnh. Rồi mình có bầu, một đám cưới vội vàng diễn ra, bố mẹ chồng ở quê trước kia giục cưới nhưng mình bảo để đợi rồi đột ngột do có bầu mà đòi cưới nên ông bà rất khó chịu, đặc biệt mẹ chồng.

Ảnh minh họa: MM

Hai đứa sống trên thành phố mà lần nào về nhà anh mình cũng bị mẹ chồng ghét và nói. Đỉnh điểm từ lúc sinh con về nhà nội, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, mặc dù anh và gia đình đều bảo mẹ chồng ghê với con dâu quá nhưng dù sao vẫn là mẹ anh, nên anh nản vợ lắm. Anh đi làm trên thành phố, mình nuôi con chưa đi làm nên vợ chồng ở nhà bố mẹ mình, nhà chồng không hài lòng, yêu cầu con dâu lấy chồng phải về quê ở với bố mẹ chồng, khi nào đi làm mới lên nhà ngoại ở cùng chồng, mình không chịu và lại mâu thuẫn rồi chồng cũng ý kiến với mình.



Nhà chồng khó khăn, coi trọng việc kiếm tiền, hai vợ chồng lại ở nhà ngoại gần như không phải đóng góp gì nhưng con dâu chưa đi làm nên thường xuyên bị nói ra nói vào. Chồng cũng chịu nhiều áp lực nên đã có một trận miệt thị mình đủ điều vì dốt, không tìm được công việc lương cao. Sau đó mình buồn và nghĩ tới chia tay thì chồng xin lỗi. Cuộc sống ở nhà vợ ổn hơn ở nhà chồng, nhà mình dễ hơn và có điều kiện hơn, nhưng chồng có suy nghĩ ở nhờ và rất ngại việc, mình nhắc nhở rồi vợ chồng lại cãi nhau và mâu thuẫn. Lương chồng được 9,5 triệu nhưng tiền sữa, tiền học cao học tháng nào cũng thiếu nên chồng nhiều áp lực. Mình cũng kén việc đúng chuyên ngành nên con được 12 tháng rồi vẫn chưa kiếm được.



Tối qua đi uống cùng đồng nghiệp về, chồng cứ lẩm bẩm "T want to tell about, i love you so much", mình hỏi lại "Who", chồng trả lời Thùy, Thùy. Mình hỏi lại Thùy hay Linh (tên mình), chồng trả lời Thùy, Thùy, hỏi lại vài lần, chồng vẫn trả lời Thùy, tên cô bạn đồng nghiệp, ngồi cạnh. Cô ấy có gia đình hạnh phúc, khá giả. Từ hôm qua tới giờ hai vợ chồng mình khóc, anh đã xin lỗi rất nhiều, bảo say nắng, sẽ đi xin sang công ty khác, rằng tình một phía từ anh.



Cảm giác đau đớn khiến hai hôm nay mình không muốn ăn gì, người mệt mỏi. Chồng xin lỗi và muốn làm lại từ đầu. Một sự tổn thương ghê gớm của người vợ có chồng ôm mình mà nói lời yêu người khác. Giờ mình phải làm sao? Trước kia hai vợ chồng nói với nhau rất ngọt ngào, luôn gọi nhau là cưng, giờ chuyện này xảy ra, mình khó có thể ngọt ngào hạnh phúc như trước kia, khó có thể quên và tin yêu chồng được như trước. Mình là người rất cả nghĩ, suy nghĩ rất lâu, chuyện tình cảm phải tính hàng năm mình mới khác được.



Mình 26, chồng 27 tuổi, mới kết hôn được 2 năm mà đã gặp chuyện rồi, mình bảo chồng “Anh không phải người bản lĩnh, mới vậy anh đã gạt tôi ra để yêu người khác. Sau này sống cùng nhau tôi sẽ phải đi theo những sa ngã của anh nhiều”. Mình nghĩ sống không được bao lâu, sống sao cho bản thân hạnh phúc, các bạn cho mình lời khuyên cho hạnh phúc đời mình. Cảm ơn mọi người.

Linh

