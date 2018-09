Ám ảnh tình cũ của chồng sắp cưới

Từng lời yêu thương, từng giây phút âu yếm mật ngọt bên nhau, em đều thấy đâu đây có bóng dáng người con gái kia.

Em mang tâm sự này trong lòng rất lâu, nhưng hôm nay em mới nhờ anh, chị cho em vài lời khuyên để em vững tâm lựa chọn con đường đi tiếp theo của mình.

Em năm nay 26 tuổi, em đã tốt nghiệp thạc sĩ và có công việc ổn định tại một cơ quan hot của nhà nước. Ngoại hình của em cũng được đánh giá là ưa nhìn. Tính tình em thì hoạt bát, ăn nói cũng phong thái, lanh lợi. Gia đình em thuộc tầng lớp trung lưu, không giàu nhưng cũng có thể ăn ngon, mặc đẹp. Bên cạnh đó, em còn có một điều may mắn nữa trong cuộc đời mình, đó là anh - người yêu của em suốt hai năm nay.

Anh bằng tuổi em, không đẹp trai, không giàu có nhưng lại rất hợp với em. Em chưa bao giờ phải nghi ngờ hay đoán già đoán non về tình cảm của anh. Chúng em sống thật với bản thân mình khi bên cạnh nhau, dành cho nhau sự thương yêu, lo lắng, đầy trách nhiệm. Chúng em cũng hay cãi nhau ầm ầm (đều do em gây sự trước), nhưng lại yêu thương thắm thiết mỗi khi làm lành. Anh ấy rất chiều chuộng em, có khi em quát nạt vô cớ, anh ấy cũng dỗ dành em, có khi anh ấy cũng giận dữ bỏ đi nhưng vẫn quay lại bên cạnh em, dù trời đã rất khuya. Chúng em quấn quýt bên nhau không muốn rời xa một phút.

Anh và em đều là những người tuổi Thìn đầy tham vọng trong sự nghiệp và chúng em cũng có cơ hội, có việc làm hot, lương cao nên việc tiến thân là điều không phải không làm được.

Gia đình bạn trai rất vui vẻ và xem em như con dâu trong gia đình. Ba mẹ người yêu cũng quý em, coi tuổi hai đứa hợp nhau nên mong đợi ngày chúng em cưới nhau. Chỉ có điều, gia đình người yêu em không dư giả lắm, ba mẹ anh ấy già rồi, tiêu xài bằng lương hưu hàng tháng nên không trợ giúp gì được cho con. Người yêu em tự lo cho bản thân đi học, tự dành dụm tiền cưới vợ và thỉnh thoảng cho tiền ba mẹ vì anh ấy cũng rất hiếu thảo (em chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng với ba mẹ hay anh chị em trong gia đình).

Về gia đình em, ba mẹ rất thương em, luôn cố gắng lo cho em đầy đủ, ba mẹ biết em quen anh thì không hài lòng lắm. Thứ nhất do anh và em bằng tuổi, ba mẹ sợ em sau này khổ vì anh không chung thủy. Thứ hai, gia đình anh là người Bắc, có rất nhiều lý do mà người Nam không muốn làm thông gia, kén rể với người Bắc (người yêu em sinh trong Nam nên giọng nói, cách sống cũng bị ảnh hưởng trong đó). Thứ ba là do anh chưa có tiền đồ, ba mẹ sợ em sẽ phải lo toan vất vả.

Em hiểu được nỗi lòng của ba mẹ, chúng em vẫn đang cố gắng làm việc, kiếm tiền để lo cho cuộc sống đôi lứa, chúng em dự định hai năm nữa sẽ cưới. Anh và em đều là những người tuổi Thìn đầy tham vọng trong sự nghiệp và chúng em cũng có cơ hội, có việc làm hot, lương cao nên việc tiến thân là điều không phải không làm được. Do vậy, vấn đề gia đình không phải là nỗi trăn trở lớn nhất của em, điều em trăn trở là quá khứ của anh.

Anh là mối tình đầu của em, còn em thì không phải tình đầu của anh. Trước khi quen em, anh đã yêu một người con gái trong ba năm nhưng cô ấy phản bội anh đi lấy chồng. Cô ấy cao ráo, rất xứng đôi với người yêu em, cô ấy là tiểu thư nhà giàu và cũng ham chơi, cô ấy từng có vài người yêu trước kia, trong đó có một người vì bị cô ấy phụ đau lòng quá, uống rượu say lái xe gặp tai nạn mà chết. Vì cô ấy yêu anh và phụ người anh kia nên anh đó mới uống rượu và gặp tai nạn. Hai người cũng đã vượt giới hạn sau đó không lâu. Em biết chuyện này buồn lắm.

Chắc bởi do duyên số, em chấp nhận quen anh ấy dù biết được quá khứ đó (chứ em rất kiêu kỳ, em không thích yêu người từng yêu tình cũ như vậy). Trong thời gian ba tháng đầu cưa cẩm em, anh có nhớ về người đó, tuy không dám tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng em biết. Không hiểu sao em vẫn chấp nhận, em biết có lẽ không phải chỉ bởi tình yêu mà còn vì sự đanh đá của em, em muốn thử xem em có đủ khả năng để làm anh quên hình bóng đó không?

Mỗi khi đọc bài viết trên internet về "tình cũ", em lại lôi nó ra gây sự với anh.

Sau vài tháng đeo đuổi, em mới chính thức nhận lời yêu anh ấy (dù trong lòng em đã thích anh). Anh ấy dẫn em ra mắt bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan. Rồi bất ngờ, chồng sắp cưới của người yêu anh cho em hay, trưa hôm qua, anh và người cũ đã gặp nhau. Em đau đớn vô cùng, và ngay sau đó em chia tay anh.

Thời gian đó, đêm nào em cũng khóc vì thương nhớ anh. Dù anh có điện thoại, nhắn cả trăm tin em vẫn không trả lời. Và em đổi số điện thoại, chặn facebook, những tưởng có thể chấm dứt anh. Nhưng định mệnh, em yếu lòng tha thứ cho anh và chúng em lại trở về bên nhau. Sau đó em quyết tâm đối mặt với quá khứ của anh bằng cách tìm hiểu về nó. Em mới biết thêm nhiều chuyện rằng: hôm đó cô ấy điện thoại năn nỉ anh gặp mặt vì cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không có tiền bạc gì hết (cô này hay nói dối).

Hai người hẹn nhau ở quán café gần cơ quan anh, cô ấy xin lỗi anh rồi nói vẫn yêu nhưng cha mẹ không đồng ý, bây giờ cô ấy đã có thai với người mới, tháng sau họ sẽ làm đám cưới. Chuyện hai người gặp nhau bị chồng sắp cưới của cô ấy phát hiện nên báo với em, anh chồng sắp cưới của cô ấy còn cho em biết thường xuyên điện thoại, nhắn tin năn nỉ cô ấy quay lại. Thật tình, lúc đó em không biết mình đang ở vị trí nào trong trái tim anh nên em chỉ biết tìm đến nơi kỷ niệm của em và anh ấy khóc một mình.

Sau khi tha thứ cho anh, một năm rưỡi đã trôi qua, em sống hạnh phúc bên anh nhưng luôn chạnh lòng khi nhớ đến quá khứ. Chính vì vậy, em rất hay gây sự, làm khổ anh. Em biết điều đó là sai lầm có thể dập tắt hạnh phúc của hai đứa nhưng em không thể chịu đựng được.

Em không biết trên thế gian này có ai khổ tâm như em không, khi từng lời yêu thương, từng giây phút âu yếm mật ngọt bên nhau, em đều thấy đâu đây có bóng dáng người con gái kia. Trong cảm giác của em lúc đó, không phải là em mà là cô ấy đang ôm ấp người yêu của em. Em bắt đầu tra hỏi anh, một tuần em gây sự về quá khứ của anh khoảng 8 lần. Lúc đầu anh giải thích, sau đó có khi anh cũng bực mình, giận dữ. Anh nói thật không còn một chút nhớ nhung gì về quá khứ, em đừng gây sự nữa.

Em muốn anh không yêu người ấy lắm chứ nhưng em không tin. Anh tính tình chân thật, nên em nghĩ ngày xưa anh cũng yêu cô ấy hết mình như yêu em bây giờ, cô ấy cũng có thể vậy nhưng chắc phải có những điểm phù hợp với anh nên anh mới yêu đến tận 3 năm chứ. Hai người cũng có với nhau biết bao kỷ niệm buồn vui, có về nhà ra mắt gia đình tức là có ý định kết hôn rồi.

Em từng đọc được câu: “Khi lỡ đánh mất người yêu hoặc yêu mà không đến được với nhau thì trong ký ức của họ vẫn đọng mãi những dư âm tình cảm ngọt ngào nhất”. Khi em đọc điều này, em đau đến phát điên lên. Trong đầu em tưởng tượng ra, một ngày nào đó hai người gặp lại nhau, tình cảm sẽ trỗi dậy và họ quyết tâm quay về bên nhau bất chấp tất cả, lúc đó, em chỉ có nước đâm đầu xuống sông mà chết.

Anh, chị hãy em biết, em có nên tiếp tục đặt niềm tin và trông đợi hạnh phúc từ mối tình này không?

Ng.Ph

