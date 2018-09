Adam Levine từ gã đa tình thành trai nghiêm túc

Từng mạnh mồm sẽ yêu nhưng không cưới nhưng Adam Levine giờ đây lại đang mong mỏi một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Thủ lĩnh nhóm Maroon 5 Adam Levine là một trong những anh chàng điển trai đa tình nhất làng nhạc thế giới. Để biện minh cho thói trăng hoa của mình, Adam chia sẻ: "Lý do khiến tôi lăng nhăng và muốn qua đêm với nhiều phụ nữ là vì tôi yêu họ rất nhiều".

Adam chẳng ngại ngần thừa nhận những cô nàng quyến rũ luôn lọt vào mắt xanh của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. 'Tôi tập yoga chỉ vì lớp học luôn có đầy những cô nàng xinh đẹp" - chàng ca sĩ điển trai trả lời phỏng vấn của tạp chí Women's Health năm 2010.

Adam Levine cũng từng thừa nhận phụ nữ chiếm tới 90% cảm hứng sáng tác của anh: "Rất nhiều cảm xúc của tôi xuất phát từ các mối quan hệ với phụ nữ. Tôi phải chấp nhận một sự thật rằng có lẽ tôi sẽ nghỉ hưu trước cả khi tôi có một mối quan hệ bền vững và lành mạnh", anh phát biểu trên tạp chí Woman's Health.

Adam Levine từng hạ gục nhiều chân dài nhờ tài năng và vẻ điển trai quyến rũ.

Ấn tượng không tốt của chàng ca sĩ 34 tuổi về cuộc sống gia đình bắt nguồn từ việc bố mẹ ly dị khi anh mới 7 tuổi. Vì vậy từng có một thời gian dài, Adam luôn mạnh mồm khẳng định anh chỉ thích yêu nhưng không cưới. Anh chàng đưa ra lý do: "Nếu bạn không kết hôn, bạn sẽ không phải ly dị. Tại sao mọi người lại không thể rút ra được bài học từ những con số đã từng được báo động về tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng".

Trước đó, anh chàng cũng từng phát ngôn một câu nói "bất hủ" về quan hệ vợ chồng: 'Trên thực tế, chế độ một vợ một chồng không phải là bản chất của chúng ta. Ai cũng lừa dối. Tôi cũng từng lừa dối", Adam trả lời tạp chí Cosmopolitan năm 2009.

Tuy nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi, trong chương trình Oprah's Next Chapter, ca sĩ 34 tuổi nói rằng anh muốn kết hôn. Người đã làm thay đổi suy nghĩ của Adam chính là Blake Shelton, một HLV khác của The Voice Mỹ. Cả hai trở thành những người bạn thân của nhau khi gắn bó trong suốt 4 mùa The Voice.

Adam chia sẻ: "Nghe Blake nói về hôn nhân, nó thật tuyệt vời. Tôi là một fan của hôn nhân. Mọi người nghĩ rằng tôi coi rẻ hôn nhân nhưng tôi yêu nó". Thủ lĩnh nhóm Maroon 5 cũng cho biết anh còn không cảm thấy mình bị áp lực về cuộc sống gia đình. Việc anh kết hôn sẽ chỉ là yếu tố thời gian và anh sẽ kết hôn khi thực cảm thấy thú vị với nó.

Nói là làm, hồi tháng 7 vừa qua, anh chàng khiến các fan bất ngờ khi đính hôn với Behati Prinsloo - người mẫu đình đám của Victoria's Secret. Cả hai đang bàn tính tới một đám cưới không xa trong tương lai.

Adam khiến các fan bất ngờ khi bí mật đính hôn với Behati tháng 7 vừa qua.

Adam bắt đầu hẹn hò chân dài đến từ Nam Phi từ tháng 5/2012. Trước đó không lâu, Adam nói lời chia tay với người mẫu Anne Vyalitsyna sau cuộc tình kéo dài 2 năm. Anh chàng cũng từng cặp kè với nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Jessica Simpson, ngôi sao quần vợt Maria Sharapova, diễn viên Cameron Diaz...

Tuệ Minh