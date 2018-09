7 sai lầm thường gặp nhất trong tình yêu

Mê muội trong tình cảm, bỏ quên bản thân, bám dính người yêu… là những sai lầm có thể khiến tình cảm trở nên dang dở.

Khi yêu, ai cũng muốn mối tình kéo dài thiên thu bất tận. Nhưng quan niệm này lại dễ khiến tình yêu trở thành gánh nặng cho cả đôi bên. Lời khuyên của Allwomenstalk là hãy để tình yêu diễn ra tự nhiên như hơi thở, tận hưởng những phút giây hạnh phúc hiện tại.

Xem người yêu là nhất

Sẽ thật là sai lầm nếu như bạn quan niệm rằng, không ưu tiên người yêu thì mối quan hệ sẽ sụp đổ. Bởi trong cuộc sống tình yêu không phải là điều duy nhất mà bạn còn mối bận tâm khác như công việc, sức khỏe, gia đình… Bạn cũng không sống trên đảo hoang chỉ có hai người để có mình chàng/nàng cần quan tâm. Nói ra điều này để thấy, tùy từng hoàn cảnh, bạn nên ưu tiên đối tượng nào. Nếu người ấy luôn đòi hỏi mình phải là nhất, thì mối quan hệ này dường như không có khả năng đi xa và khó bền vững, bởi nó thiếu đi hai điều căn bản nhất là sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau.

Dính lấy người yêu không rời

Tình yêu cần một chút ghen tuông, một chút ích kỷ nhưng nhất thiết không phải là sự kiểm soát và sở hữu đối phương. Đôi khi những người yêu nhau thường quên đi những sở thích cá nhân, người thân, bạn bè, bằng lòng làm cái “đuôi” của người ấy. Tình thân, tình yêu hay tình bạn đều có vai trò quan trọng và bạn không nên bỏ quên ai trong cuộc sống.

Tiêu xài phung phí

Khi lửa tình đang rạo rực trong tim, bạn có vô vàn điều muốn thực hiện cùng người yêu như: đi chơi cùng nhau, đi du lịch xa với người ấy, hay chí ít là cùng nàng/chàng ăn những món ngon. Tất nhiên, những điều này đều không miễn phí. Hãy nhớ rằng, tiền là vấn đề tế nhị trong tình yêu. Vì thế, hãy chi tiêu một cách thông minh để tiền không phải là nguyên nhân khiến tình yêu sụp đổ. Những cô gái có lòng tự trọng không bao giờ muốn tiêu xài hoang phí đồng tiền của người yêu. Còn các anh chàng muốn dùng tiền để gây ấn tượng với các cô gái, hãy coi chừng gặp nhầm đối tượng chỉ muốn “đào mỏ”.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Việc gì cũng gọi người yêu

Hãy nhớ rằng, trước khi nửa kia xuất hiện, bạn vẫn sống vui vẻ và giải quyết mọi thứ một cách suôn sẻ. Vậy thì tại sao bạn lại khiến bản thân trở nên phụ thuộc từ khi có người ấy? Thời gian đầu, hẳn đối phương sẽ lấy làm hạnh phúc khi được trở thành “người hùng” của bạn, nhưng lâu dần này họ khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, chán nản và hoài nghi về khả năng tự thân vận động của bạn.

Không tập trung vào việc gì

Nếu bạn không thể tập trung vào việc gì khác ngoài việc nghĩ đến người yêu thì đó chính là vấn đề. Tình yêu nên là chất xúc tác, là động lực để bạn làm tốt mọi việc, chứ không phải là vật cản khiến bạn chẳng làm được việc gì.

Chỉ quan tâm đến cảm xúc của đối phương

Bỏ quên bản thân và không quan tâm đến cảm xúc của bản thân là việc làm thiếu khôn ngoan. Hơn ai hết, bạn cần đẹp lên mỗi ngày, lắng nghe cảm xúc, tiếng nói từ chính bạn, điều đó mới tạo nên sức hấp dẫn trong mắt đối phương. Nếu muốn mối quan hệ đi xa và bền vững, bạn cần học cách yêu bản thân mình trước tiên.

Ngỡ rằng tình yêu là mãi mãi

Nếu may mắn bạn sẽ có một “happy ending” với người mình yêu đến suốt cuộc đời. Nhưng vẫn có những điều không may song song tồn tại, vì thế, chẳng thiếu những người phải trải qua vài ba cuộc tình mới tìm được bến đỗ cuối cùng. Đó là lý do để bạn “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Điều này sẽ giúp bạn tránh gặp tổn thương quá sâu sắc về mặt tâm lý nếu mọi thứ không đẹp như bạn nghĩ. Trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại mới là điều các cặp đôi nên làm.

Tường Vi