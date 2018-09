6 điều dại khờ trong tình yêu

Khi con tim ngập tràn trong men say tình yêu, bạn có thể không biết rằng mình đang làm những điều dại khờ.

Trong những năm tháng “mải mê chinh chiến và yêu thương”, những người trong cuộc thường không sáng suốt và có thể đưa ra những quyết định bồng bột để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Bỏ rơi gia đình

Nếu người tình trong mơ của bạn sống ở nơi xa, mối tình của bạn bị ngăn cản, bạn có thể bất chấp mọi thứ, bỏ lại tất cả để đến với người mình yêu. Lựa chọn bỏ rơi những người thân của bạn để đến với một người mới quen giống như một trò may rủi. Sẽ không có gì đáng hối tiếc nếu hai bạn có một “happy ending”. Nhưng ngược lại, bạn sẽ không tha thứ cho mình nếu chẳng may, con thuyền tình yêu không thể cập bến hạnh phúc. Cho dù đang ngập tràn trong men say ái tình, bạn cũng cần giữ một cái đầu đủ tỉnh táo, để không làm tổn thương gia đình và người thân.

Cư xử như một kẻ ngốc

Khi yêu ai, bạn sẽ có những hành động và cư xử rất khác, thậm chí có lúc như một kẻ ngốc. Khóc lóc giữa đường phố, không thiết tha cuộc sống khi bị từ chối, tự hành hạ bản thân vì giận dỗi đối phương, “chai mặt” với cả thế giới để tỏ tình công khai hay cười một mình khi nghĩ lại sự quan tâm của nửa kia. Nhiều năm sau này, có thể bạn sẽ bật cười khi nghĩ lại những điều đó, bởi nói cho cùng, tình yêu luôn khiến con người cư xử một cách rất kỳ lạ.

Thay đổi bản thân

Không có gì phải bàn cãi nếu vì yêu một ai đó mà bạn cố gắng hoàn thiện bản thân. Nhưng để giữ chân một người mà bạn buộc phải thay đổi tất cả thì không nên chút nào. Có câu nói: “Đừng tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy học cách yêu một người theo cách hoàn hảo”. Một chàng trai tuyệt vời không phải là người ép bạn gái giảm cân để trở nên đẹp hơn, mà là người dành lời khen tặng đúng lúc để cô ấy tin rằng cân nặng thực sự không phải vấn đề.

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Bỏ rơi bạn bè

Không ít người sẵn sàng cắt đứt quan hệ với bạn bè chỉ để thỏa mãn yêu cầu của nửa kia. Hãy nhớ lại điều này, trước khi người đó xuất hiện, cuộc sống của bạn vẫn rất ổn thỏa và vui vẻ với những người bạn của mình. Vậy thì tại sao lại phải chấm dứt những tình cảm đó chỉ vì sự xuất hiện của người yêu? Bạn bè là tài sản quý giá. Nếu nửa kia của bạn là người tuyệt vời thì đương nhiên hiểu rõ điều đó và chẳng có lý do gì để yêu cầu bạn phải nghỉ chơi với ai hết.

Tiêu xài hoang phí

Những tình yêu lấy vật chất làm thước đo không phải là tình yêu thực sự. Điều này nghe có vẻ sự thật hiển nhiên, nhưng thực tế là nhiều người đang yêu lại không hề nhận ra. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, càng tặng quà đắt tiền càng chứng tỏ mình yêu người đó say đắm. Trong khi đó, nếu một người thật sự yêu bạn, họ sẽ yêu tính cách và con người bạn chứ không phải những món quà của bạn.

Tin tưởng mù quáng

Khi yêu ai, bạn luôn tin rằng, người đó là điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống mang lại. Đôi khi chính suy nghĩ này sẽ khiến bạn bị “che mắt”, không nhìn thấy những tính cách không ổn từ đối phương, để có lúc rơi vào tình cảnh “ai cũng biết chỉ mình bạn không biết”. Hãy học cách quan sát hiện thực và lắng nghe lời khuyên từ bạn bè, người thân để không đặt niềm tin mù quáng vào nhầm người.

Tường Vi