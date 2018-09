5 lý do khiến phụ nữ hiện đại mất ham muốn

Có hơn 27% phụ nữ thừa nhận không thích sex bởi sự căng thẳng của cuộc sống, hay mất tự tin vào cơ thể của mình.

Một nghiên cứu của đại học LaTrobe ở Melourne (Australia) cho thấy rằng 27% phụ nữ không thích quan hệ tình dục và tỷ lệ này càng cao với nhịp sống hiện đại. Hơn một nửa số phụ nữ đó chia sẻ họ không có hứng thú gì với việc phòng the, bởi công việc căng thẳng, tâm lý không ổn định và việc không thỏa mãn trong cuộc sống, đó chính là lý do vì sao họ không ưu tiên sex trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cùng nhìn vào những lý do phổ biến khiến phụ nữ mất ham muốn với chuyện ân ái để lấy lại "nhiệt huyết".

Bạn đang quá mệt mỏi

Tiến sĩ Gabrielle Morrissey nói rằng thiếu ngủ có thể dễ dàng làm cho ham muốn tình dục bị giảm đi. Cô nói: "Khi chúng ta có một giấc ngủ đầy đủ sẽ giúp lấy lại năng lượng để làm việc, nhưng chúng ta lại không nghĩ rằng điều đó cũng rất cần thiết cho đời sống tình dục".

Chính vì vậy, cô khuyên phụ nữ nên có một thói quen ngủ sớm và đúng giờ cũng như việc ngủ trưa trong 30 phút phải được duy trì để có một đời sống tình dục thăng hoa.

Bạn quá căng thẳng

Một khảo sát gần đây cho thấy quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để xả stress. Nhưng làm thế nào để đưa kiến thức này vào thực tế khi nó không nằm trong danh sách những công việc phải làm?

Hãy đưa sex và danh sách này và tạo thói quen cần thiết phải làm giống như việc tắm hay xem phim. Lúc đầu chỉ cần xem đó là việc lặt vặt. Sau đó, hãy chú trọng và bỏ thời gian cho việc này bạn sẽ thấy những hiệu quả nó mang lại.

Ảnh minh họa: DNS.

Bạn không có ham muốn tình dục

Thiếu quan tâm đến đời sống tình dục ảnh hưởng đến một nửa nữ giới bởi họ chỉ cho đó là một nghĩa vụ mà không nghĩ đó là một cách hưởng thụ cũng như xem đó là mục đích cần đạt được.

Điều này liên quan đến lối sống của mỗi vợ chồng, tuy nhiên phụ nữ bị đánh giá là quá phân tâm trong chuyện chăn gối. Làm tình thường xuyên có thể kích thích ham muốn của phụ nữ.

Bạn còn độc thân

Nhiều phụ nữ độc thân tiết lộ rằng họ có ham muốn tình dục nhiều nhưng lại không được thỏa mãn chính vì thế mà ham muốn cũng dần bị dập tắt. Lời khuyên dành cho bạn là hãy nhanh chóng tìm một đối tác lâu dài.

Không tự tin về cơ thể mình

Đa phần phụ nữ luôn cảm thấy không hài lòng về cơ thể của mình khiến cuộc yêu bị giảm lửa trầm trọng. Chỉ cần bạn phá vỡ mọi nguyên tắc thì mọi việc sẽ khác lên rất nhiều. Hãy dừng suy nghĩ về những nhược điểm mà chú trọng vào những gì bạn thực sự thích trên cơ thể của mình sẽ thúc đẩy tinh thần thoải mái hơn khi nhập cuộc.

Trà Xanh

(Theo Body&Soul)