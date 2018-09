31 tuổi chưa chồng nhưng tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân

Là phụ nữ ai cũng mong muốn được làm mẹ, được nghe tiếng khóc cười trẻ con.

Mình 31 tuổi chưa lấy chồng, cũng chưa có người đàn ông của riêng mình. Trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng vẫn về tay trắng. Mình không phải là người cầu toàn nhưng dù chỉ mong muốn những điều giản dị mà sao thấy khó quá.

Là phụ nữ ai cũng mong có người đàn ông của riêng mình, người mà mình có thể yêu thương, là chỗ dựa, là người mình có thể cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhưng không phải chị em nào cũng có được may mắn đấy, có người do duyên số, do hoàn cảnh và nhiều lý do khác. Hàng ngày đi làm về chỉ có một mình trong căn phòng mình mới cảm nhận rõ sự cô đơn và càng khao khát có đứa con để được an ủi.

Là phụ nữ ai cũng mong muốn được làm mẹ, được nghe tiếng khóc cười trẻ con. Mình rất ngưỡng mộ những bà mẹ đơn thân, giới nghệ sĩ hiện nay làm mẹ đơn thân rất nhiều, còn mình làm công chức nhà nước và đang là Đảng viên dự bị liệu có ảnh hưởng gì đến công việc? Về kinh tế mình không lo lắng lắm, bản thân mình cũng không sợ những lời gièm pha, chỉ sợ bố mẹ mình mang tiếng có con gái không chồng mà chửa.

Mình rất muốn sinh con trước tuổi 35, đối với chị em phụ nữ, tuổi kết hôn không hạn chế, nhưng tuổi sinh đẻ thì có giới hạn. Thật lòng mình không biết nên phải làm sao?

