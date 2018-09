Giúp con bớt sợ người lạ theo cách của mẹ Việt tại Thụy Sĩ

Chị Đồng An luôn bên con lúc bé có dấu hiệu hoảng sợ và không bao giờ để bé lại một mình.

Giai đoạn 6-8 tháng tuổi, hai con chị Đồng An (Thụy Sĩ), bé Thy Thy và Ly Ly, đều sợ người lạ. Chị lớn Thy Thy lúc này nhút nhát, thường dè dặt với người lạ và đôi khi òa khóc nếu không có bố mẹ. Cô em Ly Ly có phần mạnh dạn hơn nhưng vẫn thường trực biểu cảm "cảnh giác". Những ai ít tiếp xúc phải mất thời gian gần gũi, khiến Ly tin tưởng mới được cô bé mỉm cười hoặc cho bế chốc lát.

Con gái chị An lúc 6,5 tháng tuổi, đang nằm chơi bỗng mếu máo vì phát hiện người chú to lớn ngồi bên cạnh.

Theo chị An, Thy Thy và Ly Ly có những biểu hiện giống nhau ở tầm tuổi này, nhưng Ly may mắn hơn chị vì được tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Chị Đồng An thường xuyên địu Ly Ly tới trường đón Thy Thy, đưa các con đi khu vui chơi, trung tâm thương mại hoặc tới chỗ làm của ông xã chơi để cô bé có cơ hội gặp gỡ người mới.

Bà mẹ Việt tại Thụy Sĩ thường bế con mỗi khi ra đường để trao cho bé sự yên tâm. Khi ai đó muốn ôm khiến Ly Ly òa khóc, chị nhanh chóng đến bên vỗ về để bé hiểu luôn có ba mẹ bên cạnh. Chị Đồng An không ủng hộ quan điểm để bé khóc vài lần rồi quen bởi điều này dễ gây tác dụng ngược, làm trẻ thêm sợ hãi và có cảm giác bị bỏ rơi.

Thy Thy và Ly Ly ở giai đoạn này đều sợ xa mẹ. Lúc mệt hay buồn ngủ, các bé khóc đòi mẹ dù ở nhà có ba hoặc những người thân khác. Chị An hay tranh thủ mọi thời gian rảnh âu yếm con để mang cho bé cảm giác an toàn. Khi tâm trạng tốt hơn, Thy Thy và Ly Ly sẽ chịu nằm chơi để mẹ làm việc nhà.

Khi làm việc, chị An đặt con ngồi gần bên để bé dễ dàng quan sát thấy mẹ. Lúc bé chơi chán và có dấu hiệu khóc, chị bồng con vài phút, cưng nựng rồi lại đặt xuống. Thỉnh thoảng, chị Đồng An vừa địu con trên lưng vừa làm việc vặt. Cả Thy và Ly đều thích thú hưởng ứng hoạt động này, thường nhún nhảy trên địu hoặc ngồi ngoan cả buổi cho mẹ nấu nướng, dọn dẹp. Việc đặt bé trong cũi hoặc trong phòng ngủ, theo chị An, dễ gây cảm giác trống vắng, sợ hãi hoặc không tự tin cho trẻ. Một số bé nhút nhát sẽ la khóc đòi mẹ dữ dội hơn. Số khác dễ cảm thấy cô đơn và lủi thủi một mình trong không gian im ắng.

Chị Đồng An tâm đắc với việc ẵm bồng con bởi cho rằng điều này giúp bé phát triển cảm xúc, sau này trở thành người sống tình cảm. Sau những lần địu con làm việc nhà, bà mẹ Việt cảm nhận tình mẫu tử gắn bó hơn. Chị khuyến khích ông xã dành nhiều thời gian bồng Thy Thy và Ly Ly để tạo sự gắn bó giữa cha và con. Thay vì chỉ khóc đòi mẹ như trước đó, các con chị An bắt đầu chấp nhận sự dỗ dành của ba cả khi chị có mặt tại đó.

Chị Đồng An và hai con, Thy Thy 10 tuổi, Ly Ly 4 tuổi.

Chị An không quên lúc Thy Thy trong giai đoạn này thường hét lớn mỗi lần gặp ông nội và chú. Vợ chồng chị nhiều lần lúng túng vì bé phản ứng mạnh khi tiếp xúc với bạn bè của bố mẹ hoặc thoáng thấy những ai có hình dáng to lớn đã mếu máo. Chứng "sợ người lạ" được cải thiện rõ rệt ở Ly Ly sau khi chị An áp dụng những biện pháp đơn giản trên. Thy Thy khi bước qua độ tuổi này cũng thể hiện sự tiến bộ khiến nhiều người quen bất ngờ.

Lam Trà