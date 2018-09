Giữ lời hứa lúc 3 tuổi, chàng trai cầu hôn bạn gái thời thơ ấu

Trải qua 7 năm mất liên lạc và nhiều năm yêu xa, Matt cầu hôn cô gái của mình tại nơi gặp nhau lần đầu - lớp mẫu giáo.

Chia sẻ về mối tình của mình trên tài khoản Instagram "The Way We Met", cặp đôi Laura Scheel và Matt Grodsky khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 3 tuổi, Matt tuyên bố trước lớp mẫu giáo rằng sau này lớn lên anh sẽ kết hôn với Laura.

Matt cho biết cả hai gặp nhau lần đầu lúc 3 tuổi tại một trường mầm non ở Phoenix, Mỹ. Cả hai thân thiết nhau đến mức một lần Matt đã đứng dậy tuyên bố trước cả lớp rằng sẽ kết hôn với Laura trong tương lai. Sau khi vào tiểu học, hai bạn mất liên lạc với nhau. Trong suốt 7 năm, cách duy nhất để cả hai thấy mặt nhau là thông qua những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh giữa hai gia đình.

Bước vào trung học, cặp nam nữ gặp lại nhau thông qua một người bạn chung, tuy không học chung trường nhưng họ bắt đầu hẹn hò với nhau chỉ sau hai tuần. Khi lên đại học, hai người đã vượt qua thử thách yêu xa do không học cùng bang. Đến ngày 23/5/2015, Matt quyết định thực hiện lời hứa của mình và cầu hôn Laura tại nơi đầu tiên họ gặp nhau, lớp mẫu giáo ở Phoenix.

Matt và Laura khi còn bé.

Trả lời phỏng vấn Huffington Post, Laura nhớ lại những kỷ niệm thời ấu thơ: "Chúng tôi hầu như đã làm mọi thứ cùng nhau".

Còn Matt kể lại rằng anh đã cố gây ấn tượng với Laura từ khi còn bé: "Hồi đấy, phim Vua sư tử được đám trẻ con yêu thích lắm nên chúng tôi đã dành phần lớn thời gian để bình luận về bộ phim ở sân chơi. Tôi nhớ mình từng cố gây ấn tượng với Laura trong một bữa tiệc và may mắn là tôi đã làm được điều đó".

Ngày Matt cầu hôn Laura, anh làm cho cô tưởng rằng đây chỉ là buổi dã ngoại bình thường: "Trên đường về lại trường mẫu giáo, cô ấy không ngừng hỏi tại sao tôi lại có vẻ lo lắng như vậy. Tôi liên tục kiểm tra túi để đảm bảo chiếc nhẫn vẫn còn đó. Tôi đã quỳ gối xuống và nói cho cô ấy biết lý do tại sao tôi muốn được kết hôn với cô ấy và Laura của tôi đã đồng ý".

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016.

Thảo Nhi