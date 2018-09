Giáng My The Voice đấu tranh để làm mẹ đơn thân ở tuổi 18

Những đêm đau bụng, My tự bắt taxi đến viện, khó khăn lắm mới gọi mẹ.

20 tuổi, đứng trên sân khấu của cuộc thi Giọng hát Việt 2017 và thể hiện một ca khúc nhiều tự sự, Nguyễn Thạc Giáng My đã khiến mọi người bất ngờ với câu chuyện về cuộc đời mình. Cô gái trẻ đam mê âm nhạc đã phải gác lại giấc mơ làm ca sĩ khi mang thai ở tuổi 18 và trở thành mẹ đơn thân. Đó là những ngày tháng mà cô bảo rằng "đau khổ nhất của cuộc đời mình", "xấu hổ và tủi nhục, không dám nhìn mặt ai"... Đến bây giờ, khi chuyện buồn đã ở lại phía sau, người mẹ trẻ thay vì khóc cạn nước mắt đã biết mỉm cười với mọi điều xảy đến với mình, nhưng một phút nào đó, cô vẫn "thèm" được yếu đuối và chạnh lòng nhớ về quá khứ.

Giáng My (thứ hai từ trái sang) cùng mẹ, hai em gái và con gái. Cô thường gọi gia đình mình là "nhà có 5 nàng tiên".

Giáng My yêu văn nghệ từ nhỏ, hội diễn nào ở trường cô cũng tham gia và giành được nhiều giải thưởng. Mẹ của My dù phải cùng lúc làm thay cả vai trò của người cha nhưng vẫn cố gắng để con gái theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. My vẫn nhớ như in câu nói mẹ dặn đứa con cả trong nhà là cô trước khi bà đi làm ăn xa, phải gửi lại 3 con gái cho ông bà ngoại: "Ngày nào mẹ có tiền cho các con ăn học, mẹ sẽ về". Cuộc sống khi đó tuy thiếu thốn nhưng luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ bởi chị em biết bảo bọc cho nhau và mẹ dù ở xa vẫn dành tình thương yêu trọn vẹn cho các con.

Sóng gió ập đến mái nhà khi My có thai nhưng bạn trai cô lại không muốn chấp nhận. Cô gái trẻ đang theo học trường văn hóa nghệ thuật còn quá non nớt để biết mình phải làm gì tiếp theo nên chỉ biết khóc và nói với mẹ. "Mẹ tôi bị sốc hoàn toàn tới mức nghẹt thở. Mẹ không rầy la, mắng mỏ gì nhưng tôi biết bà giận mình nhiều lắm. Tâm lý của người làm mẹ khi nghe chuyện này lần đầu tiên chắc ai cũng vậy. Phải mất một thời gian mẹ mới nguôi ngoai và chăm lo cho mẹ con tôi từng hộp sữa, cái bỉm. Dù vậy, tôi cũng chẳng có mặt mũi nào để nhìn mọi người. Tôi ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ để hàng xóm láng giềng không nhìn thấy tôi mà đàm tiếu, càng làm cho nỗi buồn của mẹ thêm sâu", My kể.

Giáng My và con gái Minh Châu gần 2 tuổi.

Bụng mang dạ chửa lại sống một mình, Giáng My tự xoay sở với tất cả mọi việc. Cô đi hát ở các quán cafe để có tiền thuê nhà và để dành lúc sinh con. Nhưng cô cũng chỉ đi làm được vài tháng thì phải nghỉ vì cơ thể suy nhược và ốm nghén. Suốt 6 tháng mang bầu, My hầu như chẳng ăn được gì, đến uống nước lọc cũng bị nôn ói. Cô nhớ lại: "Thời gian đó, tôi cứ lủi thủi một mình trong căn phòng trọ. Tôi không dám nhờ vả ai cả vì mọi người từng khuyên tôi phá thai. Tôi muốn giữ con lại thì tôi phải tự chịu trách nhiệm với việc của mình. Nếu có bị đau bụng vào đêm khuya, tôi cũng tự bắt taxi đi viện, chỉ khi nào khó khăn quá mới gọi mẹ"

Rồi My sinh non con gái, em bé nặng 2,9 kg và dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm mẹ thì cô vẫn bị sốc bởi thực tế khác xa hoàn toàn với dự tính. Khi con được 2 tháng, My bị ốm một trận thập tử nhất sinh, tưởng không qua khỏi, cả ngày cứ nằm mê sảng. My bảo, lúc đó cô sợ nhất là cái chết vì khi không còn trên đời này, cô sẽ chẳng thể tự tay chăm sóc được cho con và càng làm cho đôi vai của mẹ thêm nặng gánh. Chính con gái là động lực để My chiến thắng bệnh tật và hồi sinh.

Phụ nữ dù mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu cũng cần cho mình một chỗ dựa tinh thần vững chắc để lúc mệt mỏi mà dựa vào và cảm thấy bình yên. Đối với Giáng My, chỗ dựa đó là mẹ và hai em gái. Cô kể: "Các em tôi cũng thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ (Bố mẹ chia tay năm tôi mới 10 tuổi) nên rất thương cháu. Hai dì cứ đi học thì thôi chứ về nhà lại quấn với cháu. Thời gian tôi bị ốm, nằm một chỗ, bà ngoại đi làm xa, chính hai dì và cụ ngoại đã chăm sóc con cho tôi".

Giáng My The Voice: 'Mọi người từng khuyên tôi phá thai' Bé Minh Châu gần 2 tuổi đã thuộc nhiều bài hát

Quay lại với âm nhạc, Giáng My biết con đường phía trước vô cùng chông gai với mình, bởi "người độc thân theo đuổi đã khó, nói gì một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ". Cô chọn thi The Voice để một lần nữa được đứng hát trước mọi người, tìm lại thứ cảm xúc mà gần 2 năm nay, dù nhớ đến cồn cào thì vẫn phải nén xuống đáy lòng vì "có con rồi, đâu thể cứ thích là làm, điều gì cũng phải nghĩ cho con trước tiên". Tuy vậy, Giáng My vẫn tin rằng, bước ra khỏi cuộc thi, cô sẽ làm được một điều gì đó để con gái tự hào. "Điều khó khăn nhất đã vượt qua rồi thì không có gì khiến mình chùn bước nữa" - bà mẹ trẻ đã nói như vậy khi nhắc đến dự tính cho tương lai.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Giáng My không bao biện cho những bồng bột của tuổi trẻ nhưng cô luôn tâm niệm: "Trong cuộc sống có những điều tự bản thân mỗi người quyết định được thì đừng quyết định làm điều xấu". Cô cũng thấy nhẹ lòng hơn vì những người xung quanh khi biết chuyện đều thông cảm và động viên cô thay vì trách móc, dè bỉu. Sau tất cả, Giáng My thấy mình may mắn!

Nguyễn Thạc Giáng My hát 'Tìm một người như thế' Bài thi của Giáng My tại The Voice 2017