Em trai Đăng Khôi 'đăng đàn' trách vợ cũ

Không lâu sau khi chồng cũ đăng bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, Bích Hằng đáp trả gay gắt nhưng rồi lại xóa đi.

Đăng Nguyên gửi tâm thư dài cho vợ cũ mong cô hãy để anh có cuộc sống của mình. Ảnh: Facebook.

Đăng Nguyên, em trai ca sĩ Đăng Khôi, và Bích Hằng gắn bó với nhau suốt 16 năm trước khi đường ai nấy đi. Hai người có với nhau một trai, một gái, và hiện các bé sống cùng mẹ. Chuyện tình đẹp của họ từng khiến bao người ngưỡng mộ và khi kết thúc cũng kéo theo nhiều ồn ào.

Tháng 10 năm ngoái, Bích Hằng tiết lộ trên Facebook bị chồng phải bội, "qua mặt". Trong khi Đăng Nguyên giữ im lặng thì người tình bí mật của anh phản pháo lại và cho rằng do Bích Hằng không biết giữ chồng. Câu chuyện đôi co giữa ba người trở nên rối tung, phức tạp.

Dù đã chia tay và hiện Đăng Nguyên, Bích Hằng đều có tình yêu mới nhưng thỉnh thoảng, những dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân của họ lại khiến người kia "nổi đóa". Mới đây, em trai Đăng Khôi "đăng đàn" trên Facebook trách vợ cũ và mong cô "hãy để anh được có cuộc sống của mình".

Đăng Nguyên chấp nhận bị vợ cũ chửi là "hèn, khốn nạn, thằng bố tồi, thằng kém cỏi" vì "chỉ có thằng hèn và đàn bà như anh mới có đủ sự mềm mỏng, nhẫn nhịn để cho em chà đạp", "chỉ thằng khốn nạn như anh mới bỏ lại mọi thứ không tranh giành gì từ tài sản đến con cái". Tự nhận là thằng bố tồi nên Nguyên mới chấp nhận để hai con cho vợ cũ, chấp nhận trở thành "khách vãng lai" chỉ vì không muốn chúng bị xa cách nhau và xa mẹ. Chồng cũ của Bích Hằng bảo, anh chịu thiệt thòi để cô có cuộc sống tốt nhất, chịu vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên mặc cho cô chửi rủa. Anh vẫn luôn đứng đằng sau lo nghĩ cho cô.

Nhắc lại chuyện cũ, Nguyên cho biết Hằng đã âm thầm chuẩn bị cho việc ly hôn sau khi nghe ông thầy bảo "chồng mày có gái rồi, từ hồi tháng 3, tháng 4". Anh không hay biết vợ đã nói với bạn bè thân về chuyện ly dị và "không được một lời giải thích" từ cô.

Hai con Su và Sóc hiện sống cùng mẹ Hằng. Ảnh: Facebook.

Theo Đăng Nguyên, nguyên nhân của việc chia tay mà Hằng đưa ra "không vì một người thứ ba nào cả, mà chỉ vì em đã không còn thấy hợp với anh, tình cảm với anh cũng không còn nhiều", vậy nên giải pháp tốt nhất là ly hôn.

Suốt hơn một năm qua, Nguyên sống dưới hình ảnh mà vợ cũ tạo dựng, "một thằng hèn, đàn bà, lăng nhăng, thằng bố tồi, thằng đàn ông kém cỏi" và suýt nữa đã bị vợ cũ vùi lấp, "chết co quắp trong tủi nhục và tuyệt vọng, đau khổ". Anh thấy may mắn khi cuối cùng đã tìm thấy người ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ và động viên, bỏ qua hết mọi điều tiếng.

Đăng Nguyên mong anh và vợ cũ hãy tôn trọng cuộc sống của nhau, cùng nghĩ cho người đến sau, đừng làm tổn thương họ.

Status Bích Hằng 'phản pháo' lại chồng cũ nhưng cô đã xóa đi ngay sau đó.

Ngay khi chồng cũ "ném đá vào mặt hồ yên ả", Bích Hằng đáp trả dữ dội và cho rằng bài viết của anh là để bênh vực người thứ ba. Trước những trách móc của chồng, Bích Hằng cho biết cô cần anh có sự nghiệp riêng và khẳng định mình, đừng lười nhác, lép vế. Có như vậy hôn nhân mới bền. Lúc còn sống với nhau, nhiều lúc cô mệt mỏi vì công việc kinh doanh nhưng "anh không bao giờ hiểu được điều đó".

Không lâu sau đó, cô đã xóa dòng trạng thái của mình trên Facebook. Màn đáp trả của Đăng Nguyên và Bích Hằng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số bối rối vì không hiểu chuyện gì, số khác thấy tiếc và lo khi hai con của họ lớn lên đọc được những dòng này. Một vài người cảm thông với tâm sự của Đăng Nguyên nhưng không ít ý kiến chê anh là đàn bà, kẻ phản bội, diễn tốt và sâu. Phần lớn các bình luận đều nghiêng về bảo vệ Bích Hằng và khuyên cô không nên quan tâm.

Hà Phương