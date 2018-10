Trang Lou áp dụng máy móc lịch cho ăn 2 tiếng/lần kể cả lúc con không đói khiến bé mất cảm giác thèm ăn, thậm chí sợ ăn.

Em gái vlogger Huyme chia sẻ những sai lầm khiến con biếng ăn Trang Lou chia sẻ về chứng lười ăn của con.

Làm mẹ ở tuổi 21, Trang Lou, em gái hot vlogger Huyme, từng mắc phải nhiều sai lầm trong việc chăm con dù chủ động chuẩn bị kiến thức từ trước. Áp dụng tài liệu đọc được, Trang cho con ăn 2 tiếng/lần bất kể bé đói hay không, khiến bé Xoài, con trai cô, mắc chứng sợ ăn. Trang Lou và chồng khổ sở mỗi lần đến bữa bởi phải bày đủ trò dỗ dành như múa hát, cho con xem điện thoại mà không hiệu quả. Cặp bố mẹ thường xuyên tỉnh dậy trong đêm vì Xoài quấy khóc và thức trắng để giúp con ăn hết một bình sữa. Trang Lou tâm sự, cô nhiều lần bật khóc khi cho con ăn bởi cảm giác bất lực. Tình trạng này kéo dài tới tận lúc Xoài ăn dặm dù Trang nỗ lực dùng nhiều cách như mua thuốc kích thích ăn ngon, kẹo chống biếng ăn cho bé.

Khi được người quen giới thiệu đưa con tới bác sĩ khám, vợ chồng Trang Lou tạm yên tâm vì bé không có biểu hiện thiếu chất hay suy nhược. Vị bác sĩ này chỉ ra những sai lầm cô và ông xã đang mắc phải dẫn tới việc bé biếng ăn, sợ ăn, đồng thời đưa ra giải pháp là cho bé ăn theo nhu cầu, không cố gắng đút ép. Mỗi ngày, Trang Lou cho con trai ngồi vào ghế ăn khi đến bữa và quy định giờ ăn chỉ kéo dài 30 phút. Quá thời gian trên, bất kể con có ăn hay không, Trang sẽ dọn đồ ăn đi.

Suốt ba ngày áp dụng phương pháp này, em gái Huyme thấy sốt ruột vì con vẫn không chịu ăn, uống rất ít sữa. Sang ngày thứ tư, Trang bất ngờ vì Xoài bắt đầu đòi ăn, bé uống hết một bình sữa mà không cần mẹ dỗ dành. Từ đó trở đi, con trai Trang bắt đầu hứng thú với việc ăn, thậm chí chủ động đòi "măm măm". Có lần bé quá đói, tự tay cầm thìa xúc ăn dù trước đó chưa biết cách dùng thìa.

Trang Lou đã tìm ra biện pháp giúp bé Xoài vượt qua chứng biếng ăn.

Theo Trang Lou, trẻ biếng ăn thường do hai nguyên nhân: hệ tiêu hóa không tốt và tâm lý. Với trường hợp biếng ăn do hệ tiêu hóa, bé có biểu hiện chướng bụng, đầy hơi, táo bón; bố mẹ nên đưa con tới bác sĩ để điều trị. Ở trường hợp do thứ hai, các loại thuốc kích thích đều không tác dụng, điều cần thiết là tạo cho trẻ tâm lý thoải mái và tự nguyên khi ăn.

Nguồn: YouTube Trang Lou