Ông xã Dương Cẩm Lynh biết thay tã, đút sữa cho con nhờ quan sát cách làm của các cô y tá trong bệnh viện.

Bé William (bé Will), 9 tháng tuổi, là con trai đầu lòng của diễn viên Dương Cẩm Lynh và đạo diễn Việt Kiều. Nữ diễn viên cho biết, Will chưa đầy một tuổi nhưng bé hiếu động, ưa thích khám phá và học hỏi nhanh. Từ khi bé được 6 tháng tuổi, vú em của Will đã nghỉ việc nên vợ chồng Dương Cẩm Lynh chia nhau việc chăm con chứ không thuê người giữ bé.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận không khéo chăm con bằng chồng Con trai Dương Cẩm Lynh chơi trò "Tay có, tay không" với ba khi bé được hơn 7 tháng tuổi.

Hàng ngày, Á hậu Điện ảnh Việt Nam phụ trách việc chăm sóc về dinh dưỡng cho bé. Phần con lại, ông xã Anh Khoa đảm nhận. Ông xã Dương Cẩm Lynh thích đút cho con ăn. Anh biết bày trò vui dỗ bé ăn được nhiều và không quấy khóc.

"Công việc của hai vợ chồng bận rộn lại phải sắp xếp chăm con nhỏ nên rất cực. Cũng may anh chăm chỉ phụ thôi khi có thời gian. Will thích chơi với ba. Hai ba con nô đùa cả ngày không chán", Dương Cẩm Linh chia sẻ.

Ban ngày, khi cả hai vợ chồng đi làm, Dương Cẩm Lynh gửi con cho bà ngoại. Kết thúc công việc, cô và ông xã thường tranh thủ về nhà ngay. Người đẹp 35 tuổi tiết lộ, chồng cô rất khéo chăm Will dù anh chưa có nhiều kinh nghiệm trước đó.

"Chính anh là người đầu tiên thay tã và cho bé bú sữa khi tôi mới sinh. Lúc con khoảng 2 tháng tuổi, tôi bị ốm khá nặng. Một mình ông xã đã xoay xở với Will cả mấy ngày đêm vì tôi phải nằm trong phòng cách ly. Tôi thắc mắc vì sao anh lại biết làm những việc này? Ông xã nói, anh đã quan sát các cô y tá ở bệnh viện tắm bé và bắt chước làm theo. Ở khoản này, tôi còn thua ba Will nhiều", Dương Cẩm Lynh thú nhận.

Con trai Dương Cẩm Lynh Con trai Dương Cẩm Lynh tập thể dục cùng ba.

Dương Cẩm Lynh cho con ăn dặm từ lúc 5 tháng tuổi. Nữ diễn viên áp dụng thực đơn kiểu Nhật và phương pháp Bé chỉ huy (BLW). Cô dành nhiều thời gian trong việc thay đổi thực đơn hàng ngày cho Will. Mỗi bữa, Dương Cẩm Lynh nấu cho con một món mới để bé thích thú khám phá và không nhàm chán chuyện ăn uống. Bà mẹ trẻ cho biết, cô mong muốn mỗi bữa ăn của con sẽ là một cuộc vui. Tới bữa, Cẩm Lynh đặt Will vào ghế ngồi thoải mái, cho bé chơi những món đồ chơi phù hợp và trò chuyện cùng con trong lúc ăn. Mỗi khi Will buồn ngủ hay mệt mỏi trong bữa ăn, ông xã Dương Cẩm Lynh sẽ đọc truyện cho con nghe. Will rất thích vừa ăn vừa nghe ba đọc truyện. Vợ chồng cô dùng nhiều cách để khuyến khích con ăn chứ không đút ép khiến bé khóc.

Hiện tại, con trai của Dương Cẩm Lynh đã làm quen được với nhiều món ăn. Bé dễ ăn, không kén chọn và ăn hết khẩu phần ăn mỗi bữa. Tuy vậy, Cẩm Lynh vẫn khá cầu kỳ khi nấu đồ ăn cho con. Cô thường dành cả buổi tối hôm trước để chuẩn bị thực đơn ngày hôm sau cho bé. Cô thấy vui khi con hào hứng trong mỗi bữa ăn.

"Nhiều khi, tôi bị ông xã phàn nàn vì quá kỹ tính trong việc chăm con. Tôi thường căng thẳng mỗi khi bé không khỏe hoặc sinh hoạt của con bị sai lịch. Mỗi lần như vậy, anh hay nói tôi thả lỏng để việc ăn ngủ của Will không bị cứng nhắc. Ngoài ra, ông xã yên tâm để tôi nuôi dạy con. Còn tôi tin tưởng vào tài dỗ dành bé của ông xã", Dương Cẩm Lynh bộc bạch.

Lam Trà