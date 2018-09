Dương Cẩm Lynh thay gần 20 người giúp việc trong 6 tháng

Nữ diễn viên buồn bã vì bị bảo mẫu của con trai lợi dụng, xin ứng tiền rồi 'một đi không trở lại'.

Từ trường quay trở về nhà, chưa kịp thay trang phục, nữ diễn viên Một nửa nanh cọp vội vã xắn tay áo dọn dẹp. Cách đây không lâu, Dương Cẩm Lynh mừng rỡ vì tìm được người giúp việc ưng ý nhưng chưa đầy một tuần, cô này đột ngột nghỉ việc. Trong thời gian chưa tuyển được người mới, Dương Cẩm Lynh vừa đi làm, vừa chăm con và quán xuyến việc nhà. Mẹ một con bộc bạch, cô không đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe nhưng vẫn "khổ sở" khi tìm người giúp việc.

"Cứ đến 1-2 giờ là đi hoặc ở được 1-2 ngày là nghỉ, mất công đào tạo phát mệt", người đẹp sinh năm 1982 nói.

Dương Cẩm Lynh vất vả tìm bảo mẫu cho Will, cậu con trai một tuổi.

Từng đặt ra nhiều tiêu chí chọn bảo mẫu cho con

Khi Dương Cẩm Lynh mang thai bé Will, phần lớn người phụ việc trong nhà đều do bạn bè cô giới thiệu. Lúc con trai chào đời, nữ diễn viên có nhu cầu tìm bảo mẫu nên sử dụng dịch vụ của công ty môi giới. Với mỗi một triệu đồng đóng cho các công ty này, cô được giới thiệu nhiều ứng viên để lựa chọn. Kể từ lúc người vú em đầu tiên của con trai nghỉ việc, Dương Cẩm Lynh đã phỏng vấn và tuyển chọn gần 20 cô bảo mẫu.

Bà mẹ nổi tiếng chỉ đồng ý những ứng viên có độ tuổi từ 35-50. Với những bảo mẫu quá trẻ, cô lo ngại họ không đủ kiến thức chăm sóc Will. Các vú em lớn tuổi giàu kinh nghiệm lại khiến bà mẹ một con băn khoăn về sức khỏe, mức độ gắn bó. Dương Cẩm Lynh cho rằng, tuổi tác là yếu tố quan trọng để lựa chọn một người "đi đường dài" cùng gia đình cô.

Nữ diễn viên Một nửa nanh cọp kỳ vọng tìm cho con người bảo mẫu hiền lành, thật thà và yêu trẻ. Cô không đặt nặng vấn đề kinh nghiệm bởi khi làm việc trong gia đình Dương Cẩm Lynh, người giúp việc được chia sẻ cách chăm con theo quan điểm của cô. Mẹ bé Will không phó mặc con cho bảo mẫu mà luôn quan sát, góp ý và sẵn sàng chung tay cùng người giúp việc nuôi dạy con trai.

Nữ diễn viên thích tự tay chăm sóc con trai.

"Tôi cần nhất ở bảo mẫu sự chân tình, cách đối xử tận tâm bởi điều đó ảnh hưởng tới tính cách sau này của em bé. Những lúc tôi bận rộn, họ là người ở bên con trai tôi 24 giờ mỗi ngày", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Mỗi bảo mẫu đến nhận việc chăm Will đều được mua tặng quần áo, đồ dùng mới. Khi họ ốm đau hoặc gia đình có việc, Dương Cẩm Lynh hay động viên và giúp đỡ tiền bạc. Đến bữa, mẹ bé Will chủ động ăn trước rồi giữ con cho người giúp việc rảnh tay ăn cơm. Cô cho rằng, người giúp việc sống cùng nhà, ăn cùng mâm, giúp mình chăm con nên coi họ như thành viên trong gia đình. Bà mẹ một con đối xử với bảo mẫu bằng tình cảm chân thành để mong họ yêu thương Will như con cháu.

Khổ sở vì người giúp việc

"Tôi buồn vì nhiều bảo mẫu chỉ coi giữ trẻ là công việc kiếm tiền. Họ làm một cách vô cảm, không có tình thương", Dương Cẩm Lynh than thở.

Nữ diễn viên Một nửa nanh cọp gặp nhiều người giúp việc đưa ra yêu sách ngay buổi đầu gặp mặt. Họ tuyên bố chỉ trông em bé, không làm việc nhà. Có người mặc cả tiền lương. Người khác lại yêu cầu Dương Cẩm Lynh không được can thiệp việc nuôi dạy con nhỏ.

Mẹ bé Will rất sốc vì đã đưa ra tiêu chí tuyển người có kinh nghiệm, nhưng rất nhiều ứng viên thiếu kỹ năng vẫn tự tin ứng tuyển. Những người làm được việc, một thời gian, sẽ đòi hỏi tăng lương. Nhiều người giúp việc nhanh nhẹn hiểu được tầm quan trọng của mình nên liên tục gợi ý chủ nhà thưởng quà hoặc xin nghỉ phép. Dương Cẩm Lynh nhiều lần "trở tay không kịp" với những bảo mẫu thích thì làm, không thích thì nghỉ. Chủ nhà và người giúp việc là mối quan hệ hợp tác nhưng đôi khi, bà mẹ một con "lo ngay ngáy" sợ làm phật ý họ.

"Tôi ưu tiên việc chăm con nên bảo mẫu của Will không phải làm gì nhiều. Việc họ giao hẹn làm việc này, không làm việc kia khiến tôi mất thiện cảm. Một số người làm rất tốt nhưng khi họ biết chủ nhà ưng ý sẽ tìm cách đòi quyền lợi. Những người hay 'đứng núi này, trông núi khác', luôn có tư tưởng tìm đến sự nhàn hạ, sung sướng thì không thể hết lòng chăm con mình được", Cẩm Lynh nói.

Dương Cẩm Lynh khó khăn tìm người giúp việc bởi hiện nay, nhu cầu thuê bảo mẫu nhiều. Hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều cần người chăm con để yên tâm đi làm. Nhiều cơ hội công việc nên những người giữ trẻ không trân trọng công việc mình đang có. Họ sẵn sàng rời bỏ gia đình đang giúp việc để chuyển sang nhà khác nếu cảm thấy không hài lòng.

Thay đổi người giúp việc, "thiệt đủ thường" vẫn là chủ nhà. Dương Cẩm Lynh cho hay, cô phải đóng một triệu đồng cho trung tâm môi giới để được giới thiệu người giúp việc. Với mỗi bảo mẫu đến làm, tiền lương của họ được tính từ lúc nhận lời giữ trẻ. Nếu chủ nhà không hài lòng hoặc người giúp việc chủ động xin nghỉ, gia đình vẫn phải thanh toán tiền công theo số ngày họ làm việc.

"Người giúp việc biết rằng dù làm tốt hay không tốt, họ vẫn được tính lương. Vậy nên nhiều bảo mẫu đi làm như đi chơi, thái độ thảnh thơi lắm", nữ diễn viên kể.

Ông xã là người phụ Dương Cẩm Lynh chăm con lúc không có bảo mẫu.

Gần đây nhất, Dương Cẩm Lynh tìm được một người giúp việc ưng ý. Sau khoảng hai tuần chăm Will, người này xin phép về quê gấp thăm con ốm. Rút kinh nghiệm từ những trường hợp xin nghỉ rồi "mất hút" trước đó, bà mẹ nổi tiếng dò ý bảo mẫu: "Khi nào quay lại làm?", "Chắc chắn quay lại không để tìm người khác?". Cô bảo mẫu của Will hứa chỉ về quê ba ngày rồi quay lên làm, đồng thời xin Dương Cẩm Lynh ứng trước hai triệu đồng. Bà mẹ một con thêm lần nữa mất niềm tin vào người giúp việc vì cô này "một đi không trở lại".

Một tình huống bi hài xảy ra khi trợ lý của Dương Cẩm Lynh đưa Will xuống sân chơi. Tại đây, nhiều người giúp việc của các gia đình trong khu nhà thường tụ tập nói chuyện. Thấy "lính mới", họ nhanh chóng lại gần hỏi han tiền lương, những công việc phải làm. Dù người trợ lý của Dương Cẩm Lynh im lặng, cô vẫn nhận được lời khuyên từ "đàn chị" về cách đưa ra "yêu sách" với chủ nhà.

"Kinh nghiệm tìm người giúp việc của tôi là chuẩn bị tâm lý, đừng kỳ vọng quá nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.

Trải qua nhiều lần thay đổi bảo mẫu, Dương Cẩm Lynh rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Cô không đòi hỏi cao ở người giúp việc, chỉ mong muốn họ yêu trẻ, cư xử điềm đạm. Khi chưa tìm được người ưng ý, bà mẹ một con không nôn nóng, cho mình thêm thời gian chờ đợi ứng viên phù hợp. Nếu bảo mẫu do trung tâm giới thiệu không mang đến thiện cảm trong buổi gặp đầu tiên, Dương Cẩm Lynh sẵn sàng nói lời từ chối để đôi bên khỏi mất thì giờ.

Để bảo mẫu của Will không cảm thấy áp lực, bà mẹ nổi tiếng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với họ về phương pháp chăm con. Cô mong muốn xây dựng mối quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc theo quan niệm "chung tay" thay vì phó mặc. Việc tìm người giúp việc từ lúc mang bầu giúp "mẹ bỉm sữa" không vội vã khi tuyển chọn bảo mẫu. Thời gian cùng chủ nhà chờ đợi sự ra đời của em bé sẽ giúp họ bồi đắp tình cảm với trẻ nhỏ.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh thay gần 20 bảo mẫu trong 6 tháng Bé Will thích thú thưởng thức bữa ăn do mẹ nấu.

