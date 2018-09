Đừng 'ném đá' khi Ngọc Thạch đưa bé đi tiêm ở Singapore

Nếu biết cách đặt lịch và săn được vé máy bay giá rẻ thì chi phí chăm sóc sức khỏe cho bé ở nước ngoài không đắt đỏ như nhiều bố mẹ nghĩ.

Mấy ngày qua, mình thấy các mẹ bàn tán xôn xao việc cô cựu người mẫu Ngọc Thạch đưa con trai 5 tháng sang Singapore tiêm phòng. Nhiều mẹ chỉ trích cô ấy "nhiều tiền vẽ chuyện" nhưng khi tình hình vaccine "nhỏ giọt", bố mẹ phải chầu chực, canh chừng ngày đêm để có vaccine cho con, rồi không ít bé bị biến biến chứng khi tiêm mũi mở rộng... thì người mẹ trẻ kia cũng chỉ đang làm điều tốt cho con thôi. Nếu so sánh giá tiêm dịch vụ một mũi vaccine tổng hợp ở Việt Nam hiện nay là 5-6 triệu đồng (tăng cả chục lần so với bình thường mà chưa chắc đã tới lượt) với số tiền bỏ ra khi cho con ra nước ngoài tiêm phòng an toàn, thuận tiện thì đây cũng là một phương án cho bố mẹ lựa chọn. Mà thực sự nếu biết cách sắp xếp, chọn lựa dịch vụ thì đi tiêm phòng ở Singapore không tốn kém như nhiều người "đồn thổi".

Ngọc Thạch chia sẻ ảnh đưa con trai sang Singapore tiêm phòng trên trang cá nhân.

1. Bệnh viện

Bệnh viện ở Singapore thường tư vấn kết hợp tiêm nhiều mũi vaccine cùng lúc (2-3 mũi là bình thường) chứ không yêu cầu phải chờ đủ 4 tuần mới tiêm từng mũi như ở bệnh viện Việt Nam. Vì thế, bố mẹ có thể tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, thời hạn hoàn thành các mũi vaccine cũng nhanh hơn. Tuy vậy, các bác sĩ ở đây vẫn luôn khuyến cáo tiêm vaccine tương ứng theo độ tuổi nên bố mẹ cần cung cấp sổ theo dõi tiêm phòng (dịch sang tiếng Anh) để có thể được tư vấn tốt nhất (mũi 6 trong 1/5 trong 1, 3 trong 1, cúm, VGA, thủy đậu, phế cầu...).

Các bố mẹ cần liên hệ đặt lịch khám, tiêm phòng trước cho con vì nếu không có thể bị tính thêm phí hoặc không có lịch cho mình chen chân vào. Vì thế, hãy đặt lịch trước ít nhất 4 tuần. Hiện tại, lịch đặt tiêm phòng ở hầu hết các bệnh viện Singapore đều đã kín đến hết tháng 10 và chỉ nhận từ tháng 11.

Trước khi tiêm phòng, bé bắt buộc phải được thăm khám kỹ càng. Tiền vaccine thường không cao (ví dụ, mũi 5 trong 1 khoảng 90-100 SGD) nhưng riêng tiền khám đã 150 SGD. Bố mẹ nên đem theo xe đẩy hoặc địu cho bé vì ở Singapore phải di chuyển, đi bộ khá nhiều. Dưới đây là bảng giá và một số bệnh viện có tiêm phòng cho bé để bố mẹ tham khảo:

Bảng giá tham khảo các loại vaccine cho bé ở các bệnh viện Singapore.

- NUH (National University Hospital): Đây là bệnh viện công thuộc loại lớn nhất của Singapore, nằm ở gần Queentown và Habourfront. Mình đã liên lạc và hỏi họ về vaccine 6 trong 1 (ngừa bệnh bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não do vi trùng HiB, viên gan B và bại liệt) và 5 trong 1 (ngừa bệnh bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não do vi trùng HiB và bại liệt) thì NUH trả lời là hiện họ chỉ có sẵn 5 trong 1. Bạn có thể đặt lịch online trên trang web hoặc gọi điện trực tiếp.

- KK Hospital: Là bệnh viện tư, nằm ở khu Bukit Timah. Tương tự như trên, bố mẹ có thể liên hệ trực tiếp trên website để biết tình trạng vaccine và đặt lịch tiêm.

- Các phòng khám đa khoa (Polyclinic): Người dân ở Singapore thường cho con tiêm phòng ở đây (ví dụ, Kidslink Clinic) vì thuận tiện, khu nào cũng có và phí khám rẻ hơn nhưng nếu đã mất công sang Singapore thì bố mẹ nên đưa con đến bệnh viện cho yên tâm.

Bản thân mình cũng làm mẹ nên thích tìm hiểu các dịch vụ y tế của nước ngoài.

2. Vé máy bay

Vé khứ hồi của hai hãng hàng không Vietjet Air (VJ) và Vietnam Airline (VNA) nhé khoảng 2-3 triệu đồng/người với các giờ bay cụ thể như sau:

- Từ TP HCM - Singapore

VJ: 8h55, 13h55

VNA: 9h15, 14h30, 16h30

- Singapore – TP HCM

VJ: 13h, 18h.

VNA: 18h25, 20h25.

- Hà Nội - Singapore - Hà Nội: Chỉ có VNA và chiều đi lúc 7h45, 10h40, chiều về lúc 13h05, 15h50.

Tùy vào lịch hẹn với bệnh viện mà bố mẹ có thể đặt vé máy bay và khách sạn (có thể là 2 ngày 1 đêm hoặc mạo hiểm chạy đua thời gian với lịch bay đi-về trong ngày để tiết kiệm chi phí ăn ở).

3. Đặt phòng

- Nếu chọn tiêm phòng ở bệnh viện NUH, bố mẹ có thể đặt các khách sạn gần đây (giá khoảng 140-200 SGD/đêm cho 2 người) thông qua Agoda hoặc các trang tương tự. Một số khách sạn tham khảo: Queentown (Fraser Place, cách bệnh viện 500m, Park Avenue Rochester Hotel (cách bệnh viện 800m), Habourfront (Pasir Panjang Inn, cách bệnh viện 900m, Fragrance Hotel, cách bệnh viện 1 km)...

Lựa chọn khác là bố mẹ tham khảo hình thức nhà ở Apartment, Homestay với mức giá khoảng 80-100 SGD có đầy đủ tiện nghi (bếp, phòng ngủ) phù hợp với gia đình có em bé và tiết kiệm chi phí. Một số nơi tham khảo: Địa chỉ St Francis Lodge, 98 Francis Road giá 80 SGD, nằm gần trạm MRT Boon Keng hoặc địa chỉ Normanton Park, Block 1, Singapore 118998 giá 100 SGD cạnh 2 công viên Kent Ridge Park và Hort Park, trạm MRT kent Ridge rồi đến MRT Bouna Vista. Cả hai địa chỉ này đều nằm rất gần bệnh viện NUH nên thuận tiện cho việc thăm khám, đi lại. Hai nơi này cũng gần khu vui chơi để gia đình kết hợp cho con tham quan như Sentosa, National Orchid Garden, Jurong Bird Park…

- Nếu chọn tiêm phòng ở KK Hospital, bố mẹ có thể tham khảo giá thuê và dịch vụ của khách sạn Grand Imperial Hotel (cách bệnh viện 400m), Soluxe Inn (cách bệnh viện 500m, khu Bugis), Fragrance - Selegie Hotel…

4. Dịch vụ hỗ trợ

Trường hợp bố mẹ bận rộn không thể tự liên hệ đặt lịch và tìm hiểu thông tin thì có thể nhờ dịch vụ hỗ trợ (đặt lịch hẹn bệnh viện, đặt phòng, máy bay, kể cả phiên dịch..) ví dụ như IPS hoặc Singcaresolutions…

Dịch vụ hỗ trợ đặt lịch thuận tiện.

Minh Tâm Nguyễn