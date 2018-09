Dụ trẻ đến trường bằng điệu nhảy flashmob

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh, MC Thuý Hạnh và hơn 200 bé đã "cover" lại điệu nhảy flashmob của biên đạo múa John Huy Trần.

Điệu nhảy "Downy thơm mát tựu trường" được John Huy Trần - Giám khảo "So you think you can dance" biên đạo dựa trên nền nhạc sôi động của bài hát cùng tên, nhân dịp đón mùa tựu trường. Chỉ sau một tháng ra mắt, điệu nhảy đã thu hút gần 8 triệu lượt xem trên youtube.

Hàng trăm em nhỏ và nhiều bà mẹ nổi tiếng như Thúy Hạnh, Trương Quỳnh Anh cũng thể hiện màn trình diễn flashmob này, nhằm giúp bé thêm hào hứng đến trường. Mỗi khi nhún nhảy theo giai điệu vui nhộn của bài hát, các bé lại có thêm động lực tới lớp vui học cùng bạn bè.

Điệu nhảy flashmob thu hút sự hưởng ứng của bà mẹ nổi tiếng Trương Quỳnh Anh và Thuý Hạnh.

Màn trình diễn flashmob không chỉ được giới thiệu trên kênh youtube, mà còn được John Huy Trần trực tiếp hướng dẫn cho các mẹ và bé qua clip ngắn. Hành trình lan toả và khuyến khích bé đến trường cũng tiếp tục được triển khai bằng cuộc thi cover điệu nhảy. Cuộc thi không những khơi dậy cảm hứng vui tươi cho bé, mà còn giúp mẹ có thêm khoảnh khắc gần gũi và gắn kết với con hơn.

Cuộc thi nhận được gần 200 clip nhảy đáng yêu của các bé gửi về.

Sau hơn một tháng tổ chức, cuộc thi nhận được gần 200 clip nhảy đáng yêu và thú vị gửi về. Điểm chung của các clip là tinh thần hào hứng và niềm thích thú hiện rõ trên gương mặt của các vũ công nhí. Do động tác không bắt buộc phải giống như clip hướng dẫn, nên các bé có dịp thỏa sức sáng tạo những bước nhảy. Những động tác vụng về nhưng khỏe khoắn và dễ thương của bé khiến mẹ không thể không tự hào.

Điệu nhảy đã thu hút gần 8 triệu lượt xem trên youtube.

"Điệu nhảy thơm mát tựu trường" nằm trong chuỗi hoạt động do nhãn hàng Downy, Tập đoàn P&G Việt Nam triển khai. Ngoài việc khích lệ tinh thần các bé, chương trình còn chia sẻ nhiều bí quyết để mẹ giúp bé thêm yêu thích và hào hứng đến lớp mỗi ngày. Một trong những bí quyết đó là giữ quần áo sạch đẹp, thơm mát để bé duy trì tâm trạng vui vẻ và thoải mái nô đùa, không sợ mùi mồ hôi hay khói bụi.

An San