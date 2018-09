Dọn nhà theo phong cách Nhật đang mốt

Phân loại danh mục đồ vật, sắp xếp vào từng vị trí trong nhà và nâng niu món đồ mình có là tinh thần chính của KonMari.

KonMari là phương pháp sắp xếp đồ đạc do tác giả Marie Kondo, người Nhật, sáng tạo ra, không chỉ được yêu thích tại xứ sở hoa anh đào mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt ở Anh, Mỹ... Những tư vấn mà cô đưa ra trong cuốn sách The life-changing magic of tidying up (Tạm dịch Phép màu thay đổi cuộc sống dọn dẹp ngăn nắp) được nhiều người áp dụng thành công, vừa tự tạo niềm vui với công việc gia đình vừa tiết kiệm thời gian. Nhờ đó, Marie Kondo được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015.

Thay vì xếp quần áo vào tủ theo từng lớp chồng lên nhau, phương pháp KonMari đưa ra cách sắp xếp theo chiều dọc và tách riêng từng loại. Quần áo càng gấp nhỏ càng ít bị nhẵn và dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng. Bên cạnh việc đưa ra lời khuyên về cách sắp xếp đồ đạc một cách khoa học, tác giả còn truyền cảm hứng cho mọi người về sự trân trọng, nâng niu từng món đồ mình có. Để tìm hiểu về phương pháp dọn dẹp "siêu hot" này, bạn có thể tham khảo 10 bước dưới đây:

1. Hãy xem công việc dọn dẹp nhà cửa của bạn là một sự kiện đặc biệt để bắt tay làm với tinh thần vui vẻ, hào hứng

2. Gom tất cả các đồ dùng trong nhà và sắp xếp chúng theo những danh mục được định sẵn và luôn bắt đầu từ danh mục 'Mặc' (bao gồm cả mũ, túi, giày...)

3. 'Thẳng tay' loại bỏ những món đồ không sử dụng

4. Quyết định xem món đồ nào nên cho đi và món đồ nào giữ lại bằng cách tự đặt ra câu hỏi cho mình và trả lời trung thực (nhặt từng món đồ và tự đặt câu hỏi)

5. Gấp từng món đồ trong danh mục gọn gàng. Một trong những lý do khiến phương pháp Konmari được yêu thích là triết lý nâng niu, trân trọng từng vật dụng

6. Xếp những món đồ theo chiều dọc sẽ tiết kiệm diện tích và dễ dàng tìm thấy hơn là đặt nằm ngang

>> Xem tiếp

Song Giang