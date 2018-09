Đôi xăng đan nhựa khiến bé 2 tuổi ở Anh đứt chân nghiêm trọng

Nửa giờ sau khi đi dép mới, bé Esmé Connor chạy vào nhà vừa hét, vừa khóc lớn vì bàn chân bị đứt và chảy nhiều máu.

Đôi dép màu hồng là món quà tặng bé Esmé nhân ngày sinh nhật. Ảnh: Mercury Press.

Đôi xăng đan nhựa của hãng Next được cho là gây ra những vết cắt sâu lên chân bé Esmé, 2 tuổi ở thị trấn Blackpool, hạt Lancashire, chỉ nửa giờ đi vào chân, The Sun đưa tin. Đôi dép là quà tặng Esmé nhân ngày sinh nhật. Sau khi nhận được quà hồi tuần trước, mẹ bé, Lisa Connor, thử vào chân con và cởi ra ngay khi thấy bé kêu khó chịu. Sáng 6/6, hôn phu của cô không biết đã đi đôi dép đó cho Esmé. Do chưa nói được nhiều nên cô bé không thể báo cho bố biết dép khiến chân con đau.

Khoảng nửa giờ sau, Esmé quay vào nhà, vừa hét vừa khóc lớn. Lúc này, bàn chân phải nhỏ xíu của Esmé dính đầy máu. Bố mẹ mất nhiều giờ an ủi, bé mới chịu nín. Lisa cho hay ít nhất có một vết cứa rất sâu. Các vết thương ở chân đau tới mức Esmé không thể đi giày kể từ lúc tháo xăng đan ra. Lisa và hôn phu tự xử lý vết thương cho con ở nhà bằng cách rửa sạch chỗ bị đứt rồi băng bó.

Bà mẹ hai con bị shock nên đã chụp lại ảnh rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Lisa cho rằng con gái không có bất cứ hoạt động nào khiến bé bị thương nghiêm trọng như vậy, ngoài việc đi quanh nhà và ra vườn. Cô đăng ảnh lên mạng vì muốn cảnh báo các bậc phụ huynh về những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi đi xăng đan mới, đồng thời kêu gọi hãng dép thu hồi sản phẩm để đảm báo không có em nhỏ nào bị thương như vậy nữa.

"Rất nhiều máu quanh cổ chân và bàn chân khiến con bé khóc mãi", Lisa cho biết. Ảnh: Mercury Press.

Lisa hiểu dép mới thường gây ra sự cọ xát hoặc khó chịu hay vết phồng rộp cho người dùng, tuy nhiên, vết thương ở chân con gái cô quá nghiêm trọng. Nhiều cha mẹ khác liên lạc với cô than cũng gặp vấn đề tương tự với đôi dép ấy.

Sau khi có phản ánh, người phát ngôn của hãng Next lên tiếng: "Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự phiền toái này và đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Công ty cũng đã yêu cầu thu hồi lại đôi dép để kiểm tra chi tiết bởi đây là phàn nàn đầu tiên chúng tôi nhận được".

Theo Mirror, từ khi phản hồi được đưa ra, những đôi xăng đan bị cho là gây ra vết thương cho khách hàng trẻ em đã được công ty thu hồi.

Bố mẹ Esmé cho hay chân con gái họ bị sưng và chảy máu sau khi đi đôi xăng đan mới. Ảnh: Laura Shepherd/Mercury Press.

Hà Phương