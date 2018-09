Diễn viên Hoàng Yến dạy con về đàn ông đểu

Đàn ông đểu lắm nhưng họ đểu thế nào, đểu đến đâu lại do người phụ nữ ở bên cạnh họ.

Hoàng Yến xinh đẹp, trẻ trung dù đã ở vào tuổi 40. Sau ba lần hôn nhân thất bại, chị hiện đã tìm được người đàn ông để yêu thương. Ảnh: Facebook.

- Kết hôn nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên, cuộc sống một mình nuôi hai con gái của chị như thế nào?

- Đủ để hạnh phúc. Đó là câu nói dành cho cuộc sống của ba mẹ con Hoàng Yến. Đóng phim là mơ ước của Hoàng Yến từ nhỏ. Đã và đang sống với ước mơ ấy nên Hoàng Yến sẽ sống trọn với ước mơ của mình đến khi không thể nữa. Làm nghệ thuật luôn được tôi ưu tiên hàng đầu trong mọi việc.

Hồi bé, tôi ao ước lớn lên là ca sĩ. Năm tôi 14 tuổi, bố tôi bảo muốn con gái trở thành diễn viên. Đúng lúc đó, Nhà hát Tuổi trẻ tuyển lớp diễn viên kịch nói khoá hai. Tôi nộp đơn dự thi và không ngờ xếp thứ hai, mặc dù thiếu tuổi. Sau ba năm học ở nhà hát, tôi lấy chồng sinh con năm 18 tuổi rồi theo chồng ra nước ngoài sống một thời gian. Tôi cũng đã xác định định cư ở bên đó nhưng cuối cùng, tiếng gọi của tình yêu nghệ thuật đã đưa tôi trở về. Về nước, tôi có một số vốn và hiện là giám đốc sáng tạo của salon tóc nổi tiếng tại Hà Nội. Nhờ đó, mẹ con tôi đủ điều kiện kinh tế để làm những gì mình thích.

- Lấy chồng rồi sinh con ở cái tuổi mà còn nhiều mơ mộng và ham vui, có điều gì khiến chị nuối tiếc?

- Tôi chưa có một phút giây nào nuối tiếc. Tại sao lại phải tiếc khi có một thiên thần đến bên, mang yêu thương, cảm giác thiêng liêng và cho mình tình yêu đẹp nhất trong đời, đó là tình mẹ con. Kể ra, nếu không mất 10 năm sinh con và chăm lo gia đình thì con đường nghệ thuật của Hoàng Yến sẽ khác hơn nữa. Nhưng không sao, bởi giờ đây, tôi vẫn có thể toàn tâm toàn ý sống với nghệ thuật mà vẫn hạnh phúc.

- Từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang hạnh phúc với bạn trai mới. Mỗi lần bước vào một mối quan hệ, chị chuẩn bị tâm lý thế nào để hai con chấp nhận và không bị bất ngờ?

- Tôi nghĩ rằng những người mới trải qua một cuộc hôn nhân chưa chắc trong đời chỉ biết đến một người đàn ông hay một người phụ nữ duy nhất là vợ hay chồng mình. Bản thân họ có dám sống thật với cảm xúc của mình không hay cố sống với cái vỏ bọc hạnh phúc đẹp đẽ bên ngoài nhưng thực ra bên trong chưa biết thế nào. Tất nhiên không hay ho gì chuyện chia tay, nhưng không lẽ tôi cứ phải giữ khư khư người đang làm tôi mệt mỏi và đau khổ, thay vì được sống trong hạnh phúc? Không chứ. Cuộc đời ngắn lắm, tôi không muốn sống trong giả tạo, không muốn lừa dối cảm xúc của chính mình. Sống là để yêu thương, là để hạnh phúc.

Hai con gái của tôi, Dương Mạc Yến My và Dương Yến Minh, có tư duy đáng yêu lắm. Con trân trọng người đàn ông mang yêu thương, hạnh phúc thực sự đến cho mẹ.

- Bạn trai hiện tại của chị là người thế nào?

- Anh là người làm thay đổi suy nghĩ sẽ không yêu ai nữa trong tôi. Anh biết cách làm cho tôi tin tình yêu đích thực trên đời vẫn còn. Tôi và anh đang như yêu lần đầu. May mắn là mẹ và gia đình anh ấy rất yêu quý tôi. Bà cũng tuổi con Rồng nên có sự đồng cảm nhất định với con dâu tương lai. Mẹ chồng cũ của tôi cũng quý anh. Họ hỏi thăm nhau suốt.

- Ly hôn rồi lấy chồng mới, nhiều người phải đối mặt với cảnh "con anh, con em". Chị có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

- Như tôi vẫn thường nói, chỉ cần con người ta biết thương yêu nhau từ trái tim đến trái tim, chuyện gì cũng có thể trở thành tốt đẹp, trong đó có chuyện con chung con riêng. Yêu nhau thì mới muốn là vợ là chồng của nhau. Yêu nhau thì hãy yêu hết mọi thứ thuộc về nhau. Con cái là cuộc sống tiếp diễn của cuộc đời chúng ta. Vậy lý nào lại không dành hết thương yêu cho chúng. Đã ở trong một mái nhà thì con nào cũng là con và cách ứng xử với nhau thế nào để mọi chuyện nhẹ nhàng đáng yêu nhất có thể. Quan trọng là phải thật lòng và phải có nghệ thuật sống.

Hoàng Yến và con gái lớn Yến My trong ngày cô bé tốt nghiệp đại học. Ảnh: Facebook.

- Mới 40 tuổi nhưng chị đã có hai cô con gái lớn ở tuổi trưởng thành và bắt đầu biết yêu. Là một người mẹ có nhiều kinh nghiệm sống, chị khuyên con gái điều gì khi cháu có bạn trai?

- Thật ra, tình yêu trai gái là thứ tình cảm ai cũng cần có trong cuộc sống và con tôi cũng không ngoại lệ. Tôi dạy con cách sống chân thành, sống bản lĩnh để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Yêu là tốt nhưng không để đàn ông làm khổ mình. Bố mẹ sinh ra, nuôi mình khôn lớn thì chỉ mong những điều tốt đẹp đến với con cái. Thế nên, hãy tôn trọng bản thân mình khi yêu một người. Và nữa là, đàn ông đểu lắm. Hãy làm cho họ không có cơ hội đểu với mình.

- Tình yêu của tuổi trẻ thường mãnh liệt và nhiều khi đi quá giới hạn, chị định hướng các con thế nào trong việc này?

- Về vấn đề này tôi tin là con luôn chủ động được trong mọi tình thế để biết nên thế nào. Bạn ý thông minh và đáng yêu lắm. Yến My đã tốt nghiệp đại học và hiện là ca sĩ, diễn viên từng đóng chung phim với mẹ, còn Yến Minh, năm nay vào cấp 3, cũng diễn xuất cùng mẹ trong bộ phim sắp ra mắt. Tôi rất yêu nghệ thuật nên muốn cả hai con cũng nối nghiệp mẹ.

- Khi con gái nói với chị về việc có bạn trai, chị bảo cháu rằng "đàn ông về cơ bản là đểu". Tại sao chị lại nói vậy?

- Tôi dạy con: đàn ông về cơ bản là đểu. Đúng. Họ đểu lắm nhưng họ đểu thế nào, đểu đến đâu thì lại là do người phụ nữ ở bên cạnh họ. Hơn nữa, hãy biết cách để làm cho cái đểu đó không thể xuất hiện. Để nhận ra ai đểu ai không thì đơn giản lắm. Hãy cứ sống chân thành, bạn sẽ nhìn thấu được tâm can người khác, để cảm nhận họ chân thành với mình đến đâu.

- Ba mẹ con chị rất gần gũi và nhìn ảnh dễ nhầm tưởng là ba chị em. Chị có cách gì để đi vào thế giới riêng của các con, để chúng tin tưởng và chia sẻ với mình mọi chuyện?

- Với con, tôi là mẹ, là chị, là bạn. Tôi biết cách để con luôn có niềm tin mẹ là tình yêu tuyệt vời nhất trên đời. Tôi biết cách để con cởi mở những gì là thầm kín, để con không phải nói dối chỉ vì sợ mẹ biết điều gì đó. Con nói với tôi rằng 'con tự hào khi các bạn nói ước gì mẹ tớ cũng như mẹ My' và 'với con, mẹ là bà mẹ tâm lý vĩ đại nhất thế giới'. Tôi và con thường nói 'chúng mình yêu nhau hơn tình yêu mẹ con bình thường'. Tôi cũng chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho các con và không giấu giếm chuyện gì với chúng.

Tôi an lòng khi mọi người xung quanh luôn nói may mắn có được hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang và ngoan ngoãn. Chỉ cần hai bạn ấy luôn cười vui là tôi hạnh phúc. Tôi may mắn, giống như các con mình, là cũng có một người mẹ tuyệt vời. Đến giờ phút này, bà vẫn lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ và ngóng đợi con mỗi tối. Dù muộn thế nào nhưng tôi chưa về, mẹ cũng chưa ngủ. Từ khi bố mất, tôi tự nhủ là phải ở cùng mẹ để chăm sóc, yêu thương bà đến cuối đời. Các con cũng cảm nhận, nhìn thấy cách mẹ yêu bà để yêu tôi bằng một tình yêu như thế.

- Bí quyết của chị là gì để vượt qua khó khăn của một bà mẹ đơn thân và xây dựng gia đình hạnh phúc bên các con?

- Với tôi, làm mẹ đơn thân chẳng có khó khăn nào. Nuôi con khôn lớn, dạy con giỏi, dạy con ngoan là niềm đam mê của tôi, có gì đâu mà khó khăn nhỉ. Cuộc sống của mẹ con tôi luôn vui tươi vì có sự quan tâm, yêu thương của gia đình. Bố của các con tôi vẫn quan tâm hai cháu nhưng tôi không có nhu cầu các anh phải chu cấp. Yến My và Yến Minh cũng rất yêu bố.

Hoàng Yến hạnh phúc vì hai con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Ảnh: Facebook.

Bình Minh thực hiện