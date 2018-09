'Danh sách thực phẩm cấm' với mọi mẹ bầu

Mẹ bầu nên tránh tất cả các loại thịt ăn liền, còn được gọi là thịt deli vì chúng có thể chứa vi khuẩn listeria.

Khi mang thai, phụ nữ luôn cố gắng hết sức để giữ lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống cho thai nhi và chính bản thân mình. Một số thực phẩm và đồ uống không an toàn để sử dụng trong suốt 9 tháng này. Bright Side đã liệt kê "danh sách cấm" mà mọi mẹ bầu cần biết ở bài viết dưới đây.

1. Một số loại cá

Khi mang thai, tốt nhất nên tránh xa hai loại cá:

- Cá được biết đến là chứa hàm lượng thủy ngân cao, bao gồm cá kiếm, cá mập, cá ngừ, cá ngừ mắt to và cá thu. Thủy ngân có liên quan đến các vấn đề phát triển và vấn đề về não ở trẻ sơ sinh.

Cá chép chứa hàm lượng thủy ngân ở mức vừa phải, do đó cũng cần cẩn thận chú ý, không ăn quá một lần mỗi tuần.

Cá đánh bắt từ các dòng sông, suối và ao nuôi gần nhà máy lớn hoặc nguồn ô nhiễm cũng không nên sử dụng. Ví dụ như cá hồi, cá sọc... Chúng có thể chứa nhiều chất biphenyl polyclorinated.

2. Pho mát mềm

Những món ngon này có thể chứa E. Coli hoặc listeria - vi khuẩn gây ra tình trạng sức khỏe yếu và các vấn đề nghiêm trọng cho thai kỳ. Mẹ bầu nên tránh các loại pho mát như Roquefort, Camembert, Gorgonzola, Feta, Brie, Queso Fresco, Queso Blanco và Panela nếu chúng được làm từ sữa không khử trùng.

Giải pháp cho mẹ bầu là chọn pho mát cứng, chẳng hạn như Swiss hoặc cheddar, hoặc tiêu thụ phô mai mềm chỉ khi bạn chắc chắn 100% nó được làm từ sữa đã khử trùng.

3. Hải sản hun khói

Những thức ăn mặn này không an toàn khi làm lạnh, trừ phi chúng đã được nấu đến 73 độc C. Chúng có thể chứa listeria monocytogenes - vi khuẩn gây bệnh listeriosis, một tình trạng nguy hiểm cho bạn và thai nhi của bạn. Để ngăn ngừa bệnh listeriosis, hãy chọn hải sản hun khói đóng hộp hoặc kẹp thịt, hoặc nấu đến nhiệt độ 73 độ C.

4. Quá nhiều caffeine

Sử dụng quá nhiều caffein có liên quan đến cân nặng khi sinh của trẻ, sinh non và thậm chí sảy thai, do đó điều quan trọng là phải kiểm soát lượng tiêu thụ. Một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày được coi là an toàn, nhưng cố gắng giữ nó dưới 200 mg. Ngoài ra, hãy nhớ rằng trà xanh và soda cũng chứa caffein.

Bạn nên chọn đồ uống không có caffein. Nhìn chung, nước trái cây tươi và nước là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

5. Đồ ăn liền

Mẹ bầu nên tránh tất cả các loại thịt ăn liền, còn được gọi là thịt deli vì chúng có thể chứa vi khuẩn listeria gây ra nhiều vấn đề. Chúng bao gồm thịt nguội cắt lát, thịt trong bánh sandwich, hotdog.

Nếu vẫn muốn thưởng thức các loại thịt này, bạn nên nấu chúng cho đến khi chúng nóng, khoảng 73 độ C.

6. Trà thảo dược và các chất bổ sung thảo dược khác

Mặc dù thảo mộc vẫn được xem là thực phẩm lành mạnh nhất nhưng một số loại thảo mộc đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để phá thai. Vì vậy, hãy đọc thật kỹ thông tin về loại thảo mộc bạn muốn uống hoặc ăn. Tốt hơn hết, hãy tránh sử dụng các loại thảo mộc pha trộn sẵn trong nhà hàng hoặc cửa hàng vì nhân viên có thể không biết chính xác về chúng.

7. Rượu

Rượu mà bạn uống có thể đi qua nhau thai đến em bé đang phát triển của bạn. Và trong khi cơ thể người lớn có những chất lên men đặc biệt giúp tan rượu và đưa ra ngoài thì thai nhi chỉ có một chút hoặc không có chất này.

Rượu ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào và làm cho chất dinh dưỡng, oxy khó cung cấp đủ nhu cầu của em bé.