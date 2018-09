Đằng sau khoảnh khắc xúc động cha ôm con khi mẹ qua đời

Thay vợ da tiếp da với con gái, ông bố người Australia nhẹ nhàng áp bé lên ngực và trìu mến nhìn con.

Bé Willa được da tiếp da với bố ngay khi chào đời. Ảnh: Facebook Glynn Shephard.

Được ôm đứa con mới chào đời trong vòng tay và lồng ngực ấm nóng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời một ông bố. Tuy nhiên, với Glenn Sheppard ở bang Queensland, niềm vui ấy lại bị phủ bóng bằng nỗi buồn và khổ đau. Bức ảnh đen trắng chụp anh da tiếp da với con gái nhỏ Willa đăng trên Facebook hồi đầu tuần sau cái chết của người vợ khiến nhiều người xúc động. Ảnh nhanh chóng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.

Trong hai bức hình được đăng, Glenn đang áp con gái sơ sinh lên ngực, ánh mắt anh nhìn xuống bé trìu mến. Bé Willa đóng bỉm, tay vẫn dính với ống truyền. Cô bé mở to đôi mắt ngước nhìn bố. Theo The Sun, vợ Glenn, Amanda, qua đời trong phòng phẫu thuật do biến chứng tắc động mạch lúc sinh con. Cô chẳng bao giờ có cơ hội được trông thấy tình yêu bé nhỏ ra đời. Lúc còn sống, người mẹ này đã rất háo hức được gặp con.

Cái chết của cô được cho là bất thường và đang được bệnh viện làm rõ. Bạn bè của Glenn đã phát động một trang gây quỹ để giúp Glenn vượt qua thời điểm khó khăn. Chỉ trong vòng ba ngày đã có gần 400 người ở Australia và khắp thế giới ủng hộ bố con Glenn. Tổng số tiền nhận được hiện đã hơn 23.000 USD.

Amanda qua đời trong phòng mổ khi chưa được gặp con gái mới chào đời. Ảnh: Facebook Glynn Shephard.

Hà Phương