Đàn ông khàn tiếng kéo dài, coi chừng ung thư thanh quản

Khàn tiếng kéo dài nhưng không đi khám, đến khi khó thở, nhiều bệnh nhân mới tá hỏa biết rằng mình đã mắc ung thư.

Khàn tiếng kéo dài, uống thuốc gần nửa năm không khỏi, bệnh nhân tên Hoàng, 54 tuổi, nhà ở quận 1 (TP HCM) cứ nghĩ do mình ăn uống toàn đồ tính nóng, kèm hút thuốc lá nên không đi gặp bác sĩ cho đến khi thấy khó thở.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, sau khi chẩn đoán bằng nội soi, các bác sĩ phát hiện khối u thanh quản khá to. Kết quả sinh thiết sau đó cho thấy khối u ác tính đã ở giai đoạn muộn. Người bệnh phải cắt bỏ toàn bộ thanh quản, chấp nhận câm suốt đời.

Ông Hoàng cho biết, mình hút thuốc từ năm 20 tuổi, mỗi ngày hút trung bình một bao thuốc (20 điếu). Trước khi bị khàn tiếng, bệnh nhân thi thoảng ho hen nhưng nghĩ không sao.

Tương tự, anh Trần, 47 tuổi, nhà ở quận Bình Tân cùng đến bệnh viện với giọng khò khè, khó thở. Thăm khám cho thấy dây thanh bị ửng đỏ, phình to do ung thư. May mắn, bệnh nhân được phát hiện sớm nên chưa phải cắt bỏ thanh quản. Người bệnh cho biết, anh nghiện thuốc lá gần 30 năm, mỗi ngày hút khoảng 40 điếu.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Phan Chung Thủy, giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tương tự. "Khoảng 95% bệnh nhân ung thư thanh quản là nam giới. Hầu hết bệnh đều là dân nghiện thuốc lá và triệu chứng chung là khàn tiếng", bác sĩ Thủy nói.

Theo bà Thủy, ung thư thanh quản là loại ung thư chiếm số lượng cao nhất trong nhóm bệnh ở vùng hầu họng. Người bệnh có độ tuổi từ 40 trở lên. Triệu chứng thường là khàn tiếng càng ngày càng tăng; khó thở khi hít vào; nuốt vướng, nuốt đau vùng thanh quản, hạ họng; hạch di căn vùng cổ. Nội soi thanh quản hạ họng giúp phát hiện sớm ung thư.

Soi thanh quản đơn giản nhưng giúp phát hiện bệnh sớm. Ảnh: Thiên Chương

Ung thư thanh quản có 4 kiểu chính: Ung thư tầng trên thanh quản có triệu chứng khàn tiếng nhẹ, nuốt vướng; ung thư thanh thất Morgagni có triệu chứng xuất hiện muộn do vị trí ung thư khó phát hiện; ung thư dây thanh gây khàn tiếng ngày càng tăng, không bao giờ khỏi dù điều trị. Khi u lan ra đến mép trước, khàn tiếng tăng, ho, khó thở từng cơn. Cuối cùng là ung thư hạ thanh môn, loại này phát hiện ở giai đoạn muộn do ít có biểu hiện gì khác ngoài khàn tiếng.

Phẫu thuật và xạ trị và hai phương pháp chính để điều trị ung thư thanh quản, tuy nhiên việc chữa trị chỉ có tác dụng với những người phát hiện bệnh sớm và khả năng bệnh nhân sống trên 5 năm, cao nhất cũng chỉ khoảng 75%.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, kỹ thuật cắt khối u thanh quản bằng laser được cho là có nhiều ưu điểm đối với những bệnh nhân ung thư, tuy nhiên việc phòng bệnh bằng cách bỏ thuốc lá vẫn là cách tốt nhất. Ngoài ra, người bị khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần nên đến bệnh viện có chuyên khoa Tai mũi họng để được thăm khám.

Thiên Chương