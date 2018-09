Cuộc sống thay đổi của cụ bà 'bất ngờ nổi tiếng'

Khách du lịch tới Hội An đều tìm tới chỗ 'Bà cụ đẹp nhất thế giới' để gặp và chụp ảnh cùng.

Lần đầu lên máy bay ra Hà Nội, bà Bùi Thị Xong, 78 tuổi, người phụ nữ Việt Nam trong bức ảnh được báo chí Mỹ bình chọn "Bà cụ đẹp nhất thế giới" rất vui. Khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn vất vả, mái đầu hai thứ tóc, bà Xong móm mém cười hồn hậu giữa xung quanh là máy quay, máy ảnh của phóng viên. Đôi bàn tay già nua, đầy vết chai sạn thâm đen của bà thỉnh thoảng đưa lên vuốt những sợi tóc xòa xuống mặt. Hôm 8/3, bà Xong cùng chồng tới dự lễ trao tặng bức ảnh nổi tiếng "Nụ cười ẩn giấu" của nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. "Bà cụ đẹp nhất thế giới" mặc chiếc áo dài cũ, cười tít mắt lúc nghe Rehahn thốt lên "bà đẹp quá".

Nhiếp ảnh gia Rehahn (thứ hai từ phải sang) và vợ chồng bà Xong đứng cạnh bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

"Nụ cười ẩn giấu" ghi lại khoảnh khắc bà Xong, người chèo thuyền ở Hội An, xấu hổ lấy tay che mặt để lộ ánh mắt biết cười. Đôi bàn tay gầy guộc trở thành khung ảnh tự nhiên khiến người xem tập trung vào đôi mắt. Bức ảnh chụp bà Xong sau đó được các tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới đăng tải và trở thành trang bìa cho cuốn sách ảnh best seller (bán chạy nhất) của tác giả.

Ra Hà Nội đúng những ngày mưa phùn gió rét, vợ chồng bà Xong phải mang thêm áo ấm. Ông bà được Rehahn đưa đi chơi bằng xích lô, dạo quanh bờ hồ và ăn phở. Với đôi vợ chồng già, như thế cũng đủ mãn nguyện. Cả đời nghèo khó sống bằng nghề chèo thuyền trên sông Hoài ở phố cổ Hội An, bà Xong chưa từng nghĩ có ngày mình nổi tiếng và được ra Hà Nội thế này.

Trước khi gặp Rehahn, vợ chồng bà Xong chở hàng thuê ra chợ bán trên chiếc thuyền cũ nát kiếm mỗi ngày vài chục nghìn đồng. Bà Xong và chồng, ông Đỗ Tới (76 tuổi), sinh được ba người con, trong đó có hai trai, một gái. Ông bà hiện sống cùng con cả trong căn nhà xây nhỏ ở phường Cẩm Nam, sau khi hai người con còn lại lập gia đình. Người con đầu của bà Xong năm nay hơn 40 tuổi nhưng hay ốm đau, lại bị tật ở lưng nên nhờ cậy cả vào bố mẹ.

Bà Xong cười đùa, nhà có hai vợ chồng và một đứa con nhưng giống như ba người già. Ở tuổi thất thập, ông bà vẫn ngày ngày chung nhau chiếc thuyền bươn chải trên khúc sông kiếm sống. Nếu không đi làm, họ chẳng biết lấy gì nuôi ba miệng ăn. Gia đình các con cũng khó khăn nên không giúp được gì cho bố mẹ.

Khi tuổi cao, sức yếu, vợ chồng bà Xong chuyển sang chở khách du lịch tham quan phố cổ bằng thuyền. Một ngày mùa hè năm 2011, trong lúc đợi khách ở bến sông, bà Xong gặp Rehahn. Với ánh mắt nhà nghề của một nhiếp ảnh gia, anh nhanh chóng phát hiện ra bà Xong có thể trở thành nhân vật tuyệt đẹp nếu đặt trong khuôn hình.

Sau đó, suốt 30 phút bơi thuyền dọc sông, bà Xong và Rehahn trò chuyện vui vẻ. Rehahn biết một chút tiếng Việt nên có thể giao tiếp với bà. Ấn tượng đầu tiên của bà Xong với người khách nước ngoài là sự thân thiện. Rehahn chụp rất nhiều ảnh về người phụ nữ này và buột miệng trêu "ô bà không có răng". Một cách tự nhiên, bà Xong ngượng ngùng lấy tay che miệng.

Nụ cười hiền hậu luôn rạng ngời trên môi bà Xong.

Rehahn từng hứa khi cuốn sách ảnh xuất bản và bán được, anh sẽ tặng bà một món quà. Giữ lời hứa, nhiếp ảnh gia người Pháp tặng bà Xong chiếc thuyền mới. "Rehahn hỏi 'bây giờ bà có ước nguyện gì' khi thấy thuyền của tôi cũ nát. Tôi bảo không muốn gì cả, chỉ mong có chiếc ghe mới", bà Xong nhớ lại.

Bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" sau đó xuất hiện trên báo chí và truyền hình quốc tế khiến bà Xong ngày càng được nhiều người biết tới. Khách du lịch trong cũng như ngoài nước mỗi khi tới Hội An đều tìm tới chỗ bà Xong chèo thuyền để gặp và chụp ảnh cùng. Họ không quên biếu bà chút tiền.

Từ lúc xuất hiện trong ảnh của Rehahn, bà được nhiều nơi tới quay phim, chụp ảnh. Khách đi thuyền tìm đến có cả người Hà Nội, TP HCM và nước ngoài. "Họ bảo thấy bà trên tivi, bà nổi tiếng rồi này khiến tôi cũng mừng và tự hào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ được biết đến và không ngờ lọt vào ống kính của Rehahn. Ngày trẻ, tôi chưa bao giờ được khen đẹp. Trước khi gặp Rehahn, cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người, đi làm về là nấu ăn cho chồng con", bà Xong chia sẻ.

Theo bà Xong, nhờ chở khách du lịch, cuộc sống gia đình bà đã đỡ cơ cực hơn trước với mức thu nhập một ngày từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng nhưng cũng có hôm về không. "Bà cụ đẹp nhất thế giới" cho hay số tiền đó đủ trang trải cuộc sống. Ngày nào được nhiều, bà để dành một nửa, bù cho những hôm không kiếm được đồng nào.

Không biết tiếng Anh, bà Xong được khách dạy cho vài câu bồi để nói chuyện với người nước ngoài. "Tôi biết vài từ như one hundred, one dollar, two dollars. Khách đưa tiền, tôi nói thank you tức là cảm ơn với họ. Tôi chở được 6 người Việt, còn khách nước ngoài chỉ 4 thôi", bà Xong nói.

Khi được hỏi bà sẽ chèo thuyền tới lúc nào, bà Xong đáp cuộc sống còn nhiều khó khăn nên sẽ làm tới khi nào không còn sức lực thì thôi.

Rehahn là nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng với sự độc đáo trong cách nắm bắt linh hồn của nhân vật thể hiện trong mỗi tấm ảnh. Anh từng được website Boredpanda.com bình chọn là một trong bốn nhiếp ảnh gia chụp chân dung đẹp nhất thế giới năm 2014 cùng với các tên tuổi nổi tiếng như Steve McCurry, Jimmy Nelsson, Lee Jeffries. Sau lần gặp gỡ với bà Bùi Thị Xong trong chuyến công tác nhân đạo năm 2011, hiện Rehahn sống tại Hội An và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Với nhiếp ảnh gia sinh năm 1979, bà Xong giống như người bà anh luôn yêu quý. Rehahn tâm sự bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" rất quan trọng với anh bởi câu chuyện đằng sau nó. Tác phẩm không đơn thuần là một bức ảnh mà còn thể hiện tình cảm thân thiết giữa anh và bà Xong. Anh muốn tặng lại tấm ảnh này cho Bảo tàng Phụ nữ vì ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam cần cù, chăm chỉ. "Nụ cười ẩn giấu" chuyển tải thông điệp phụ nữ Việt Nam dũng cảm và chăm chỉ trong công việc của mình. Vẻ đẹp không có tuổi tác và không nhất thiết phải gắn với quần áo thời trang. Trong bức ảnh chụp bà Xong đó là vẻ đẹp tâm hồn.

Bình Minh