Cuộc sống 'không thở nổi' trong căn buồng thiếu cửa sổ ở Hong Kong

Mùa hè, bà Jiang thường phải 'dạt nhà' ra công viên để hít khí trời, thay vì giam mình trong căn buồng chỉ 3,7 m2.

Với những người dân sống ở quận Sham Shui Po, những tháng mùa hè thật kinh khủng. Phần lớn dân cư ở một trong những quận nghèo và đông dân nhất Hong Kong này đều sợ ló mặt ra đường để "phơi mình" dưới cái nóng oi ả. Nhưng với bà Jiang Mingying, ẩn náu trong ngôi nhà lắp điều hòa giữa những ngày ngột ngạt ấy không phải là một sự lựa chọn.

Bà Jiang sống trong một tòa nhà không thang máy. Căn hộ nơi bà ở rộng khoảng 42 m2 được chia ra thành nơi ở cho 8 người khác. Cả đêm, bà giam mình trong không gian sống chật chội chỉ 3,7 m2. Chỗ ở của bà được ngăn cách với hàng xóm bằng những tấm liếp gỗ, không cửa sổ và chỉ kê vừa một chiếc giường, một chiếc tủ lạnh, một chiếc quạt điện và một cái bàn nhỏ. Bà Jiang không biết làm sao để "sống sót" qua mùa hè này vì càng bật quạt, không khí quẩn quanh chỉ càng khiến bà nóng hơn.

"Bạn không thể thở nổi ở đây. Trong suốt mùa hè, tôi thường ra công viên hoặc vào các cửa hàng bán đồ ăn nhanh ít nhất 5-6 lần một tuần. Ở đó mát hơn", bà Jiang vừa nói, vừa cầm tờ rơi quạt phe phẩy cho mát. "Ban đêm mới kinh khủng. Lắm lúc, tôi cảm giác giống như nhà tù. Nếu là đàn ông, tôi sẽ ngủ ngoài trời cả ngày lẫn đêm".

Hàng sáng, bà Jiang thức dậy lúc 9h để ra khỏi nhà hít khí trời và trở về lúc khoảng 18-19h để nấu ăn. Mùa hè, mỗi ngày bà tắm 2-3 lần. Cách đây 20 năm, bà Jiang kết hôn rồi chuyển tới Hong Kong sống. Bà bám trụ ở quận Sham Shui Po cũng ngần ấy năm và thuê căn phòng hiện tại đã 4 năm qua. Bà Jiang kể, những nơi bà sống trước đây cũng không khá hơn chỗ hiện tại là mấy. Mỗi tháng, bà Jiang phải trải khoảng 200 USD riêng tiền thuê nhà.

"Tôi lấy đâu ra tiền để chuyển đi chỗ khác khi mà còn phải chạy ăn từng bữa?", bà Jiang nói.

Bà Jiang chỉ là một trong khoảng 200.000 người đang sống trong 88.000 căn hộ được chia nhỏ như vậy. Họ phải chịu đựng cuộc sống trong những không gian bí bách khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 34 độ C như tháng trước.

Một cuộc khảo sát gần đây do Tổ chức Xã hội vì Cộng đồng thực hiện cho thấy, nhiệt độ trong những ngôi nhà hộp trung bình 34 độ C, cao hơn bên ngoài từ 1 đến 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất đo được tại căn lều trên mái nhà ở Sham Shui Po, nơi bà Jiang sống, là 37 độ C.

Bà Jiang kể, năm ngoái bà từng phải gọi xe cấp cứu vì lên cơn hen.

"Xe cứu thương chỉ cần đến chậm hai phút nữa thôi là tôi đã gặp nguy hiểm. Lý do duy nhất khiến tôi ốm là vì tôi đang sống ở đây, trong điều kiện như này", bà Jiang chia sẻ. "Tôi có thể chết trong giấc ngủ vào ban đêm dưới sức nóng như vậy mà không ai hay biết".

Nhiệt độ mùa hè dù có như thiêu như đốt thì việc dùng một chiếc điều hòa cũng không phải cách tốt nhất để làm mát không khí, theo nhà môi trường học Lam Chiu-ying.

"Chúng tôi dùng quạt điện, thay vì điều hòa suốt 8 năm qua", ông Lam cho biết.

Mùa hè, hóa đơn tiền điện nhà ông Lam là 12 USD một tháng, ít hơn 10 lần so với số tiền ông phải trả nếu dùng điều hòa.

"Nhiều người đánh giá thấp hiệu quả của quạt điện. Thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng miễn là có luồng gió nhẹ, liên tiếp hướng thẳng vào đầu và phần thân trên, bạn sẽ không còn cảm thấy nóng nữa", ông Lam nói.

Theo cách tính của ông Lam, dùng một chiếc quạt điện có thể là một giải pháp hợp lý, nhất là với những cư dân sống trong các ngôi nhà bị chia nhỏ và có hệ thống thông gió nghèo nàn.

"Nếu bạn dùng một chiếc quạt điện suốt 24 tiếng và 365 ngày một năm, bạn sẽ chỉ tiêu tốn 22 kwh điện. Điều đó có nghĩa, bạn chỉ phải trả hơn 3 USD tiền điện mỗi năm nếu bạn đang sống ở khu Kowloon", ông Lam tính.

Ông Lam cho rằng, những người đang sống trong các ngôi nhà chật chội có thể dùng một chiếc quạt nhỏ, loại quạt được sử dụng để làm mát máy tính, bằng cách treo nó lên cửa sổ.

"Nếu có một điều cần phải được thay đổi thì đó là tâm lý: Ra mồ hôi vào mùa hè là bẩn hay mất vệ sinh. Bạn phải toát mồ hôi thì mới chứng tỏ cơ thể đang hoạt động", ông Lâm giải thích.

