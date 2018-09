Cuộc hồi sinh sự sống của người mẹ trẻ nhiễm HIV

Chẩn đoán dương tính với virus HIV tưởng chừng là 'án tử' với bà mẹ người Mỹ nhưng lại là cơ hội giúp cô làm lại cuộc đời.

"Bị chẩn đoán nhiễm virus HIV đúng là đã cứu cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy đó là cơ hội thứ hai trong cuộc đời", Leslie nói. Ảnh: Today.

Đúng vào ngày Lễ tình nhân năm 2005, Leslie Abreu nhận được tờ kết quả đau lòng làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Nhập viện trong tình trạng chứng đau đầu tái phát, bà mẹ trẻ ở quận Bronx, thành phố New York, được yêu cầu làm hàng loạt xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

"Tôi cứ ngỡ mới như hôm qua", Leslie nhớ lại lúc nhân viên xã hội, vẻ mặt nghiêm trọng, bước vào phòng bệnh viện với tờ kết quả trên tay. "Cô ấy thông báo tôi dương tính với HIV".

Leslie khi đó mới 23 tuổi và là mẹ đơn thân của bé trai 18 tháng tuổi. Cô từng có nhiều năm sống buông thả, nghiện cocaine và làm gái mại dâm từ khi mới 13 tuổi. Leslie choáng váng khi được báo tin. Tuy nhiên, tờ kết quả như hồi chuông thức tỉnh cô cần phải thay đổi cuộc đời.

"Đó là một cú đấm vào bụng", Today dẫn lời Leslie, hiện 34 tuổi, nói. "Tôi không biết mình mắc bệnh khi nào, cũng không hiểu nhiều về virus này. Tôi chỉ nghĩ, mình sắp chết".

Leslie tin bị cha của con trai mình truyền bệnh. Đau đớn và cô đơn trong phòng bệnh viện nhưng cô ngay lập tức nghĩ tới con và mẹ mình. Mẹ của Leslie cũng là bệnh nhân HIV và sống được trong một thời gian dài kể từ khi được phát hiện bệnh năm 1991. Giống như Leslie, mẹ cô bị lây qua đường tình dục không an toàn.

Tại thời điểm Leslie được chẩn đoán bệnh, tỷ lệ nhiễm HIV vẫn đang leo thang ở Mỹ. Sự thành công của các loại thuốc kéo dài sự sống cho bệnh nhân bị lây nhiễm HIV có nghĩa ngày càng nhiều người đang chung sống với loại virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải hay AIDS. Căn bệnh từng được xem là "án tử hình" với bà mẹ trẻ ở quận Bronx thì nay đã có thể chữa trị.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ đẻ và các nhân viên y tế tại Bệnh viện New York Presbyterian, Leslie được tổ chức phi lợi nhuận vì sự thay đổi tích cực ở thành phố New York hỗ trợ. Tổ chức này chuyên giúp các bệnh nhân HIV và nhiều loại bệnh kinh niên như viêm gan C.

Leslie và mẹ, bà Lisette Gonzales. Bà Lisette được chẩn đoán nhiễm virus HIV năm 1991. Khi nghe con gái báo tin, bà đã động viên cô: "Đừng lo, đó không phải là án tử hình. Chúng ta sẽ giúp đỡ con có thuốc uống và cung cấp kiến thức cho con". Ảnh: Today.

Từ lúc Leslie nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV cách đây 12 năm, tới nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc chống lại đại dịch HIV/AIDS. Nhiều loại cocktail thuốc có thể giúp bệnh nhân khỏe mạnh, làm việc tốt và kéo dài tuổi thọ gần như bằng những người Mỹ khác không mắc bệnh.

Với Leslie, sống sót đồng nghĩa với việc cai nghiện và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc sống đường phố. Nhờ sự giúp đỡ và giáo dục của tổ chức trên, nay cô đã trở thành một tư vấn viên kiêm nhân viên xét nghiệm HIV.

Vài năm sau chẩn đoán, Leslie sống khỏe mạnh và tự tin để mang thai. Cô sinh con trai thứ hai tên là Gabriel, hiện đã 4 tuổi. Trong 6 tuần sau sinh, con trai của cô được dùng thuốc để ngăn ngừa bất cứ sự lây truyền nào có thể. Leslie thấy may mắn khi cả hai người con của cô đều không nhiễm HIV.

Hiện tại, ngoài việc uống thuốc, Leslie duy trì lối sống lành mạnh bằng cách đi bộ, tập yoga, viết thơ và "làm bất cứ điều gì không làm ảnh hưởng tới tinh thần và thể xác". Cô biết mình cần phải sống khỏe mạnh để còn nuôi các con.

"Bị chẩn đoán nhiễm virus HIV đúng là đã cứu đời tôi. Tôi cảm thấy đó là cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi từng yếu đuối và virus HIV đã khiến tôi phải mạnh mẽ hơn", Leslie chia sẻ.

Hà Phương