Cuộc chiến giành sự sống của em bé sinh non nặng hơn 4 lạng

Ngay khi chào đời, bé trai người Anh được quấn bằng miếng xốp bong bóng để giữ ấm và ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Lúc con được một tuần tuổi, Hoda mới lần đầu tiên được ôm con vào lòng. Ảnh: Pa Real Life.

Sản phụ Hoda Ali sinh con trai Flynn Parry khi thai mới được 23 tuần. Bé Flynn hiện trở thành một trong những em bé sinh non ít tuần nhất nước Anh còn sống, theo The Sun. Lúc chào đời, Flynn chỉ nặng hơn 4 lạng, tương đương trọng lượng của hai chú chuột hamster và nhỏ bằng bàn tay của mẹ. Cậu bé dài 28 cm, thấp hơn nhiều so với chiều dài trung bình của bé sơ sinh là 50 cm. Flynn được quấn trong miếng xốp bong bóng để tạo ra hơi ấm giống như lúc còn ở trong bụng mẹ. Cậu bé đã phải đối mặt với cuộc chiến cam go để tồn tại.

Trước đó, vào tháng 2/2016, mẹ Flynn đang chuẩn bị cho vai diễn trong một vở kịch thì bất ngờ vỡ ối lúc thai 22 tuần.

"Tôi lái xe tới buổi tổng duyệt thì phát hiện quên trang phục. Tôi quay xe về nhà lấy nhưng vừa đến cửa, chuyện gì đó đã xảy ra", Hoda nhớ lại.

Hoda được đưa tới bệnh viện ngay sau đó và được dùng thuốc để giữ thai. Hôm 13/2/2016, bé Flynn chào đời và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Cậu bé bị nhiễm trùng máu và hai bên não chảy máu.

"Con nhỏ tới mức tôi nghĩ cháu giống như người ngoài hành tinh hoặc một chú chim non", bà mẹ 36 tuổi kể.

Sau sinh, bé Flynn được bọc trong miếng xốp bong bóng để tạo hơi ấm như lúc còn trong bụng mẹ. Ảnh: Pa Real Life.

Hoda và bạn trai Owen Parry, 25 tuổi, được thông báo con trai của họ chưa chắc đã sống được.

"Các bác sĩ nói rằng trong sáu trẻ chỉ có một bé sống qua đêm nay ở tuổi này. Ngay cả khi sống sót thì cũng chỉ có 50% cơ hội tồn tại", Honda giải thích.

Đã 15 tháng qua kể từ ngày được tiên lượng xấu, bé Flynn giờ là một cậu bé thích trò chơi tàu hỏa, mê bánh pizza và ưa leo trèo. Bé không mắc bất kỳ thuyết tật nào về phát triển. Vấn đề duy nhất bé gặp phải là thị lực. Flynn cần phải mang kính suốt đời.

Flynn cũng gặp phải những căn bệnh phổ biến của trẻ sinh non và được phẫu thuật laser lúc mới 13 tuần tuổi. Để tồn tại, bé cũng phải qua nhiều lần phẫu thuật khó khăn khác. Khi Flynn một tuần tuổi, Hoda mới lần đầu tiên được ôm ấp, âu yếm con trai. Giữa tháng 6/2016, Flynn cuối cùng cũng được về nhà.

"Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về con trai của mình, về mọi trở ngại mà thằng bé đã trải qua. Flynn mang tới niềm hy vọng cho tất cả những em bé sinh non hiện vẫn nằm viện, rằng các bé có thể vượt qua", Hoda chia sẻ.

Flynn hiện 15 tháng tuổi, thích pizza, trò chơi tàu hỏa và leo trèo. Ảnh: Pa Real Life.

Hà Phương