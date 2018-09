Cún cưng màu hiếm của Á hậu Tú Anh

Tú Anh chia sẻ thời gian đầu hơi vất vả vì Đậu Đậu bị đi ngoài do không quen khí hậu. Về nhà mới một tuần, Đậu Đậu bị co giật và sùi bọt mép nhưng nhờ bác sĩ thú y can thiệp kịp thời, "anh chàng" được cứu sống. Theo Tú Anh, nuôi dòng Poodle vất hơn cả vì nhiệt độ trong phòng không được để nóng quá hay lạnh quá vì dễ khiến Đậu Đậu bị viêm phổi. Đậu Đậu cũng kén ăn, chỉ thích ăn gan và tim lợn, thỉnh thoảng ăn hạt khô và phô mai để lông đẹp hơn. Thức ăn cho Đậu Đậu được luộc lên, nêm chút gia vị rồi cắt nhỏ. Một ngày, Đậu Đậu ăn hai bữa, sáng và tối. "Đậu Đậu rất thích đồ ngọt, có thể ăn hết nửa chiếc bánh nướng", Tú Anh nói.