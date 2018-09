Công thức làm dầu gội, nước rửa bát của bà mẹ hai con

Để nguội rồi cho vào chai và sử dụng. Bảo quản: - Để bên ngoài dùng được hai ngày. Trời lạnh, nên trữ tủ lạnh, mỗi ngày đổ ra một ít để xài - Trữ ngăn mát dùng được 5 ngày - Muốn an tâm không sợ để lâu hư, không cho nha đam vào Khuyết điểm: - Không rẻ như nước rửa chén hóa chất, mùi cũng không thơm bằng vì không có hương liệu - Xài không bọt nên khá hao (chủ yếu là do thói quen) - Thời gian bảo quản không lâu vì không có hóa chất bảo quản - Chén nhiều mỡ thì xài khá hao (dùng bồ kết rừng sẽ sạch hơn) - Nếu dùng rửa chén sẽ thấy có mùi bồ kết, vỏ bưởi đậm nhưng rửa lại nước sạch và úp khô thì chén không có mùi Ưu điểm: - An toàn, không hóa chất - Không hại da tay mà còn đẹp da - Lúc nấu, bếp cũng được khử sạch mùi tanh - Gội đầu không sợ da đầu nhiễm nhiều hóa chất, tóc đẹp, sạch gàu