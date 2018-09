Con trai Xuân Bắc khóc nức nở vì mẹ 'phân biệt giới tính'

Bi Béo, 8 tuổi, cho rằng cả nhà luôn bênh vực, chiều chuộng em An nhưng nghiêm khắc với mọi hành động của cậu bé.

Trên đường đưa các con từ rạp chiếu phim về nhà, chị Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, bật cười về thắc mắc "khó đỡ" của con trai. Bi Béo, con trai út của chị, cảm thấy tủi thân vì cả nhà luôn chiều chuộng em An, 5 tuổi (bé An là cháu chị Nhung). Cậu bé cho rằng lúc mình bằng tuổi An, bố mẹ đã có cách giáo dục rất nghiêm khắc.

Trong mắt chị Hồng Nhung, Bi Béo là cậu bé thích lý sự, thường xuyên phát ngôn "bá đạo". Bi thừa hưởng từ bố óc quan sát và trí nhớ tốt, dễ dàng cập nhật những thông tin xung quanh và biến chúng trở thành vốn kiến thức riêng. Chị Nhung không ngạc nhiên khi con có những màn đối thoại "già đời". Vợ danh hài Xuân Bắc thường nhận được những câu hỏi: "Sao mẹ 'bình chân như vại' vậy?", "Mẹ nuôi con làm gì vì đằng nào cũng không thương con"... từ con trai. Mọi người gọi Bi Béo là "cậu bé tại sao" bởi sở thích tìm hiểu vấn đề tận gốc. Cậu bé thể hiện sự tò mò ở mọi lĩnh vực bắt gặp và áp dụng ngay những thông tin thu lượm được khi gặp huống cụ thể.

Chị Nhung chuẩn bị cho mình vốn kiến thức vừa đủ để không đuối lý trước những màn tranh luận của Bi Béo. Đôi lúc, cậu bé cố bảo vệ quan điểm dù chưa đủ thuyết phục hoặc đánh trống lảng sang vấn đề khác nếu nói không lại mẹ. Bi Béo vui vẻ, hài hước nhưng đôi khi nhạy cảm. Cậu bé hay mít mướt lúc cảm thấy tủi thân hoặc vừa khóc vừa bày tỏ quan điểm một cách oan ức.

Hai anh em Bi Béo đều "ngại" bố vì danh hài có cách dạy con nghiêm khắc. Các bé luôn vâng lời bố mẹ và biết thành khẩn nhận lỗi nếu làm sai. Tùy vào hoàn cảnh mà cặp vợ chồng nghệ sĩ phân công "vai ác", "vai hiền" để giáo dục hai con. Quan điểm uốn nắn con của chị Hồng Nhung là tình cảm nhưng cứng rắn, cương quyết.

