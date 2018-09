Con trai Chúng Huyền Thanh tăng 2,2 kg sau tháng đầu tiên

Bé cứng cáp, thích nói chuyện, thường ê a những âm thanh giống tiếng gọi: 'Mẹ ơi'.

Vợ chồng Chúng Huyền Thanh gặp khó khăn ban đầu khi làm quen với vai trò bố, mẹ.

40 ngày đầu làm mẹ thực sự là trải nghiệm thú vị với Chúng Huyền Thanh, cô gái sinh năm 1997. Huyền Thanh chia sẻ rằng mọi sự kiện diễn ra trong hành trình đón con trai, với cô, đều bất ngờ. Sự xuất hiện của con khiến cuộc sống của cặp vợ chồng bị xáo trộn, nhưng cũng giúp họ nhận ra rằng cả hai đều sẵn sàng học hỏi và thay đổi toàn bộ thói quen, sở thích để sắm tròn vai trò người cha, người mẹ.

- Một tháng sau ca sinh mổ, tình trạng sức khỏe của hai mẹ con Chúng Huyền Thanh hiện thế nào?

- Hiện sức khỏe của tôi đã hồi phục khoảng 80%, có thể bắt đầu tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Con trai tôi bú sữa mẹ hoàn toàn. Bé khá cứng cáp, tăng 2,2 kg trong tháng đầu tiên (Lúc sinh bé nặng 3,2 kg, hiện tại là 5,4 kg).

- Nhìn lại hành trình sinh con, điều gì với chị là khó quên nhất?

- Buổi sáng trước hôm dự sinh ba ngày, tôi đang ngủ thì phát hiện mình vỡ ối. Ông xã lập tức đưa tôi tới bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán ối đã cạn, phải mổ gấp để đảm bảo an toàn cho con. Trước đó hai vợ chồng đã lên kế hoạch sinh thường nên khi nghe nói phải sinh mổ, tôi thực sự lo lắng.

Sau khi sinh, do tác dụng của thuốc gây tê chưa dứt nên tôi luôn trong trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh. Khoảnh khắc da tiếp da cùng con rất mơ hồ, thậm chí không nhớ nổi. Cảm giác nằm chờ 6 giờ dài đằng đẵng trong phòng hồi sức để sau đó được hạnh phúc ôm con trong tay lần đầu tiên là một trải nghiệm tôi không thể nào quên.

Một trải nghiệm khác cũng khó quên với tôi là khi bác sĩ gây tê tủy sống. Do tôi không hợp thuốc nên được truyền bổ sung nhưng vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn khi mổ. Lúc đó, gia đình không ở bên, một mình tôi trong phòng mổ, cảm giác hồi hộp, bất an và lo lắng. Tập đi sau mổ là điều rất kinh khủng. Mọi cử động lúc đó đều đau, cộng thêm khi hết thuốc tê, vết mổ bắt đầu hành hạ. May mà tôi có chồng và gia đình động viên, hỗ trợ chăm em bé nên hồi phục khá nhanh.

- Tình yêu của Chúng Huyền Thanh dành cho con thay đổi thế nào từ lúc bé nằm trong bụng mẹ cho tới khi được ôm ấp hình hài bé nhỏ ấy vào lòng?

- Khi con nằm trong bụng, tình yêu của tôi dành cho bé là sự mong ngóng, hy vọng con mạnh khỏe chào đời. Lúc ôm bé trong tay, niềm hạnh phúc dâng trào thật khó tả, cảm giác như con là cả thế giới với mình vậy.

Em bé hoàn toàn không giống với hình dung của tôi trước đó. Bé đen hơn, chân tay dài, đẹp trai so với tưởng tượng của bố mẹ.

Á quân The Face 2016 thấy chồng thay đổi nhiều từ lúc có con.

- Sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi thế nào?

- Con trai chào đời làm xáo trộn cuộc sống của vợ chồng tôi. Từ việc phải thức khuya, dậy sớm cùng bé cho tới chuyện hút sữa, chăm con không kể ngày đêm khiến tôi nhiều lúc thấy áp lực. Thời gian đầu bé thường ngủ vào ban ngày và ban đêm thức nên vợ chồng tôi cố gắng chơi với con nhiều hơn vào ban ngày để ban đêm bé ngủ sâu và ngon hơn. Điều này mang lại hiệu quả bởi sau hơn một tháng, bé thỉnh thoảng mới quấy đêm.

May mắn nhất vẫn là có chồng, hai bên nội ngoại hỗ trợ. Nhờ vậy mà chuyện chăm con của tôi bớt cực.

- Jay Quân, ông xã chị, đón nhận vai trò làm cha như thế nào?

- Chồng tôi dành thời gian tập làm tất cả các công việc chăm sóc con và thường giành phần việc về mình mỗi khi ở nhà. Anh rất khéo và đặc biệt thích thay tã cho bé. Có lẽ chỉ việc cho con bú trực tiếp là anh ấy không thể làm thôi.

Tôi cảm nhận rõ chồng thay đổi từ khi có con, trở nên chu đáo, ân cần và có trách nhiệm. Anh ấy vốn là người đàn ông thích cuộc sống gia đình nên thời gian này, anh hầu như dành hết tâm trí cho vợ và con. Chồng tôi mới tự tay tổ chức một bữa tiệc đầy tháng đáng nhớ cho con khiến tôi cũng thấy ghen tỵ.

- Những khó khăn cặp vợ chồng trẻ gặp phải trong ngày đầu làm cha, mẹ là gì?

- Lúc đầu vợ chồng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực hành chăm con, dù trước đó đã dành thời gian tìm hiểu. Tuy vậy, ông bà hai bên rất nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm nên việc chăm con trở nên dễ dàng hơn. Đến bây giờ, khi đã dần quen với mọi thứ, tôi và chồng khá thoải mái tận hưởng những giờ phút bên con.

- Sau sinh, Chúng Huyền Thanh áp dụng những quy tắc kiêng cữ nào?

- Tôi đã tham khảo về vấn đề kiêng cữ từ nhiều nguồn đáng tin cậy và có sự chọn lọc. Bây giờ y học phát triển nên các chuyên gia khuyên rằng không cần kiêng cữ quá kỹ như thời xưa, người mẹ chỉ cần giữ tinh thần thoải mái thì cơ thể sẽ mau hồi phục, có nguồn sữa dồi dào và chất lượng cho con.

Hiện tôi áp dụng chế độ ăn đủ dinh dưỡng để "vào con chứ không vào mẹ". Hàng ngày, tôi thay cơm bằng yến mạch, ăn nhiều rau xanh, thịt nạc, hải sản và trái cây; hạn chế đồ ăn có nhiều dầu mỡ, đường và muối.

Chúng Huyền Thanh giảm 15 kg sau khi sinh khoảng một tháng. Cô hiện tập những bài thể dục nhẹ nhàng, ăn uống đủ chất.

Lam Trà thực hiện