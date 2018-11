Còn 2 ngày để sắm trọn bộ thiết bị nhà bếp Sunhouse chỉ từ 2 triệu đồng

Bộ nồi inox 3 đáy SUNHOUSE SH336 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo độ bền và tính an toàn cao. Bộ nồi làm bằng chất liệu inox cao cấp an toàn cho sức khỏe, gồm 3 sản phẩm với 3 đường kính là 16cm, 18cm và 24cm rất phù hợp dùng cho các gia đình có 2-5 người. Chất liệu inox cao cấp an toàn cho sức khỏe và dễ dàng vệ sinh, không gỉ sét, hạn chế tối đa phản ứng hóa học với thực phẩm, bề mặt sáng bóng, độ bền cao, không biến dạng khi va đập hay gặp nhiệt độ cao và rất dễ vệ sinh.