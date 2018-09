Buổi hẹn đầu diễn ra tốt đẹp, chị giành trả tiền vì nghĩ nếu anh chàng thông minh sẽ biết chị đang cho anh cơ hội gặp lại.

Cuối tháng này, chị Diệu Thanh (31 tuổi) và chồng là anh Jerome (41 tuổi) sẽ đặt chân tới quê hương Đà Nẵng. Tại đây, họ lên kế hoạch đạp xe xuống phía Nam, sau đó ghé qua Campuchia, Lào, Thái Lan... Trong quá trình du lịch, đôi vợ chồng vẫn có thể làm việc từ xa. Chị Thanh hiện làm kiểm toán của một công ty ở Pháp, còn anh Jerome là chuyên viên phần mềm trong lĩnh vực tài chính.

Cô kiểm toán người Việt chọn được chồng tốt qua một phép thử Ấn tượng đầu tiên về cô gái quê Đà Nẵng là nước da bánh mật với nụ cười đẹp. Thành tích học tập tốt giúp Thanh giành được học bổng thạc sĩ luật ở Pháp và sang đó năm 2008. Học được vài tháng, chị nhận thấy ngành này quá khó xin việc cho một sinh viên ngoại quốc giữa thời điểm kinh tế châu Âu khủng hoảng. Vì thế, Thanh đã nộp đơn xin học nhiều ngành và được nhận vào ngành tài chính. Học xong, chị gửi hồ sơ đến nhiều công ty và cuối cùng có một chỗ nhận vào làm kiểm toán.

Tính chất công việc phải di chuyển và bận rộn nên Thanh gặp khó khăn trong việc hẹn hò truyền thống. Giữa năm 2013, chị đăng ký một tài khoản hẹn hò trực tuyến.

"Mình không đăng ảnh lên mà nghĩ phải làm một cái miêu tả về bản thân thật hấp dẫn. Có một số người liên lạc nhưng dường như họ không quan tâm lắm tới việc trao đổi thêm thông tin trước mà chỉ nóng lòng muốn gặp mặt. Trong các tin làm quen, có một tin đặc biệt nhận được sự chú ý của mình vì nó rất dài", chị Thanh kể. Người đó chính là ông xã hiện tại của chị.

Anh Jerome cũng thích tìm hiểu qua thư. Trong khoảng hai tuần, anh trao đổi với cô gái chưa biết mặt về nhiều chủ đề và cảm giác dường như quen thân lắm. Anh chủ động hẹn cô hai lần nhưng đều vướng khi Thanh bận.

Thanh và anh Jerome có chung sở thích du lịch. Trên hành trình du lịch sắp tới, Thanh đang có ý định dạy học cho những trẻ em không có điều kiện tới trường.

Cuối cùng, họ chốt được lịch hẹn vào một buổi tối đầu tháng 12. Jerome gợi ý sẽ đến một nhà hàng bánh, nhưng Thanh thì nghĩ lần hẹn đầu không nên đi ăn. Chiều lòng người đẹp, chàng trai Pháp đã tìm quán cà phê nằm trên một quảng trường nhỏ ở Paris.

Sự chu đáo của anh cho buổi hẹn khiến Thanh nghĩ "nếu anh chàng không quá trễ hẹn và dùng điện thoại trong lúc nói chuyện thì sẽ ghi điểm và có thể có lần hẹn sau". Thực tế, đến khi trò chuyện, cả hai đã lan man đủ chủ đề về gia đình, du lịch, Việt Nam và vùng quê Alsace, miền đông bắc nước Pháp của Jerome.

Hơn 3 tiếng ngồi cùng nhau mà cả hai đều cảm thấy thời gian qua đi rất nhanh.

Kết thúc buổi hẹn, anh Jerome và Thanh cùng rút ví ra để thanh toán. Theo như truyền thống Pháp, nam nữ thường chia đôi, nhưng trong lòng Thanh vẫn thích người con trai trả tiền cho buổi hẹn đầu.

"Hai đứa mình cùng rút ví tiền, anh ấy nói: 'Hãy để tôi thanh toán lần này. Tôi muốn cảm ơn bạn đã dành thời gian đi gặp tôi'. Thái độ lịch thiệp của anh thực sự khiến mình ấn tượng. Muốn gặp lại anh ấy nên mình đã nói: 'Để em trả vì hai lần bị hẹn hò hụt là lỗi do em'. Thực tế lúc đó mình đã nghĩ trong đầu, nếu anh ấy thông minh thì sẽ biết: 'Cô ấy đòi trả tiền thì chắc chắn sẽ có lần sau và mình sẽ mời cô ấy'", Thanh bộc bạch.

Anh Jerome mỉm cười và để cô làm việc đó. Vì muốn được tìm hiểu thêm về Thanh nên sau đó anh rủ cô đi dạo dọc bờ sông Sein. "Đêm xuống khá lạnh và đoạn đường lót đá gập ghềnh, cô ấy thì mang giày cao gót. Tôi muốn thử xem cô ấy có tiểu thư không", anh Jerome tiết lộ.

Sau lần gặp này, anh thấy cô gái Việt rất thú vị và có nụ cười đẹp. Còn với Thanh, chàng trai này hài hước, hiểu biết và "manly". Họ tiếp tục có những buổi hẹn sau đó. Nửa tháng sau lần đầu gặp, họ cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn.

Trong giai đoạn đầu yêu nhau, Thanh bị ảnh hưởng quá khứ, vì người yêu cũ hay hạ thấp cô bằng lời nói, khiến Thanh tự ti, hoài nghi bản thân. Mỗi lúc thấy cô như vậy, Jerome hay an ủi: "Quá khứ rồi mà, em hãy quên đi và tập trung sống cho hiện tại".

Giống như Thanh, Jerome từng trải qua vài mối quan hệ thất bại. Chính vì thế, anh đã tìm đọc nhiều sách về phát triển bản thân. Khi đến với Thanh, anh đã là người đàn ông trưởng thành và luôn tâm niệm "phải đầu tư cho mối quan hệ". Không chỉ bằng lời khen cho bạn gái, anh còn thể hiện sự ga lăng trong những hành động nhỏ như biết cô ủi đồ, anh sẽ chuẩn bị sẵn bàn ủi, nếu cô nấu cơm, anh sẽ trổ tài làm bánh...

Thanh và Jerome cũng chú ý dành thời gian riêng cho nhau. Họ không kết bạn với nhau trên Facebook, không xem điện thoại của nhau. Tự lập và cùng chung quan điểm về tiền bạc, nên họ có lối sống tiết kiệm.

Yêu nhau được chừng hai tháng, Jerome có lịch đạp xe 3 tuần ở châu Á. Anh rủ Thanh nhưng vì mới quen nên cô không thể liều đi cùng anh. "Nếu anh thích thì hãy làm điều đó. Tụi mình không nên tiến xa hơn vì có thể làm tổn thương nhau", Thanh đã cương quyết.

Chàng trai Pháp quyết định hoãn chuyến đi lại để tiến xa hơn trong mối quan hệ với Thanh. Cô gái Việt xem đây là một sự hy sinh của anh nên càng trân trọng anh hơn. Không lâu sau đó, chị đã "bật đèn xanh" với anh về kế hoạch sẽ đạp xe đi khám phá thế giới và được anh hưởng ứng.

Mối quan hệ của hai người thêm phần gắn kết từ sau thời điểm này. Những buổi hẹn hò, những chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau, giúp Thanh và Jerome dần cảm thấy người kia là tri kỷ của mình.

Trước khi kết hôn khoảng một tháng, đôi uyên ương có chuyến đạp xe dài ngày đầu tiên ở Ireland. Thanh có nói vui: "Hãy coi chuyến đi này là phép thử. Nếu thành công thì kết hôn, nếu không thì thôi nhé". Jerome đáp lại bằng nụ cười. Anh tự tin vì để chuẩn bị cho chuyến đi 3 tuần này, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu bản đồ, tìm phòng phù hợp với từng chặng.

Mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo nhưng khi chuyến đi diễn ra, họ mới thấy có những điều không tính trước được. "Chúng tôi đến Ireland đúng dịp mưa to kéo dài nhiều ngày. Nhiều đoạn đường nguy hiểm không chỉ vì mưa to mà còn có nhiều xe tải chạy với vận tốc cao. Mỗi ngày di chuyển, tôi chỉ cầu nguyện cho cả hai an toàn thôi", anh nhớ lại.

Có một ngày họ phải gồng mình lên để đạp xe đến được khách sạn đã đặt. Đến nơi đã hơn 20h mà nơi đây không phục vụ đồ ăn, trong khi quán ăn gần nhất cách cả chục dặm. Chủ nhà thương tình liền đề nghị chở họ đi.

"Chúng tôi đến một nhà hàng đối diện với hồ nước và những ngọn núi trùng điệp. Nhưng tiếc là người phục vụ nói hết bàn trống rồi. Đang định ngắm cảnh một chút rồi về, thì người phục vụ đi ra dẫn chúng tôi đến một phòng nhỏ và nói là đặc cách cho chúng tôi được ăn tối ở đây. Bữa ăn ngon tuyệt và chỉ có hai đứa với nhau", Thanh nói thêm.

Đôi uyên ương có một đám cưới nhỏ với 20 người thân và di chuyển bằng tàu điện.

Sau ba năm hẹn hò, đám cưới của đôi uyên ương diễn ra vào một ngày đẹp trời tháng 9/2016, tại toà thị chính nơi họ đang sống. Vì muốn khác biệt, họ di chuyển bằng tàu điện tới nhà hàng tiệc cưới. Tiệc tùng xong họ lại kéo nhau ra công viên gần đó chụp ảnh kỷ niệm.

Kết hôn rồi, Thanh càng phát hiện ra những tính tốt của chồng. Anh Jerome làm việc tại nhà. Vì thế, mỗi ngày Thanh đi làm về đều có cơm nước sẵn sàng. Dù cưới nhau rồi nhưng họ vẫn duy trì thói quen hẹn hò như hồi mới quen.

Jerome lãng mạn theo cách của riêng anh. Anh chưa bao giờ tặng hoa cho Thanh cả. "Có lần mình đã hỏi anh tại sao thì anh trả lời rằng hoa để trên cây sẽ đẹp hơn, nở lâu hơn. Thay vì tặng hoa, anh hay tặng mình mấy bó rau thơm. Mình cũng thấy hay hay mỗi khi được anh làm vậy", cô gái quê Đà Nẵng hạnh phúc nói.

Với anh Jerome, vợ anh thông minh, tự lập và tương đồng với anh nhiều điểm từ sở thích tới nhìn nhận về các vấn đề cuộc sống. "Anh hứa mỗi ngày sẽ làm cho em cười", Jerome từng nói câu này trong ngày cưới. Từ lúc yêu đến khi cưới hơn một năm qua, anh vẫn luôn lãng mạn, cũng như chú ý tạo bất ngờ cho người phụ nữ của mình theo một cách riêng.

Phan Dương