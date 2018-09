Cô gái Đắk Lắk tìm được chồng nhờ đăng status 'dạo'

Dòng trạng thái vu vơ của Kiều Kiều trên mạng xã hội bất ngờ đưa cô đến với câu chuyện tình có hồi kết hạnh phúc.

Gần ngày cưới, Kiều Kiều vẫn chưa tin, người cô sắp lấy làm chồng từng là một chàng trai xa lạ. Từ ngày quen tới lúc quyết định gắn bó, với Kiều, tất cả như giấc mơ. Cô gái 25 tuổi nhớ lại dòng trạng thái viết "dạo" trên mạng xã hội và tự hỏi: "Mối duyên nào đã giúp những người 'sống ảo' bước ra thế giới thật để yêu nhau?".

"Chồng tôi nói rằng anh không biết 'tán gái'. Chính status than vãn của tôi đã khiến anh nghĩ rằng tôi đang buồn và muốn được an ủi. Từ đó anh kết bạn, kiếm cớ nhắn tin và lên kế hoạch chinh phục", Kiều chia sẻ.

Cặp tình nhân quen nhau qua Facebook sẽ về một nhà vào ngày 1/5 sắp tới.

Đầu năm 2017, Kiều Kiều tốt nghiệp trường y nhưng chưa xin được việc, cô buồn chán viết tâm sự của mình lên một nhóm Facebook. Nhiều người bình luận an ủi cô gái trẻ, trong đó có Việt Hùng, chàng trai 31 tuổi hiện làm việc tại giàn khoan Vũng Tàu.

Vài tháng sau, Kiều may mắn được nhận vào làm tại một bệnh viện ở Đắk Lắk. Cùng thời điểm này, Hùng liên tục nhắn tin cho cô nhờ tư vấn về một tình huống khó xử liên quan tới y tế mà anh đang gặp phải. Kiều không thích chia sẻ với người lạ nhưng đặc biệt nhiệt tình khi nói về công việc. Biết Hùng đang trăn trở với tình trạng sức khỏe của người thân, cô dành nhiều thời gian giải thích và đưa ra lời khuyên cho người bạn chưa từng gặp.

Cuộc trò chuyện của Hùng và Kiều được nối dài thêm bằng những chia sẻ về cuộc sống, sở thích, các mối quan hệ. Đều đặn mỗi tối, chàng trai Vũng Tàu gọi điện tâm sự với Kiều. Hùng làm việc ngoài giàn khoan nên sóng điện thoại rất yếu. Đoạn hội thoại đôi lúc bập bõm hoặc bị ngắt quãng nhưng cả hai vẫn tìm cách tâm sự cùng nhau. 20 ngày sau, Hùng xin phép về Đắk Lắk thăm Kiều Kiều. Anh đến đúng ngày Kiều bận trực nên phải chờ từ 4h tới 8h mới được gặp. Buổi hẹn diễn ra nhẹ nhàng, Kiều đưa người bạn mới quen đi thăm thú vài nơi ở Đắk Lắk. Chàng trai Vũng Tàu thích thú ngắm những vựa cà phê trải dài, anh thốt lên rằng đã "phải lòng" mảnh đất này ngay lần đầu ghé tới.

Chuyến thăm chớp nhoáng kết thúc nhanh, Hùng trở về giàn khoan tiếp tục công việc và không quên giữ liên lạc với Kiều. Mỗi ngày, qua những cuộc điện thoại kéo dài 1-2 tiếng, Hùng hé lộ lý do thôi thúc anh nhắn tin làm quen với Kiều. Ngày đó, Hùng ấn tượng với cách thể hiện nỗi buồn theo kiểu hài hước của cô. Anh thoáng nghĩ, có lẽ Kiều đang chán nản, muốn được chia sẻ và an ủi nên gửi lời mời kết bạn. Sau một thời gian theo dõi, lúc Kiều xin được việc, Hùng vui mừng và lập tức bịa ra một lý do để có cơ hội trò chuyện.

Hùng làm việc ngoài biển theo ca, mỗi ca kéo dài 20 ngày. Cứ vào bờ, việc đầu tiên anh muốn làm là bắt xe đi hơn 400 km tới thăm bạn gái. Kiều xót xa vì lần nào lên Đắk Lắk, Hùng cũng phải chờ vài tiếng tới nửa ngày để bạn gái hết ca trực. Thấy Hùng kiên nhẫn và chân thành, Kiều nhận lời yêu anh sau hai lần gặp mặt.

Cuối năm 2017, Hùng phải mổ hội chứng ống cổ tay nên tạm nghỉ việc một tháng. Thời gian này, thay vì nghỉ ngơi, anh xin phép bố mẹ Kiều được qua nhà phụ thu hoạch cà phê. Con gái đi làm xa, nhà neo người lại nhiều việc nên gia đình Kiều đồng ý. Hùng tận dụng cơ hội này ghi điểm với phụ huynh của người yêu và thuyết phục Kiều nhận lời cầu hôn.

Kiều Kiều nhận lời làm vợ Việt Hùng sau ba lần anh từ Vũng Tàu về Đắk Lắk thăm cô.

Kiều tâm sự bố mẹ cô mến sự thật thà, chịu khó của chàng rể tương lai. Anh vụng về nhưng nhiệt tình, thường quan sát cách Kiều phơi cà phê rồi bắt chước. Những lần trời bất chợt đổ mưa, cặp tình nhân chạy "té khói" tìm bạt che chắn. Thấy người yêu luống cuống toát mồ hôi, Kiều thấy thương anh hơn. Đó là lần thứ ba Hùng lên Đắk Lắk thăm Kiều, cũng là lần được cô nhận lời làm vợ.

Kiều cười và nói rằng chuyện tình cảm của cô "ảo" như những điều người ta thường thấy trên mạng xã hội. Bố mẹ Kiều không tin con gái nên duyên với chàng trai chưa từng quen theo cách thật "khác người". Riêng Kiều dễ dàng cảm nhận sự nghiêm túc và thật lòng của Hùng ngay lần đầu anh vượt đường xa tới chờ cô tại cổng bệnh viện. Lúc quyết định về một nhà, Kiều viết lên nhóm Facebook lời cảm ơn vì đã se duyên cho cô gặp Hùng. Nhiều người bình luận câu chuyện tình của Kiều tạo cảm hứng cho những người trẻ tiếp tục tìm kiếm tình yêu thật trên thế giới ảo.

Cô gái Đắk Lắk chia sẻ: "Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn yêu qua Facebook mà thôi. Anh tiếp tục công việc ngoài giàn khoan, tôi ở nhà, mỗi ngày sẽ nhắn tin hoặc gọi video call cho tới khi điện thoại hết pin để tâm sự".

Lam Trà