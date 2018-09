Cô gái 'cãi mụ' khoe thân hình nuột nà

Vi rất ưng ý với bộ ảnh đen trắng do nhiếp ảnh gia Huỳnh Tuấn Kiệt, và make up Vũ Hạ Âu thực hiện. Mong ước hiện tại của cô là có thể làm công việc may yêu thích để kiếm tiền và tối đi tập nhảy. 'Có bạn trai cũng là việc tôi đang nghĩ tới', Vi tâm sự.