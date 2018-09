Cô gái 9X một mình nuôi con, học hai trường đại học

Làm mẹ đơn thân khi chỉ mới 21 tuổi, Trà My luôn tự động viên mình phấn đấu vì con.

Trong bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp của một trường đại học tại Hà Nội, cô gái trẻ mặc áo cử nhân nghiêng người nhìn cô bé chừng 3-4 tuổi đang cười híp mí. Khoảnh khắc bình yên này được chia sẻ cùng dòng chú thích từ tân cử nhân, cũng là mẹ của em bé: "Mẹ vui vì hôm nay Thỏ được cùng mẹ đi nhận bằng, còn vui hơn nữa khi được đưa con đi đến nơi gắn liền với quãng đời sinh viên Bách Khoa của mẹ. Mẹ mong con mai sau lớn cũng trở thành một nữ sinh Bách Khoa như mẹ đã từng, con yêu nhé".

Nhân vật chính trong câu chuyện là Nguyễn Trà My, sinh năm 1994, vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và hiện làm mẹ đơn thân của một cô con gái nhỏ tên Nguyễn Bảo Hân (tên thân mật là Thỏ), 3 tuổi.

Trà My sinh bé Thỏ năm cô 21 tuổi, đang theo học hai trường là Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Con gái là kết quả của mối tình kéo dài hơn một năm giữa My và bạn trai bằng tuổi. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi My phát hiện mình mang bầu, khi ấy thai đã được gần 13 tuần tuổi. "Tin vui" đến trong lúc bản thân chưa chuẩn bị gì khiến cô gái sinh năm 1994 hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, My xác định dù thế nào cũng sẽ không bỏ con. Bạn trai của My lúc ấy thể hiện là người có trách nhiệm, không trốn tránh sự việc. Cha mẹ My khi biết tin cũng không hề gay gắt mà tỏ ra thông cảm. Bởi nhà cô theo đạo Phật nên họ coi đó như là một duyên lành.

Một đám cưới vội vã đã diễn ra ngay sau đó một tháng nên chưa My và chồng có bất cứ sự ràng buộc gì trên giấy tờ; và rồi vì nhiều lý do mà chỉ ít lâu sau, My quyết định ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ. Trà My kể nhiều người lúc ấy thấy hoàn cảnh của cô đều không khỏi ngạc nhiên. Họ thắc mắc sao My vẫn sống hồn nhiên như vậy, không bi quan, tuyệt vọng. Đối với Trà My, điều quan trọng là phải sống tốt, làm việc chăm chỉ để mang đến một cuộc sống đầy đủ vật chất cho bé con sắp trào đời.

Mang bầu khi đang là sinh viên nên trong suốt quãng thời gian ấy, cô gái 9X vẫn cố gắng ngày ngày lên giảng đường. May mắn, bạn bè, thầy cô ở trên lớp không soi mói, tò mò mà hoàn toàn tỏ ra thông cảm, quan tâm tới hai mẹ con. My mang bầu cũng không nghén, chỉ đôi khi bị đau mỏi lưng nên có đêm mất ngủ. Những lúc như vậy khá mệt mỏi, lại chỉ có một mình nên My cũng có đôi chút chạnh lòng. Nhưng vì con, cô đã tự động viên bản thân vượt qua.

Sau 9 tháng 10 ngày, đến ngày vượt cạn, cô sinh viên trường Bách Khoa một mình nằm trơ trọi trong phòng mổ để chờ sinh mà không có chồng ở bên động viên, an ủi; chỉ có sự hiện diện của bố mẹ đẻ là nguồn động viên cho My: "Nhưng bởi bên ngoài còn có bố mẹ đẻ đang đợi đón cháu nên tôi cũng không thấy buồn nhiều".

Bé Thỏ chào đời được mang họ của mẹ. Chỉ sau một tuần sinh, khi vết mổ còn chưa lành, My đã nhanh chóng quay trở lại với việc học tập, đi làm chỉ vì muốn có thêm thu nhập để nuôi con. Dù liên tục bị nhắc nhở nhưng My vẫn quyết tâm khiến bố mẹ đành "chiều" theo quyết định của cô. Họ đã thay My trông bé Thỏ để cô yên tâm đi làm. My đi biểu diễn nhạc cụ dân tộc đàn tranh và là một cô giáo dạy nhạc. Cô gái trẻ tham gia nhiều show của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng như Chế linh, Duy Trường; hay nhưng chương trình thuộc phái đoàn ngoại giao, thu thanh cho những bài hát của các nghệ sĩ đàn tranh... Đó là những nguồn thu giúp My chủ động về kinh tế và không gặp nhiều khó khăn khi nuôi con một mình.

Thời điểm ấy, My di chuyển liên tục giữa nơi làm việc và nhà. Cô tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để về cho con bú. Thi thoảng phải đi công tác, My sẽ vắt sữa sẵn vào nhiều bình để cho con dùng dần. Trong khi đó, Thỏ là một cô bé biếng ăn, ngủ cả ngày nhưng tới 0h lại thức rồi quấy khóc, buộc My phải thức trắng để dỗ dành con. Đôi khi, ông bà ngoại cũng bế giúp nhưng My chủ động một mình chăm bé. Nếp ăn ngủ khó nhưng bù lại, bé Thỏ có sức khỏe tốt, ít khi bị ốm đau nên My cũng cảm thấy an tâm. Những lúc rảnh rỗi, bà mẹ 9X lại lên mạng học cách chăm sóc, nuôi con hay hỏi ý kiến từ mẹ đẻ để có thêm kinh nghiệm.

Để cân bằng giữa việc học và việc chăm con, My tranh thủ ôn bài vào ban đêm; vừa dỗ con vừa học bài. Đến các ngày thi cử, cô nhờ đến sự hỗ trợ của bà ngoại.

My tự nhận mình là kiểu bà mẹ có quan điểm tôn trọng suy nghĩ của con, để con phát triển tự nhiên, không gò ép. Bé Thỏ cũng thể hiện là đứa trẻ có cá tính, có chính kiến riêng. Người mẹ trẻ chọn cách dạy con bằng việc chơi cùng con, làm bạn với con và tôn trọng sở thích con. Mới 3 tuổi nhưng bé Thỏ có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ. Bé thuộc nhiều bài hát tiếng Anh. Khi ở nhà, My và con gái thường chỉ trò chuyện với nhau bằng ngoại ngữ. My còn dạy bé Thỏ chơi nhạc cụ dân tộc nên đến nay bé đã có thể chơi được một số bài hát đơn giản.

Video: Trà My cùng bé Thỏ học tiếng Anh.

Nhắc về bố bé Thỏ, Trà My cho biết kể từ khi con lọt lòng đến nay, bé và bố vẫn chưa biết mặt nhau. Cũng vì còn nhỏ tuổi nên bé Thỏ chưa từng thắc mắc về bố. Bé bị hiểu nhầm ông ngoại là bố của mình bởi ông có bề ngoài khá trẻ. Mỗi lần nghe thấy mẹ gọi ông ngoại là "Bố", bé còn bắt chiếc gọi theo. My dự định sau này khi bé Thỏ lớn và hiểu chuyện hơn, cô sẽ giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu: "Bố mẹ dù không ở chung một nhà nhưng bố mẹ luôn yêu thương con". Mẹ đơn thân 9X bày tỏ, cô tuyệt đối không nói xấu về bố của Thỏ. My muốn cho con gái biết rằng dù người này chưa từng một lần chăm sóc bé nhưng vẫn luôn là một người bố tuyệt vời.

Thời gian tới đây, My mong muốn sẽ có điều kiện để mở lớp học đàn tranh và làm tốt cương vị nghệ sĩ đàn dân tộc. My hi vọng cuộc sống sẽ ngày càng ổn định, tương lai con gái có thể cùng mẹ đi trên con đường nghệ thuật này. "Dù quãng đường phía trước có vất vả thêm nữa nhưng tôi tin mình có thể vượt qua, chỉ cần luôn có con bên cạnh", Trà My nói.

