Cô bé giành 'nút vàng' America's Got Talent mang trong người một quả thận của mẹ

Năm 4 tuổi, Angelica Hale bị nhiễm trùng huyết, đe dọa tới tính mạng và phải thực hiện cấy ghép thận.

Cô bé 9 tuổi hát hit của Alicia Key Thể hiện lại một bản hit năm 2012 của ca sĩ Alicia Key hôm thứ ba vừa qua, Girl on Fire, cô bé 9 tuổi Angelica Hale đã khiến sân khấu của America’s Got Talent 2017 (AGT 2017) "bốc cháy". Tất cả giám khảo đã đứng dậy vỗ tay trong tiếng reo hò của khán giả khi phần trình diễn kết thúc. Giám khảo khách mời Chris Hardwich sau đó đã không ngần ngại nhấn "Nút vàng" đưa cô bé vào thẳng vòng liveshow của chương trình.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình một ngày sau đêm thi lịch sử, Hale cho biết em vẫn khóc rất nhiều, em không tin vào những điều đang xảy ra. Đây là chiến thắng ngoạn mục lần thứ hai trong cuộc đời của giọng ca thiên thần khi trước đó, em từng phải chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho mình. Năm 4 tuổi, em bị nhiễm trùng huyết, phổi tổn thương nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng. Hale đã phải phẫu thuật cấy ghép thận và mẹ của em, Eva Hale, chính là người hiến một quả thận cho em. Câu chuyện về cuộc hành trình "từ cõi chết trở về" tới ứng viên ngôi vị cao nhất AGT 2017 của Angelica Hale đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Angelica Hale và mẹ, người đã hai lần sinh ra em.

Cô bé Angelica Hale sinh ngày 31/7/2017, sống cùng cha mẹ tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Năm 2012, Hale sớm phải nghỉ học tại trường mầm non sau khi phát hiện bị nhiễm khuẩn phổi và tình trạng ngày càng nguy hiểm, khiến cơ thể cô bé bị tàn phá. Hale buộc phải điều trị ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) tại một bệnh viện nhi thuộc Atlanta nhằm kéo dài sự sống. Sau hai tuần điều trị ECMO và nhiều tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU... tổng cộng là 80 ngày ở bệnh viện, cô bé được về nhà nhưng từ đó cũng có nghĩa là cuộc sống của em sẽ chẳng bao giờ như những đứa trẻ bình thường khác.

Thời điểm đó, Hale và bố mẹ của mình đã được thông báo phải chuẩn bị tinh thần cho một năm rưỡi tiếp theo chạy thận nhân tạo nếu không tìm thấy thận hiến tặng thích hợp để cấy ghép. Vô số những cuộc thử nghiệm được thực hiện trong nhiều tháng và kết quả cuối cùng là chỉ có thận của người mẹ phù hợp với Hale. Nhưng khi cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm với thông tin này thì một khó khăn khác lại xảy ra là Hale và mẹ không thể thực hiện phẫu thuật trong cùng một ngày. Các bác sĩ và gia đình đã phải thảo luận, thử nghiệm nhiều lần để đưa ra phương án tối ưu. Ngày cuối cùng được xác định là vào thứ sáu, 13/9/2013, cô bé Hale đã nhận được quả thận mới từ chính người mẹ của mình. Đó là món quà vô giá để Hale tiếp tục sống và thực hiện ước mơ ca hát.

Những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật khi Hale mới 4 tuổi.

Bố mẹ Hale là những người đầu tiên nhận thấy năng khiếu của con gái từ năm 2 tuổi khi cô bé bắt đầu hát theo những ca khúc nổi tiếng. Need you now là một trong những bài hát yêu thích đầu tiên của Hale. Vì thế, vài tháng sau khi cô bé khỏi bệnh và trở về nhà, bố mẹ đã khuyến khích em theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ và đầu tư cho con gái học tập bài bản.

Angelica Hale bắt đầu đứng trên sân khấu biểu diễn từ lúc 5 tuổi nên trước khi tham gia AGT 2017, cô bé được biết đến như một ca sĩ nhí. Cô bé thậm chí còn có cơ hội hát Quốc ca tại sân vận động Sun Trust Park và biểu diễn trong chương trình Wonderama. Hale cũng từng gây ấn tượng mạnh khi thể hiện bài hát Let it go, nhạc phim Frozen, trong The Broadway Dreams Foundation 2014. Trong suốt vòng thử giọng của AGT 2017, các giám khảo đều cho rằng Hale có thể trở thành một Whitney Houston trong tương lai. Giọng hát nội lực và giàu cảm xúc của cô bé 9 tuổi đã chinh phục được hầu hết giám khảo và khán giả qua từng vòng thi.

Không chỉ sở hữu giọng ca thiên thần, Hale còn góp mặt trong một bộ phim ngắn mang tên Medieval Sockocalpyse (2016). Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là niềm yêu thích của em từ năm 2 tuổi đến giờ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hale cũng tham gia các tổ chức phi lợi nhuận để gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhân nhi tại Bắc Mỹ.

Cô bé Angelica Hale rất hay cười.

