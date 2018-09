Cô bé 4 tuổi hay 'lý sự' trách mẹ không chăm sóc con cái

Là mẹ của hai cô nhóc đang độ tuổi ẩm ương, chị Thanh Tuyến, 35 tuổi, thường xuyên choáng váng với những phát ngôn "bá đạo" của các bé.

"Mệt nhất là cô con gái út có sở thích 'lý sự'. Vợ chồng tôi thận trọng hết sức khi nói chuyện cùng con mới không bị bé vặn vẹo", chị Tuyến nói.

Hà Anh, cô bé 4 tuổi có sở thích 'lý sự'.

Con gái út của chị Tuyến tên là Hà Anh, vừa tròn 4 tuổi. Theo lời chị kể, bé phát triển khả năng ngôn ngữ khá sớm, thường xuyên chú ý cuộc hội thoại của bố mẹ để ghi nhớ từ vựng và áp dụng. Đoạn video dài 30 giây được bà mẹ TP HCM ghi lại trong một buổi trò chuyện cùng con. Trong đó, chị Tuyến bị Hà Anh phê bình vì không chăm sóc con, thường xuyên la mắng bé. Dù chị đã giải thích: "Con hư nên bị mắng. Mẹ nuôi con, lo cho con ăn uống và đưa con đi du lịch" nhưng Hà Anh vẫn tỏ ra "không phục".

Một lần, cô bé 4 tuổi vận dụng khả năng thuyết phục của mình để đòi bố mẹ mua đồ chơi. Bé nói: "Con cần có đồ chơi mới để chơi mới thông minh được". Chị Tuyến cương quyết không chiều bé, chị giải thích cho con rằng có nhiều cách để phát triển trí thông minh như tô màu, đạp xe và ăn uống đủ chất. Thấy mình "đuối lý", Hà Anh ngoan ngoãn vâng lời.

Chị Thanh Tuyến chia sẻ, Hà Anh có khả năng ghi nhớ tốt. Lần nọ, bé đòi mua đồ chơi bán ở lề đường, chị từ chối rồi nói với con: "Đây là đồ chơi Trung Quốc, không tốt cho sức khỏe". Hôm khác, bà mẹ hai con yêu cầu Hà Anh đội mũ để khỏi bị ốm, cô bé hồn nhiên hỏi: "Đây là nắng Trung Quốc hả mẹ?". Nghe xong, chị và ông xã đều không nhịn được cười.

Hà Anh và chị gái Hà My.

Cuối tuần là thời gian thảnh thơi của nhiều ông bố, bà mẹ nhưng với chị Tuyến, thứ bảy và chủ nhật thật "đáng sợ". Chị thường xuyên phải phân xử những vụ tranh giành của Hà Anh và chị gái 8 tuổi, Hà My. Hễ thấy mẹ cưng một trong hai con, bé còn lại sẽ buồn. Có lần, Hà Anh "nước mắt lưng tròng" khi thấy mẹ ôm chị Hà My. Bé nức nở hỏi mẹ: "Tại sao có hai đứa con mà mẹ ôm có một đứa vậy? Mẹ có biết con đang buồn lắm không?". Chị Tuyến buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho bé hiểu: "Mẹ ôm chị My vì hôm nay chị rất ngoan. Nếu con muốn được như vậy, con phải vâng lời". Nghe xong, Hà Anh lập tức ngừng khóc nhưng ngay sau đó, các con chị Tuyến lại chí chóe giành nhau làm việc nhà giúp bà.

Mẹ hai con tiết lộ, Hà Anh "nhặt nhạnh" nhiều nét đẹp từ ba mẹ. Bé có sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nước da trắng mịn. Khi ra đường, không ít người nhầm cô bé là con lai.

Lam Trà