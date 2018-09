Chuyện tình kẻ Nam, người Bắc của cặp tình nhân yêu nhau sau 30 phút nói chuyện

Một ngày, Tuấn Anh bất ngờ đề nghị dừng liên lạc. Ngọc đáp lại: "Okay, tùy anh!", nhưng trong lòng hụt hẫng. "Khi rơi vào trạng thái lấp lửng giữa bạn, và hơn-cả-bạn, mình hèn hơn thì phải. Chẳng dám hỏi lý do vì sao người ta làm thế. Sợ đối phương trả lời: 'I’m just not that into you' (Tạm dịch: Tôi không còn hứng thú với em nữa)", Hồng Ngọc bộc bạch.