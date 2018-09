Chuyện tình của chàng trai có khuôn mặt dị dạng và cô gái xinh đẹp

Yên Kiến Hằng cùng vợ bỏ ngoài tai mọi dị nghị, 'phiêu bạt giang hồ' để giúp đỡ những số phận kém may mắn khác.

Yên Kiến Hằng sinh năm 1984 ở huyện Sơn Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc. Anh vốn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Năm 2006, trên đường đi làm, anh thấy một cửa hàng ăn bị hỏa hoạn. Yên Kiến Hằng đã dũng cảm lao vào đám cháy, cứu 13 người bị kẹt bên trong. Tuy nhiên, sau hành động anh hùng đó, gương mặt anh bị bỏng nặng đến hơn 60%. Từ một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, anh trở thành người khuyết tật với khuôn mặt dị dạng, bị mọi người xa lánh. Anh cũng không thể tiếp tục làm công việc cũ.

Sau tai nạn đáng tiếc, gương mặt Yên Kiến Hằng bị hủy hoại đến 60%. Cuộc sống của anh cũng thay đổi hoàn toàn từ đó.

Tuy nhiên, Yên Kiến Hằng đã gạt bỏ nỗi đau, quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Yên Kiến Hằng tái hòa nhập xã hội bằng việc trở thành một ca sĩ đường phố. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cùng câu chuyện cảm động của anh khiến nhiều người xúc động. Sau đó, Yên Kiến Hằng tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh gây quỹ từ thiện, ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Kiến Hằng nên duyên cùng vợ nhờ nghề ca hát trên đường phố.

Tiếng hát của anh vang vọng trên con phố Dương Gia Bình, lay động trái tim nhiều người. Trên con phố này, anh cũng đã may mắn gặp một nửa đích thực của đời mình. Cô gái ấy không hề e sợ gương mặt nhăn nheo, dị dạng của anh. Cô nhìn thấy những điều tốt đẹp khác từ sâu trong trái tim của Yên Kiến Hằng. Cô bất chấp sự phản đối của gia đình để "kết tóc se duyên" cùng anh. Sau khi kết hôn, không giống như các cặp vợ chồng khác tập trung an cư lập nghiệp, Yên Kiến Hằng và vợ nay đây mai đó khắp nơi. Họ đi từ Thiểm Tây đến Tứ Xuyên trong 7 năm, anh dùng tiếng hát của mình còn cô may vá, thêu thùa để gây quỹ. Hai người đã quyên góp được 30.000 nhân dân tệ (khoảng một tỷ đồng) để giúp đỡ người nghèo.

Những lúc rảnh rỗi, anh cùng vợ may vá, thêu thùa để bán lấy tiền làm từ thiện.

Câu chuyện của vợ chồng Yên Kiến Hằng khiến nhiều người cảm động. Trong thời gian tới, anh sẽ được cấy ghép da mặt. Chàng trai nhân hậu khẳng định, sau khi thực hiện phẫu thuật, anh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn mình.

Hà Thu