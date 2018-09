Chuyện cảm động sau bức ảnh mẹ khỏa thân ôm con gây 'bão' mạng

Bức ảnh do chính con trai 5 tuổi của Kelli chụp lại khi mẹ ôm em gái đang ốm trong nhà tắm.

Bức ảnh chụp một người mẹ đang ôm ấp, vỗ về con gái nhỏ trong nhà tắm do nhiếp ảnh gia kiêm blogger Kelli Bannister sống ở thành phố Perth (Australia) đăng trên trang cá nhân hôm 19/4 đã trở thành "cơn bão mạng" khi thu hút hơn 10.000 người tương tác chỉ trong vòng 24 giờ. Điều khiến "tác phẩm" trở nên đặc biệt chính là ảnh do một bé trai 5 tuổi, con trai của Bannister, chụp bằng điện thoại. Hiện, ảnh có 36.000 người like và được chia sẻ hơn 3.000 lần.

"Sau khi đánh vật với hai cậu con trai bị cúm suốt hai tuần trước, tôi biết thế nào con gái út 20 tháng tuổi, Summer, cũng bị lây các anh. Chúng tôi đã có những ngày, đêm vất vả, ngủ ít và hai mẹ con đều kiệt sức", Bannister, 30 tuổi, chia sẻ trên Today Parents. "Buổi sáng, con bé bắt đầu ho khiến tôi phát hoảng. Tôi cởi quần áo của hai mẹ con rồi bế bé ngồi bệt xuống nền nhà tắm để giúp Summer (và cả tôi) bình tĩnh".

Bannister cởi quần áo của hai mẹ con rồi bế bé ngồi bệt xuống nền nhà tắm. Ảnh: Kelli Bannister.

Summer dựa vào ngực mẹ và vài phút sau, cô bé trông đã khá hơn khi được mẹ vỗ về. Mẹ con Bannister ở trong nhà tắm tầm 15 phút, trước khi Taj, con trai lớn của nhiếp ảnh gia, cầm điện thoại chạy vào thông báo "mẹ có tin nhắn". Taj ấn biểu tượng máy ảnh trên điện thoại rồi chụp vài tấm khi thấy mẹ và em gái đang ôm nhau. Sau đó, cậu bé đặt điện thoại xuống bồn tắm và chạy đi xem phim.

"Mãi tới lúc cho Summer đi ngủ, tôi mới nhớ ra Taj đã chụp ảnh. Xem hình Taj chụp, tôi thực sự sững sờ trước sự chân thực của tấm hình. Tôi dùng Photoshop Express trên điện thoại để chỉnh qua và nhận ra điều gì đó thực sự đặc biệt", Bannister kể. "Đó không chỉ là khoảnh khắc kiệt sức mà còn thể hiện tình yêu vô điều kiện giữa mẹ và con".

Bannister đã viết lại chính xác những gì cô cảm nhận về khoảnh khắc ấy rồi đăng lên mạng xã hội. Cô không nghĩ tấm hình sau đó lại có sức lan tỏa mạnh tới vậy. Bannister đã cân nhắc nên hay không đăng lên mạng nhưng sau đó cô nghĩ "đây là sự thực, đó là tôi, một người mẹ". "Nếu ảnh có thể là động lực giúp mẹ bỉm sữa khác vượt qua nỗi vất vả khi con ốm thì việc này hoàn toàn xứng đáng", Bannister cho hay.

Trong bài chia sẻ bằng tài khoản "The Barefoot Mum" trên Facebook, Bannister tâm sự thời điểm con ốm là "một trong những lúc mệt mỏi nhất của người mẹ".

"Mỗi tiếng khóc hay giọt nước mắt đều có thể khiến trái tim bạn tan vỡ. Những khi ấy, bạn chỉ ước rằng người ốm là mình, không phải con. Tôi không ngủ trong nhiều ngày và hoàn toàn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng giống tất cả các mẹ khác, tôi vẫn tiếp tục", Bannister viết.

Theo Bannister, Taj cũng có đam mê chụp ảnh. Ngoài bức hình được biết tới trên mạng, Taj từng chụp mẹ và em ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

Cậu bé Taj (hàng trước, bên trái) chụp ảnh cuảng bố mẹ và các em. Ảnh: Kelli Bannister.

Hà Phương