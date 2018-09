Chuyện ấy sau mãn kinh, kẻ thăng người giáng

Nhiều người bị giảm nhu cầu tình dục nhưng số khác lại muốn được 'yêu' nhiều hơn.

Đến các phòng tư vấn sức khỏe sinh sản và tình dục tại TP HCM, nhiều phụ nữ ở tuổi chưa mãn kinh than phiền vì không còn "cảm hứng", nhưng số khác đã ngoài 60, thậm chí hơn 70 tuổi vẫn thắc mắc tại sao cơ thể mình luôn có nhu cầu.

Không ít phụ nữ tăng ham muốn khi đã mãn kinh. Ảnh: netdoctor.co

Bà Hoa, 52 tuổi nhà ở quận 1, TP HCM cho biết, từ sau ngày mãn kinh, bà cảm thấy muốn được yêu nhiều hơn trước đó. "Tôi thấy mình như trẻ lại và thường xuyên nghĩ đến chuyện đó. Tình trạng bất thường khiến cả tôi và ông xã ngạc nhiên nên đi khám". Tương tự, bà Thư 75 tuổi ở huyện Hóc Môn, TP HCM cũng chia sẻ nhu cầu tương tự.

Theo các bác sĩ, đây là hiện tượng phụ nữ hoàn toàn bình thường. Tiền mãn kinh là thời kỳ chuyển đổi người phụ nữ từ chỗ hoạt động mạnh mẽ sang trạng thái giảm dần rồi kết thúc. Đa số phụ nữ đi vào thời kỳ này có nhu cầu tình dục ít hơn so với thời trẻ tuổi, nhưng cũng không ít người cảm thấy nhu cầu tình dục tăng lên.

"Nhu cầu tình dục là nhu cầu của mọi lứa tuổi và nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân chứ không chỉ phụ thuộc vào việc mãn kinh hay tuổi tác. Chính vì thế, chuyện phụ nữ lớn tuổi vẫn có nhu cầu tình dục cao không có gì lạ hoặc xấu hổ", thạc sĩ, bác sĩ Ngô Thị Yên, trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) nói.

Mãn kinh chia làm 3 giai đoạn gồm thời kỳ tiền mãn kinh, tắt kinh và hậu mãn kinh. Tuổi mãn kinh thường từ 45 đến 50 nhưng mãn kinh vẫn có thể xuất hiện sớm hơn đối với một số người. Những xáo trộn của thời kỳ này thường khiến phụ nữ mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, hay quên, ù tai hoa mắt, chóng mặt, chán ăn. Có người còn trầm uất, lo lắng, đa nghi, phiền muộn…

Đa số phụ nữ đi thời mãn kinh có nhu cầu tình dục ít hơn so với thời trẻ tuổi, nguyên nhân là do có sự giảm nội tiết tố sinh dục, từ đó dẫn đến giảm khả năng bài tiết chất nhờn ở âm đạo, khiến cho sinh hoạt tình dục trở nên khó khăn hơn, cảm thấy đau rát do tổn thương niêm mạc, hoặc dễ mắc các bệnh phụ khoa thông thường khiến chị em không muốn sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, số khác lại cảm thấy nhu cầu tình dục tăng lên.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tăng ham muốn, trong đó việc cảm thấy thoải mái hơn vì không sợ mang thai, không phải tính toán chu kỳ rụng trứng, không phải chịu sự quấy rầy của con cái. Cuộc sống chăn gối vợ chồng giai đoạn này của một số người vì thế không những không giảm mà còn tăng lên.

Nội tiết tố giúp cho sự ham muốn về tình dục có nguồn gốc phần lớn từ tuyến thượng thận, cho nên dù ở tuổi mãn kinh, người nữ vẫn còn ham muốn sinh hoạt tình dục cũng là điều bình thường. Ở giai đoạn này, dù ham muốn tình dục song nữ giới dễ bị gây thương tổn nhẹ, chính vì thế người chồng cần hiểu để nương theo vợ. Cách tốt nhất là nên âu yếm, kéo dài khúc dạo đầu và sử dụng chất bôi trơn nếu thấy cần thiết.

Hạ Thảo