'Chuyện ấy' an toàn khi mang thai

Đưa nhau đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM nhưng bác sĩ hỏi mãi, chị Hoa nhà ở quận 5 mới dám cất lời “hai vợ chồng chịu hết nổi nên đêm qua đã làm chuyện ấy, giờ cả hai cùng lo vì không biết bé có bị ảnh hưởng gì không”.

Chưa “trót yêu” và lo lắng như vợ chồng chị Hoa nhưng chị Trần Thị Lệ nhà ở quận 11 (TP HCM) cũng bày tỏ lo lắng với các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khi đến tư vấn. Chị cho biết, hai vợ chồng có con đầu, gia đình ai cũng vui và cô được người lớn căn dặn phải kiêng chuyện ân ái trong suốt thai kỳ vì nếu không em bé sẽ bị ảnh hưởng. “Trong khi đó tôi và anh xã vẫn muốn được yêu nhau. Giờ tôi phải làm sao”.

Đó là hai trong số hàng chục trường hợp mà các bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM hay Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận tư vấn mỗi tháng. Để làm rõ chuyện khó nói, Ngoisao.net xin trích ý kiến của Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hậu sản M, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) về vấn đề trên.

Theo bác sĩ Hà, tình dục trong thai kỳ là điều hoàn toàn có thể. “Nếu bạn mang thai kỳ bình thường, tức không thuộc nhóm bệnh lý có nguy cơ sinh non hoặc sẩy thai, bạn vẫn có thể. Và tình dục sẽ an toàn cho cả mẹ và con nếu thực hiện đúng cách”, bà Hà khẳng định.

Theo tiến sĩ sản khoa, ở những thai phụ mang thai kỳ bình thường, dương vật của người chồng không chạm được đến thai, tinh dịch cũng không vào tử cung được vì cổ tử cung có một nút nhầy dày và quánh, giúp ngăn cản vi khuẩn và tinh dịch. Khi có khoái cực, tử cung co bóp mạnh hơn và thai cử động nhiều hơn nhưng cũng không có hại gì.

Nhiều người lo ngại rằng "chuyện ấy" sẽ gây ra sẩy thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thực chất, việc quan hệ không có bằng chứng rõ ràng gây sẩy thai. Nguyên nhân sẩy thai sớm đa phần do rối loạn nhiễm sắc thể hoặc bất thường trong sự phát triển thai nhi, hầu như không liên quan đến những sinh hoạt bình thường của bạn.

Vợ chồng vẫn có thể "gần nhau" nếu thai phụ không mang các bệnh lý có dễ dẫn đến sinh non hoặc sẩy thai.

Thai nhi trong buồng tử cung được bảo vệ tương đối an toàn nhờ nước ối bao bọc, màng ối vững chắc và nút nhầy che kín cổ tử cung. Động tác quan hệ, ngay cả khi quan hệ sâu, dương vật cũng không thể chạm đến thai nhi. Do vậy, quan hệ tình dục có thể được xem như không gây hại đến thai nhi.

Nhiều người cho rằng, sự cực khoái gây ra các cơn co dạ con sớm khiến dễ sinh non, tuy nhiên ở góc độ chuyên môn, cơn co tử cung do cực khoái khi quan hệ không đủ gây chuyển dạ và không gây khởi phát chuyển dạ khi cận ngày sinh.

Một trong những điều cần lưu tâm là thai phụ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục có nguy cơ đến thai kỳ (vỡ ối sớm, nhiễm trùng ối, sinh non...) và đến thai nhi (nhiễm trùng bào thai, thai non tháng). Chính vì thế, nếu ông xã mang bệnh lây truyền qua đường tình dục thì cần thiết phải mang bao cao su. Mặc khác, có những thai phụ có thể quan hệ với những bạn tình khác nhau và không biết rõ ràng về sức khỏe của bạn tình mới thì rất cần thiết cho người ấy dùng bao cao su.

Thai kỳ có thể ảnh hưởng đến tần suất và sự ham muốn tình dục. Sự thay đổi này thường gặp ở các giai đoạn thai kỳ khác nhau như lúc thai hành, mệt mỏi, nôn mửa trong 3 tháng đầu làm giảm sự hứng khởi và giảm tần suất quan hệ. Trong 3 tháng giữa thai kỳ, tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục vùng chậu (tử cung, âm đạo, âm vật) và vú, tăng tiết dịch âm đạo, do đó làm tăng cảm giác cực khoái và dẫn đến tăng kích dục. Ham muốn giảm xuống ở 3 tháng cuối, do tăng trọng lượng cơ thể, bụng to lên và thai phụ thường đau lưng.

Chồng giúp vợ tự tin hơn khi 'yêu'

Khi mang thai, sự chán ăn, ốm nghén, nôn mửa làm bạn cảm thấy không còn ham muốn chuyện ấy, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Đối với một số thai phụ, khi quá mệt mỏi, lại nghĩ chính người ấy là nguyên nhân gây nên hiện tượng này nên lại có thái độ tiêu cực với người ấy và hậu quả là “lãnh cảm”.

Hầu hết, phụ nữ ngày nay đều tham gia công tác xã hội. Bên cạnh sự mệt mỏi do thai kỳ, những áp lực công việc, mâu thuẫn đồng nghiệp, cấp trên, gia đình bên chồng… cộng hưởng lại gây tâm lý nặng nề cho thai phụ. Lúc này, hơn ai hết, người chồng phải là người vỗ về, an ủi, động viên và giúp người vợ vượt qua rào cản.

Sự thay đổi về nhu cầu của người vợ cũng làm cho người chồng thay đổi theo chiều hướng đồng điệu với vợ tùy vào giai đoạn tuổi thai. Cụ thể, cơ thể người phụ nữ khi mang thai thay đổi và có vẻ hấp dẫn hơn ngực to lên, người nẩy nở hơn... làm người chồng sẽ tăng sự ham muốn.

Vợ chồng nên trao đổi với nhau về những khó khăn trong quan hệ. Ví dụ trong những lúc người vợ mệt mỏi, người chồng nên cảm thông giúp đỡ, tạo cảm giác thư giãn như mát xa, một lời khen, một buổi dạo chơi…, một chút khôi hài làm xóa tan sự căng thẳng của vợ.

Nếu bụng vợ lớn thì nên thay đổi tư thế quan hệ sao cho phù hợp. Nếu không giao hợp được thì có thể vuốt ve âu yếm… Thể hiện sự yêu thương sẽ là mối liên kết bền chặt hơn nữa mối quan hệ vợ chồng. Nếu không thì tình cảm hai vợ chồng sẽ nhạt dần.

Tư thế thoải mái là sự lựa chọn của hai vợ chồng. Tùy thuộc vào sự khoái cảm, thuận lợi và ưa thích của cả hai. Trong trường hợp thai lớn, bụng to lên thì tư thế người vợ nằm trên là thuận lợi hơn. Có thể tư thế nằm nghiêng về một bên, vợ nằm trước, chồng nằm sau, tư thế này không làm người chồng đè vào bụng vợ đồng thời cũng kiểm soát được độ sâu khi giao hợp.

Trong thai kỳ, chồng có thể "yêu" vợ bằng miệng tuy nhiên có một vài điểm cần lưu ý, không nên thổi khí vào bộ phận sinh dục thai phụ. Với lực đẩy, khí có thể xâm nhập vào âm đạo và vào tuần hoàn thai phụ gây thuyên tắc khí. Điều này hiếm xảy ra nhưng nếu có thì rất nguy hiểm cho tính mạng cho cả mẹ và con.

Tiếp đến, phải đảm bảo người bạn tình không bị herpes miệng. Khi giao hợp bằng miệng có thể làm lây truyền những bệnh như Herpes (nếu người bạn tình có herpes vùng miệng), virus herpes sẽ xâm nhập vào đường sinh dục thai phụ và gây bệnh.

Cuối cùng, nên đi khám thai ngay nếu trong hoặc sau khi quan hệ nếu thấy đau bụng, ra nước hoặc ra huyết.

