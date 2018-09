Chồng Hoa hậu Điện ảnh ôm vợ, hôn con mỗi sáng trước khi đi làm

Thói quen khởi đầu ngày mới bằng tình yêu được ông xã Huỳnh Yến Trinh duy trì kể từ khi kết hôn.

Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh Quang Tuấn, chồng của Hoa hậu Điện ảnh 2015 Huỳnh Yến Trinh, đều nán lại vài phút để trò chuyện cùng con. Bé An An, cô con gái 5 tháng tuổi của Yến Trinh, tròn mắt theo dõi những câu hỏi của bố. Bé phấn khích đạp chân, khua tay rồi ê a đáp lại bằng ngôn ngữ... không ai hiểu. Từ lúc về một nhà, anh Tuấn luôn giữ thói quen ôm vợ mỗi sáng và hôn con thật lâu để thể hiện tình cảm.

Vợ chồng Huỳnh Yến Trinh đón tin vui trong chuyến du lịch Pháp, ngay tại sân bay Charles de Gaulle. Khi máy bay vừa cất cánh chừng 5 phút, Hoa hậu Điện ảnh sử dụng que thử thai và vỡ òa hạnh phúc khi biết mình được làm mẹ. Ông xã Trinh chưa dám tin, liên tục tra từ điển để hiểu những thông tin bằng tiếng Pháp trên que thử. Khoảnh khắc anh Quang Tuấn rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc khiến Yến Trinh không thể nào quên.

Suốt quá trình Yến Trinh mang thai, dù bận rộn, anh Tuấn vẫn dành thời gian đưa vợ đi khám. Anh yêu cầu người giúp việc không sử dụng nước lau sàn thông thường vì lo lắng hương thơm hóa chất ảnh hưởng xấu tới vợ bầu. Ông bố trẻ hạn chế ra ngoài nếu không có công việc cần thiết; thường quanh quẩn bên vợ trò chuyện để Yến Trinh không cảm thấy buồn bã. Trinh nhận được hoa từ chồng đều đặn mỗi tháng dù không nhân dịp gì. Mỗi sáng thức dậy, anh Tuấn thì thầm bên tai vợ câu "thần chú": "Vợ xinh đẹp, yêu vợ!" khiến cả ngày mới của Yến Trinh tràn đầy niềm vui.

Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, Trinh được bác sĩ chẩn đoán thai bị rối loạn nhịp tim, khó giữ. Bà mẹ trẻ khóc òa trong bệnh viện vì lo lắng còn chồng cô liên tục cầu nguyện. Anh hứa nếu con gái qua khỏi sẽ phát tâm giúp đỡ những em bé có hoàn cảnh khó khăn, không cha không mẹ từ lúc lọt lòng. Điều kỳ diệu đã đến với vợ chồng Hoa hậu Điện ảnh, cô được một bác sĩ khác thăm khám và kê đơn thuốc sau khi chuyển viện. Bé An An chào đời khỏe mạnh. Trước đó, chồng Yến Trinh lo lắng tới mức ngày nào cũng đưa vợ đi siêu âm, đo tim thai dù khác sĩ khuyên làm như vậy là không cần thiết.

Bé An An trong vòng tay bố mẹ.

Ông xã Yến Trinh muốn túc trực bên vợ lúc chuyển dạ nhưng cô xấu hổ nên liên tục đuổi anh ra. Anh ở ngoài đứng ngồi không yên, chốc chốc lại xem đồng hồ và giật mình khi thấy cánh cửa phòng sinh động đậy. Những ngày đầu đời của An An luôn có bố ở bên vì anh hay thức dậy lúc nửa đêm để sang thăm con gái. Bé có mẹ, bà ngoại và vú em chăm sóc nhưng ông bố trẻ luôn trong trạng thái không yên tâm. Hiện An An được 5 tháng tuổi nhưng anh Tuấn vẫn duy trì thói quen này. Trong anh luôn thường trực câu hỏi: "Sao hôm nay bé khóc lớn? Sao hôm nay không khóc? Sao hôm nay khóc chút lại dừng?".

Lúc đi làm, anh Tuấn xoa dịu nỗi nhớ con bằng cách mở camera quan sát. Anh thường về nhà ngay khi kết thúc công việc, ít đi công tác xa và không ra ngoài quá 22h kể từ lúc làm bố. Cuối tuần là dịp người chồng trẻ dành trọn thời gian cho gia đình. Anh chở vợ đi mua sắm, chơi cùng con, phụ bà xã chăm sóc An An. Lo Yến Trinh vất vả, anh tìm người phụ việc nhà để vợ thảnh thơi đi tập yoga, chăm sóc nhan sắc và giao lưu cùng bạn bè. Hoa hậu Điện ảnh 2015 thấy mình may mắn vì có người chồng yêu thương và tinh tế; cô tin rằng An An rất hạnh phúc vì được bố quan tâm từng chi tiết nhỏ mà đôi khi chính mẹ cũng không để ý thấy.

Huỳnh Yến Trinh, 28 tuổi, từng giành giải Hoa khôi Vũng Tàu trước khi đăng quang cuộc thi Ngôi sao Điện ảnh năm 2015. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình; từng tham gia một số phim 'Nàng men, chàng bóng', 'Để mai tính 2', 'Fan cuồng'.

Lam Trà