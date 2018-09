Chồng đại gia của Phan Như Thảo thích vào bếp nấu ăn phục vụ vợ con

Ngày mới yêu, Phan Như Thảo không biết chồng giỏi nấu ăn, hai người thường hẹn hò tại nhà hàng để mỗi ngày được thưởng thức một hương vị mới lạ. Ăn món nào, đại gia Đức An cũng nói: "Chồng nấu còn ngon hơn" nên bị vợ thách thức: 'Vậy nấu cho em thử'. Chính cựu người mẫu cũng không ngờ mình nhanh chóng "phải lòng" các món ăn do ông xã nấu. Từ lúc sinh con gái Bồ Câu, gia đình Như Thảo ít đi ăn hàng, chủ yếu quây quần ở nhà bên mâm cơm do Đức An nấu.