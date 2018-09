Chọn thực phẩm 'sạch' theo cách của tiến sĩ dược tại Mỹ

Huyền Ny không bao giờ mua sầu riêng, mít trái mùa và luôn hướng dẫn các con đọc thông tin trên sản phẩm.

Sau khi hoàn tất công việc của một dược sĩ, một MC nổi tiếng, Huyền Ny lại trở về với vai trò làm vợ, làm mẹ. Như mọi bà nội trợ khác, việc lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cả gia đình là một trong những đề được quan tâm hàng đầu của Huyền Ny. Thậm chí, cô còn đặt ra nguyên tắc khi mua rau củ, trái cây, thịt... Những chia sẻ dưới đây của Huyền Ny có thể giúp chị em có thêm kinh nghiệm để chọn được thực phẩm an toàn.

Theo tiến sĩ dược tại Mỹ, chọn mua thực phẩm vệ sinh trước hết phải để ý đến vị trí nơi đồ ăn được bày bán. Nếu thức ăn bán ngoài đường không được che chắn gió bụi, bày gần cống rãnh thì tuyệt đối không nên mua. "Vi khuẩn đối với bộ máy tiêu hóa của người lớn đôi khi không gây bệnh ngay lập tức nhưng với trẻ nhỏ lại quá mạnh và sẽ ảnh hưởng lâu dài đến các con", Huyền Ny cho biết.

Những thực phẩm hàng ngày Huyền Ny sử dụng đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng.

Đối với từng loại thực phẩm, Huyền Ny đưa ra những lưu ý cụ thể như sau:

1. Rau củ

- Chịu khó tìm nguồn rau sạch từ những người thân thiết. Bạn có thể thăm cơ sở nuôi trồng của họ để nâng cao kiến thức cho bản thân.

- Tốt nhất vẫn là chịu khó tự trồng ở nhà, tuy mất thời gian nhưng là việc cần thiết. Các con của chúng ta không thể không ăn rau và lại càng không thể "ăn đại".

2. Trái cây

- Tránh những loại nhìn quá bóng láng, mịn màng.

- Tránh ăn mít và sầu riêng trái mùa do đây là 2 loại trái cây thường được tẩm nhiều hoá chất nhất để mau chín. Khi mua, bạn có thể phân biệt loại trái chín tự nhiên và chín do tẩm thuốc. Mít và sầu riêng chín tự nhiên sẽ có mùi thơm hấp dẫn, ngược lại, trái chín do tẩm thuốc thường không có mùi.

3. Thịt

- Chọn thịt bò đỏ tươi, thịt heo hồng tươi, thịt gia cầm màu tự nhiên không bầm tím, ôi thiu.

- Chú ít chọn loại ít mỡ do mỡ động vật không tốt cho cơ thể, gây cao mỡ, cao máu dẫn đến tai biến. Mỡ cá ngược lại thì rất tốt cho cơ thể con người.

- Đặc biệt, những loại thịt được chế biến chứa nhiều mỡ và chất bảo quản như xúc xích, thịt nguội, hotdog... nếu ăn nhiều trong một thời gian dài thì nguy cơ mắc bệnh đường ruột như ung thư trực tràng càng tăng cao.

- Thực đơn hàng ngày cho gia đình Ny không có mỡ heo (lợn), bò... nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên.

4. Hải sản

- Tốt nhất vẫn là tôm cá còn sống, đang bơi.

- Cá tươi khi ấn vào sẽ không để lại dấu ấn của tay trên thân cá.

- Gia đình Huyền Ny hạn chế ăn ốc vì môi trường ốc sống thường bẩn, tích tụ nhiều hoá chất. Dù có rửa sạch như thế nào cũng vẫn còn. Những thức ăn như thế khi được tích tụ từ ngày này qua ngày khác thì khó tránh khỏi nguy cơ của ung thư trực tràng.

5. Đồ hộp, đồ khô

- Luôn lưu ý ngày hết hạn của sản phẩm trên bao bì và các chi tiết như thành phần chính, cách bảo quản, nơi sản xuất, số điện thoại liên lạc... phải được ghi rõ ràng.

- Huyền Ny luôn tập cho các con thói quen đọc thông tin trên bao bì để có nhận thức được mình đang đưa đồ ăn gì vào cơ thể.

- Đối với những thức ăn như măng khô, trái cây, rau quả khô thì nên để ý màu sắc bên ngoài. Nếu màu sắc quá rực rõ thì có thể sản phẩm bị tẩm phẩm màu hoặc hoá chất nhiều.

Huyền Ny

Tiến sĩ dược