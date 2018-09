Chọn sai kem chống nắng cho trẻ có thể ảnh hưởng tới hormone

Danh sách những sản phẩm chống nắng tệ nhất dành cho trẻ em năm 2016 theo EWG như sau: Kids Max Protect & Play Sunscreen Lotion, SPF 100 (hãng Banana Boat) Water Babies Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Coppertone) Sunscreen Continuous Spray, Kids, SPF 70 (hãng Coppertone) Sunscreen Lotion Kids, SPF 70+ (hãng Coppertone) Foaming Lotion Sunscreen Kids Wacky Foam, SPF 70+ (hãng Coppertone) Water Babies Sunscreen Lotion, SPF 70+ (hãng Coppertone) Baby Sunstick Sunscreen, SPF 55 (hãng CVS) CVS Kids Wet & Dry Sunscreen Spray, SPF 70+ (hãng CVS) Kids Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Equate) Continuous Mist Sunscreen For Kids, SPF 70 (hãng Hampton Sun) Wet Skin Kids Sunscreen Spray, SPF 70+ (hãng Neutrogena) Wet Skin Kids Sunscreen Stick, SPF 70+ (hãng Neutrogena) Kids Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Up & Up)